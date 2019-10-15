Kingston запускает в Украине HotSwap — сервис оперативной замены серверных SSD

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Крупнейший в мире независимый производитель устройств памяти — американская компания Kingston Digital inc. — объявил о запуске в Украине сервиса замены твердотельных серверных накопителей HotSwap.

Уже с 15 октября 2019 г. пользователи серверных SSD серий DC500R и DC500M смогут получить бесплатную замену вышедшего из строя накопителя, обратившись в сервисный центр украинского партнера Kingston Technology — компании ERC*:

по телефону горячей линии 0 800 300 345;

по адресу электронной почты: op@erc.ua

Для получения нового SSD DC500R или DC500M в рамках сервиса HotSwap, пользователю достаточно предоставить:

фото чека или другого документа, подтверждающего приобретение устройства на территории Украины и на котором указана дата покупки;

фото SSD-накопителя с обоих сторон, подтверждающее наличие целостности гарантийных пломб и отсутствие механических повреждений;

скриншот показателя износа SSD по результатам анализа накопителя программой Kingston SSD Manager (KSM)*.

После подтверждения возможности замены устройства по предоставленным документам, сервисный центр ERC «И-Ар-Си» произведет бесплатную замену серверного SSD на идентичную модель, взамен на вышедший из строя накопитель:

в течение 2 рабочих дней — для жителей областных центров Украины;

в срок до 5 рабочих дней — для других населенных пунктов Украины **.

Перечень моделей SSD, подлежащих замене в рамках сервиса HotSwap:

SEDC500R / 1920G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500R 1920GB SATA 3D TLC SEDC500R / 3840G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500R 3840GB SATA 3D TLC SEDC500R / 480G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500R 480GB SATA 3D TLC SEDC500R / 960G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500R 960GB SATA 3D TLC SEDC500M / 1920G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500M 1920GB SATA 3D TLC SEDC500M / 3840G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500M 3840GB SATA 3D TLC SEDC500M / 480G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500M 480GB SATA 3D TLC SEDC500M / 960G Твердотельный накопитель SSD 2.5” Kingston DC500M 960GB SATA 3D TLC

* — иностранное предприятие “И-АР-СИ”;

* — программа Kingston SSD Manager (KSM) доступна для бесплатного скачивания по ссылке: www.kingston.com/SSDmanager.

** — срок замены зависит от нормативов доставки отправлений в населенный пункт пользователя почтовыми службами; кроме временно оккупированных территорий АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.