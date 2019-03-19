Kingston Digital представила новые SSD Data Center DC500 для центров обработки данных, оптимизированные для чтения (DC500R) и смешанных нагрузок (DC500M)

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Компания Kingston Digital представила новые SSD для центров обработки данных Data Center 500, которые включают линейки DC500R (для нагрузок с интенсивным чтением) и DC500M (для смешанных нагрузок).

Накопители линейки DC500R предназначены для нагрузок с интенсивным чтением, таких как загрузка, веб-серверы, инфраструктура виртуальных рабочих столов, операционные базы данных и аналитика в реальном времени. Провайдеры облачных сервисов и архитекторы программно-определяемых систем хранения данных могут подстраивать устоявшуюся скорость обмена и латентность изменением размера резервной области так, чтобы обеспечить QoS, необходимое для их нагрузок. При ресурсе, достаточном для ежесуточной перезаписи половины объема накопителя на протяжении всего срока гарантии, DC500R позволяет IT администраторам обеспечить оптимальный эффект от инвестиций в систему хранения данных.

Накопители линейки DC500M разработаны для смешанных нагрузок, в которых запросы на чтение и запись на SSD более сбалансированы. Они будут полезны для тех провайдеров облачных сервисов и архитекторов программно-определяемых систем хранения данных, которым нужна гибкая инфраструктура для эффективного управления нагрузками на ввод-вывод данных. Такие нагрузки могут включать в себя искусственный интеллект, аналитику больших данных, хранение данных, машинное обучение и операционные базы данных. С рейтингом ресурса в 1.3 DWPD, DC500M подойдет для рынка стоечных серверов как апгрейд накопителей, установленных внутри серверов, серверов больших центров обработки данных и провайдеров облачных сервисов, которым нужны недорогие, но производительные подсистемы хранения данных.

К особенностям индустриальных SSD Data Center DC500 можно отнести необходимую для конкретного применения оптимизацию, снижение латентности в приложениях, защиту целостности данных (ECC), встроенную защиту от потери питания (PLP) и т.д. Накопители серии Data Center 500 производятся в объемах 480 ГБ и 960 ГБ, а также 1,92 ТБ и 3,84 ТБ.

Продажи новинок в Украине стартуют в середине апреля по цене DC500R (480GB) — 4300 грн, DC500R (960GB) — 8300 грн, DC500R (1920GB) — 15500 грн, DC500R (3840GB) — 28400 грн.

Спецификации SSD Data Center DC500:

Форм-фактор: 2.5″

2.5″ Интерфейс: SATA Rev. 3.0 (6 ГБ/с) – с обратной совместимостью с SATA Rev. 2.0 (3 ГБ/с)

SATA Rev. 3.0 (6 ГБ/с) – с обратной совместимостью с SATA Rev. 2.0 (3 ГБ/с) Емкость : 480 и 960 ГБ, 1.92 и 3.84 ТБ

480 и 960 ГБ, 1.92 и 3.84 ТБ Память: 3D TLC

3D TLC Шифрование: Self-Encrypting Drive (SED), AES 256 бит

Self-Encrypting Drive (SED), AES 256 бит Последовательное чтение/запись (DC500R): до 555/520 МБ/с

до 555/520 МБ/с Последовательное чтение/запись (DC500M): до 555/520 МБ/с

до 555/520 МБ/с Устоявшаяся скорость чтения/записи блоков размером 4 КБ (DC500R): до 98 000/28 000 IOPS

до 98 000/28 000 IOPS Устоявшаяся скорость чтения/записи блоков размером 4 КБ (DC500M): до 98 000/75 000 IOPS

до 98 000/75 000 IOPS Время отклика (латентность) : чтение/запись, типичное: < 500 мкс / < 2 мс

чтение/запись, типичное: < 500 мкс / < 2 мс Совместимость с горячим подключением

Статическое и динамическое выравнивание износа

Индустриальные инструменты S.M.A.R.T.: слежение за надежностью, статистика использования, оставшееся время жизни, уровень износа, температура

слежение за надежностью, статистика использования, оставшееся время жизни, уровень износа, температура Ресурс (суммарный объем записи, TBW), DC500R: 480 ГБ – 438 TBW5 (0,5 DWPD)6 960 ГБ – 876 TBW5 (0,5 DWPD)6 1,92 ТБ – 1752 TBW5 (0,5 DWPD)6 3,84 ТБ – 3504 TBW5 (0,5 DWPD)6

Ресурс (суммарный объем записи, TBW), DC500M: 480 ГБ – 1139 TBW5 (1,3 DWPD)6 960 ГБ – 2278 TBW5 (1,3 DWPD)6 1,92 ТБ – 4555 TBW5 (1,3 DWPD)6 3,84 ТБ – 9110 TBW5 (1,3 DWPD)6

Энергопотребление: простой: 1.56W; среднее: 1.6W; максимальное при чтении: 1.8W; максимальное при записи: 4.86W

простой: 1.56W; среднее: 1.6W; максимальное при чтении: 1.8W; максимальное при записи: 4.86W Габариты и масса: 69.9 x 100.1 x 7.0 мм, 92.34 г

69.9 x 100.1 x 7.0 мм, 92.34 г Средняя наработка на отказ: 2 миллиона часов

2 миллиона часов Гарантия/поддержка: ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой

Источник: Kingston Digital