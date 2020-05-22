КАСКО — новый продукт на hotline.finance





Сервис сравнения финансовых и страховых продуктов Hotline.finance анонсировал продажу КАСКО со скидкой 10%. Агрегатор позволяет не только выбрать надежного страховщика, но и вернуть до 7 000 грн от стоимости полиса.

Уже три года hotline.finance делает страховые услуги более доступными для украинцев. Из реализованных проектов — оформление обязательного полиса ОСАГО, ДГО (дополнительное покрытие для ОСАГО), туристические страховки, страхование имущества, “Зеленая карта”. Список дополнился еще одной опцией — покупка КАСКО.

Что такое КАСКО и обязательно ли на него тратиться

Ответственные водители подходят к собственной безопасности щепетильно. Именно поэтому они ежегодно проходят технический осмотр, следят за износом зимней/летней резины, периодически проверяют давление в шинах. Однако автомобилистам важна не только личная безопасность, но и финансовая. Предугадать возникновение дорожно-транспортного происшествия невозможно. Каждая поездка таит в себе определенную опасность. Нельзя забывать о стихийных бедствиях (которые в Украине стали не редкими) и о “ловкости рук” угонщиков. Водители, уверенные, что неприятности — это не про них, поздно осознают свою недальновидность.

КАСКО — страхование автомобиля от любых рисков, которые возникают при его эксплуатации. Полис имеет необязательный характер и оформляется по желанию владельца на один год. Страховая компания, согласно договору, гарантирует защиту в случае:

ДТП, независимо от того, виновник вы или пострадавший;

повреждении ТС в результате погодных условий (урагана, потопа и т.д.);

частичном уроне или полном уничтожении ТС;

угоне или ограблении.

Водители, которые дорожат временем и деньгами, перешли на оформление страховки в режиме онлайн. Но, если электронный ОСАГО уже давно в обиходе, то онлайн КАСКО пока невозможно приобрести. На стоимость данного вида страхования влияют индивидуальные параметры ТС, а именно:

рыночная стоимость авто;

марка и модель ТС;

год выпуска и объем двигателя;

стаж вождения владельца.

Также перед заключением договора к страховщику выезжает специалист, который проводит экспертизу состояния авто, проверяет его место постоянного хранения. Хотя сегодня многие страховые компании идут на уступки и упрощают процедуру: вместо осмотра требуют детальный фотоотчет авто по установленной инструкции.

Цена КАСКО значительно дороже, чем ОСАГО. Однако и сфера действия страховки шире. Есть два вида КАСКО: “полное” и “частичное”. С первым вариантом вы защищены от всех форс-мажоров. Со вторым — вы выбираете объем, покрываемых рисков (например, ущерб+угон). Следует учитывать наличие франшизы. Это часть средств, которые покрываются страховщиком при наступлении страхового события, а не СК. Наличие франшизы обеспечит скидку, но и увеличит финансовую нагрузку на владельца полиса при обращении в страховую.

Казалось бы, если полис не обязательный, зачем водителю отдавать приличную сумму за него? К тому же, если в большом городе вероятность попасть в ДТП высокая, то на периферии она сведена к минимуму. Но даже в населенном пункте с умеренным количеством машин, погода может разгуляться и ветка дерева приземлится на капот авто, пожар с соседского гаража может перекинуться на ваш, а грабитель “положит глаз” на ваш новенький “Ford”. С КАСКО семейному бюджету не страшны такие неприятности, ведь ответственность за убытки лежит на страховой компании.

Бонус от Hotline.finance при покупке КАСКО

Каждый раз, запуская новый продукт, hotline.finance старается делиться радостью и успехами с пользователями. Понимая, что покупка КАСКО для большинства водителей тянет за собой значительные расходы, сервис решил дарить кешбек в размере 10% от стоимости страховки. Оформляя заявку через hotline.finance, клиенты возвращают до 7 000 грн. Это сумма агентской комиссии, которая заложена в стоимость КАСКО. Так как сервис диджитализирует предоставление услуг и привлечение пользователей для страховых компаний, появляется возможность вернуть “излишек”. Денег хватит, чтоб пройти плановое ТО или доложить на покупку новой резины.

Как получить бонус

Перейти в раздел “КАСКО”; Ознакомиться и сравнить варианты КАСКО; Нажать “Узнать цену”; Ввести данные для связи и данные об авто; Отправить запрос и ждать звонка от страховой компании.

Бонус начисляется после того, как полис будет оплачен. По условиям акции период от подачи заявки до внесения средств не должен превышать 30 дней, а с суммы бонуса будут списаны гос. налоги. При выборе рассрочки платежа бонус выплачивается до 10% от фактически внесенной суммы на счет СК.

Страховой рынок предлагает различные программы КАСКО. Определиться в пользу выгодного варианта не просто, ведь нужно учитывать не только цену полиса, но и надежность самого страховщика. Hotline.finance собрал программы КАСКО от топовых СК Украины для того, чтобы ваш выбор был полностью осознанным и удачным.

Также на hotline.finance можно оформить ОСАГО, ДГО, туристические страховки, страхование имущества и “Зеленую карту” со скидкой 50 грн по промокоду ITC50. Промокод ITC50 действителен до конца 2020 года.