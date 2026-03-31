Первый тест-драйв Skoda Elroq: технологичность на службе уюта

Когда впервые садишься в Skoda Elroq, есть ощущение, будто машина не продает тебе будущее, а просто тихо подсовывает его на практичном, хорошо знакомом чешском сервизе. В нем нет театральности, зато есть то, за что европейцы уже успели полюбить эту модель: взрослая посадка, продуманная эргономика, очень приличная тишина на ходу и салон, в котором хочется не только ехать, но и жить.





Так сложилось, что в пределах тест-драйва исторических автомобилей Skoda мне представилась возможность поближе познакомиться с самым современным кроссовером бренда. И именно он стал для меня очень красноречивым символом того пути, который автомобильный мир прошел за 20-е и начало 21-го века: от механической простоты до высокотехнологичной, почти ювелирно продуманной электромобильности.

Меня искренне поразило, насколько индивидуально, внимательно и без шаблонности создан этот электро кроссовер. И особенно радует новость, что «Еврокар» обещает привезти его в Украину уже в конце года. Так что пришло время поделиться с вами своими впечатлениями и рассказать о самых интересных особенностях этой новинки.

Elroq — компактный электро кроссовер на платформе MEB, который стал электрическим преемником Karoq и первым серийным Skoda с фирменной философией Modern Solid. Именно поэтому он выглядит не как «еще один электромобиль», а как новый этап для марки: с характерным черным Tech-Deck Face, световой полосой, четкими пропорциями и сдержанной, почти архитектурной внешностью.





И тут сразу хочется поставить ее рядом со старшим Skoda Enyaq. Потому что именно в этой паре лучше всего виден характер Elroq. Enyaq крупнее, солиднее, дороже на вид и ощущение, с большим запасом пространства и более представительной подачей. Elroq компактнее, легче в восприятии, немного проще по амбициям, но от этого не менее удачный. Он будто снял с Enyaq все лишнее для ежедневной городской и междугородней жизни, оставив главное: комфорт, практичность, хорошую электрическую технику и очень зрелую логику салона. И именно поэтому он может стать для многих покупателей даже более привлекательным. Потому что не каждому нужен больший кузов, если в Elroq и так достаточно места для семьи, вещей и нормальной жизни.

Дизайн, задающий уровень

Skoda Elroq сразу читается как младший, но очень уверенный брат Enyaq. Его фирменное лицо Tech-Deck Face заменило классическую решетку радиатора, а вся передняя часть выглядит чисто, современно и немного футуристично. По габаритам это вполне взрослый кроссовер: длина — 4488 мм, ширина — 1884 мм, высота — 1625 мм, колесная база — 2765 мм, так что Elroq не выглядит компактным городским малышом, а скорее аккуратным семейным SUV с очень правильными пропорциями.

Стиль Modern Solid задает Elroq тот новый, очень уверенный вид, который, кажется, еще не раз увидим на будущих моделях Skoda. Машина выглядит сильно, современно и дорого, но без лишней агрессии: черные глянцевые акценты, новая графика света и минималистичный передок делают ее не просто узнаваемой, а еще и такой, что будто подсказывает, куда вообще будет двигаться дизайн бренда дальше.

Интересно, что Elroq даже в базе выглядит довольно щедро, а старшие версии добавляют ему еще больше характера и визуальной «спортивности». Например, в исполнении 60 можно получить 19-дюймовые колеса Proteus, двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида и 13-дюймовый экран, а в 60 Sportline, предлагает уже 20-дюймовые диски Vega, окрашенные в черный цвет, и темные внешние акценты, которые делают кроссовер более собранным и эффектным.

По цветам Skoda Elroq не скучен: в палитре есть девять оттенков кузова, включая фирменный Timiano Green, который стал эксклюзивным именно для этой модели, а еще бренд подчеркивает отдельные декоративные элементы в цвете Unique Dark Chrome.

То есть визуально Elroq можно собрать и как сдержанный семейный электро кроссовер, и как более модный и контрастный автомобиль — все зависит от того, хочется ли тебе больше элегантности или чуть больше характера. Версия RS добавляет ещё один яркий цвет Mamba Green и глянцевые чёрные вставки по кузову, а также особые чёрные диски и шильдики, а также более спортивные кресла.

Мы пока не знаем какие именно версии приедут в Украину, но надеемся только, что нам также предоставят возможность побаловать себя яркими цветами.

Техническая база Skoda Elroq техническая база Skoda Elroq

Линейка Elroq построена на заднеприводных версиях с одним мотором: Elroq 50, 60 и 85, соответственно с батареями на 55, 63, 82 кВтч и запасом хода от 350 до 580 км в зависимости от версии. Для тех, кому мало спокойствия, есть и более спортивная RS-версия с полным приводом 85х, которая досталась мне на тест-драйве. Этот RS-вариант стоит отдельно вверху линейки и имеет батарею на 84 кВтч и мощность в 250 кВт, что дает разгон до 100 км/ч за 5,4 секунды. Запаса хода хватит на 523-556 км (WLTP) по показателям производителя.

Здесь два электродвигателя на каждой оси и заниженная подвеска на 15 мм впереди и на 10 мм сзади, что работает на улучшение управляемости и контролируемости автомобиля. Однако максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Зарядка возможна как от обычной розетки, так и от мощной станции DC. Причем Elroq способен загружать от 145 до 185 кВт и подпитывать аккумулятор от 10% до 80% за 24-26 минут в зависимости от версии батареи.





Образцовое поведение

Мне нравится, что Skoda Elroq не пытается показаться быстрее или агрессивнее, чем есть на самом деле. Он движется очень плавно, уверенно и без нервов. Рулевое управление не вызывает желания искать более острую реакцию, зато дает ощущение предсказуемости. А это, между прочим, одно из самых ценных качеств в реальной жизни, особенно когда ты не просто тестируешь машину, а живешь с ней несколько дней.

Версия RS добавляет перца в эту сбалансированность, а ощущение руля острее и провокативнее, а спортивные ковши-кресла настраивают тебя на драйв уже с первых секунд. Главное не увлекаться, потому что запас хода при езде в агрессивном режиме будет исчезать на глазах.

В городе Elroq очень приятный. Он достаточно компактен для маневров, не пугает габаритами и не утомляет. Он держится собранно без лишних движений кузова, а электрическая тишина добавляет ощущение дорогого спокойствия. Подвеска многорычажная во всех версиях и хорошо отрабатывает на европейских дорогах, а топовая RS предлагает еще и адаптивные амортизаторы DCC. На городских улицах Elroq кажется именно тем типом автомобиля, который не ссорится с ямами, не суетится на светофорах и не заставляет водителя ежеминутно корректировать траекторию, потому что откликается легко, почти вежливо.

Клиренс Skoda Elroq колеблется от 185 мм до 170 мм (в спортивном RS), что в принципе позволяет чувствовать себя спокойно даже в езде по грунтовке, но в целом это не машина для покорения бездорожья и даже близко не сравнится с возможностями того же Karoq. Но в наших реалиях и на плохих дорогах это позволит справиться с большинством задач, которые могут появиться в повседневной жизни.





На трассе он спокойный, собранный, с ощущением, что запаса тяги хватает для уверенных обгонов и нормального ритма путешествия. Изоляция салона и общий комфорт хода у него такие, что после нескольких часов за рулем не выходишь из машины разбитой. Здесь двойные стекла, хорошо изолированный шум от дороги и эстетичная общая атмосфера. Чего только стоит проекционный дисплей с 3D графикой.

В дополнение нам были доступны все функции адаптивного круиза и систем помощи водителю, кроме базовой пассивной безопасности. И отрабатывают они четко, понятно, вовремя. Авто позволяет тебе отдохнуть за рулем и не напрягаться, напоминая тебе о внимательности. Да и в общем смысле Elroq ощущается как очень «взрослый», но не холодный.

Он не заставляет тебя постоянно помнить, что это электромобиль, а просто выполняет свою работу тихо и аккуратно. Главное, что затраты энергии могут быть сдержанными, если не давать своим эмоциям воли, и позволить с легкостью преодолевать существенные дистанции без усталости или остановок на долгие подзарядки.





Честный комфорт

Именно внутри Skoda Elroq начинает больше всего нравиться тем, кто не любит картинные электромобили. У него хорошая посадка водителя, логичное расположение органов управления, удобное кресло и очень грамотная передняя часть салона. Skoda, к счастью, не пошла по пути тотальной сенсорной жертвы: здесь сохранились нормальные кнопки для важных функций, отдельные физические элементы управления и понятная эргономика.

Сенсорный монитор впереди предлагает хорошо настроенную мультимедиа с уже знакомым интерфейсом по Skoda Enyaq, а также беспроводную зарядку и подключение смартфона. Плюс есть доступ к приложению, которое позволяет управлять доступом, зарядкой авто и климатом удаленно.

Салон RS отличается особым шиком от комбинации искусственной кожи и качественной микрофибры Suedia с лаймо-зеленой лентой. Дополняет особенность дизайна декор под карбон, спортивные ковши, руль с перфорированной кожей и шильдики RS.





Гальорка у Skoda Elroq действительно хорошая для своего класса. Благодаря плоскому полу и электрической архитектуре он дает очень достойное пространство для ног и плеч, а три пассажира сзади могут сидеть рядом без ощущения наказания за совместную поездку.

Багажник у модели приличный, но не рекордный для класса: от 470 литров до 1580 литров при сложенных спинках заднего ряда. Здесь некоторые конкуренты выглядят убедительнее, например bZ4X Touring, которая больше даже универсал чем кроссовер. В то же время Skoda традиционно берет не объемом цифр, а тем, что пространство использовано разумно: без лишних выступов, с правильной формой и практичными мелочами. Плюс много дополнительных ниш, карманов по салону для мелочей, а также все дополнения от Simpley Cleaver. И это очень по-шкодовски: не самое большое на бумаге, а самое разумное в реальности.

Рядом с конкурентами

В классе Elroq имеет очень серьезное общество. И именно здесь он мне нравится еще больше, потому что не пытается победить всех яркими чертами или громкими технологиями. Он выигрывает суммой маленьких правильных решений.





Так на фоне Volkswagen ID.4 Elroq выглядит более человечным. Немец, во-первых, не официальный, а во-вторых, воспринимается как технически грамотный, но чуть более холодный и безэмоциональный электрокроссовер. У Skoda больше тепла в интерьере, больше практичных мелочей и меньше впечатления, что ты покупаешь лишь платформу с колесами. Elroq построен на знакомой электрической архитектуре концерна, но подается значительно дружнее и с большой долей вклада именно чехов.

Если смотреть на Toyota bZ4X, который приедет в этом году к нам уже официально, то здесь Elroq кажется гораздо убедительнее не только как семейный продукт, но и захватит молодежную аудиторию. Toyota, конечно, берет собственной репутацией надежности, но ее электро кроссовер у многих воспринимается как специфический в дизайне, с менее интуитивной подачей атмосферы и не такой удачной общей «обжитостью» салона. Хотя как раз Toyota больше будет предлагать объемов и пространства. В Skoda все гораздо естественнее и существенно богаче: сел, закрыл дверь и уже через несколько минут чувствуешь себя в нем, как в знакомой люксовой квартире, где все стоит именно там, где и должно быть.

По сравнению с Kia EV3 Skoda Elroq тоже имеет свои козыри. Kia играет на смелом дизайне, свежести и очень современном образе, а Skoda — на сдержанности и зрелости. EV3 может понравиться тем, кто хочет что-то модное, нестандартное и немного футуристическое. Elroq берет тех, кому важнее не демонстрация стиля, а ощущение, что машина не разочарует через год-два. В нем меньше шоу, зато больше уверенности. Elroq лучше читается как «автомобиль без сюрпризов»: он не удивляет, а подстраивается под жизнь. И, честно говоря, для многих это куда ценнее.





Что это означает для Украины

Для украинского рынка Skoda Elroq выглядит очень логичным будущим появлением, особенно учитывая то, что модель уже имеет сильную европейскую историю и получила хороший приём и даже обновления, которые принесли ещё более современный интерфейс. Если кроссовер действительно придет к нам в конце 2026 года, он может попасть в очень правильный момент: когда покупатели уже начнут воспринимать электрический компактный SUV не как эксперимент, а как нормальный семейный транспорт. И здесь Skoda имеет козыри, которые в Украине ценят особенно: практичность, ясную логику, приличный запас хода, понятную технику и бренд без чрезмерного пафоса.

По моему мнению, Skoda Elroq — электро кроссовер, который лучше всего понимает, что будущее автомобиля необязательно должно быть громким. Оно может быть спокойным, логичным, теплым и очень удобным. На фоне Enyaq он выглядит моложе, но не слабее. На фоне конкурентов — не самым ярким, но очень убедительным. И именно в этом его сила. Есть автомобили, которые влюбляют тебя цифрами. А есть такие, которые влюбляют бытом и Elroq как раз из второй категории. В нем удобно сидеть, удобно хранить вещи, удобно жить каждый день.





ПЛЮСЫ: стильный дизайн, комфортный салон, организация пространства, динамика, управляемость, запас хода.

МИНУСЫ: большинство приятных функций в топовых комплектациях, в Европе стоимость стартует от 33 тыс евро.

Технические характеристики Skoda Elroq RS