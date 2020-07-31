Компактные телефоны снова в моде — какой выбрать? Рейтинг от Eldorado





Активное потребление контента на мобильных устройствах это тренд в современном мире. как минимум восемьсот миллионов активных пользователей сервиса TikTok подтверждают это, проводя в нем в среднем 45 минут в день.

Производители смартфонов знают о любви людей к визуальному формату. Для этого постоянно увеличивают диагональ дисплеев. Но в то же время дополняют новыми функциями для большего удобства использования таких смартфонов. Например, двойное постукивание по кнопке “Домой” на айфонах, которое сдвигает происходящее на дисплее вниз к большому пальцу или уменьшенные клавиатуры, как бы приклеивающиеся к нужному краю экрана, и другое.

Если такие меры не подходят, стоит попробовать более радикальное решение — купить маленький смартфон. Проблем с выбором не будет: сейчас на рынке хватает ярких моделей на любой вкус и бюджет. Рассмотрим ключевые модели, на которые стоит обратить внимание.

Обновленный iPhone SE — маленький, но айфон

Обновленный iPhone SE стал главной неожиданностью этого года от Apple. Производитель внезапно взял корпус от относительно старой “восьмёрки” и поместил в него современное железо. На выходе получился тот же процессор A13 Bionic — совсем как в старшем iPhone 11 — но за куда меньшие деньги и с компактными габаритами.

У нового iPhone SE 4.7-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной памяти и приятное сочетание стекла и алюминиевой рамки. За безопасность отвечает вернувшийся сканер Touch ID, а сам корпус доступен в белом, чёрном и красном цветах. Камера 12-мегапиксельная, лучшая камерой с одним объективом в истории iPhone

Samsung Galaxy A41 — безрамочный красавец

Samsung представила Galaxy A41 в марте 2020 года. У смартфона большой 6.1-дюймовый дисплей, но из-за крошечных рамок устройство получилось компактным. Для сравнения: экран A41 занимает почти 86 процентов лицевой поверхности, тогда как у нового iPhone SE этот показатель равен 65 процентам.

Пользователи хвалят тройную камеру на 48, 8 и 5 мегапикселей, поддержку быстрой зарядки, работу на актуальном Android 10 и конкурентоспособную цену. Динамик может показаться немного тихим, но остальные детали не подводят.

Huawei Y5p — доступный и современный

Huawei Y5p представляет бюджетный сегмент смартфонов. У него 5.45-дюймовый IPS LCD экран, который занимает почти 74 процента передней части. Из достоинств можно выделить слот для карт памяти с поддержкой до 512 ГБ, функцию интеллектуального распознавания лица для быстрой разблокировки и батарейку на 3020 мАч. Последняя обеспечивает 17 часов воспроизведения HD-видео — а это много.

8-мегапиксельная камера одиночная, процессор восьмиядерный. На выбор доступны три цвета — зелёный, синий и чёрный.

Выводы

Современные компактные смартфоны могут отставать от флагманов по разным параметрам. Например, у их камер меньше объективов, а объём оперативной памяти не так велик. Но даже с учётом этого большинство таких устройств позволяет сидеть в социальных сетях, смотреть видеоролики в прямом эфире и создавать хорошие фотографии — то есть делать всё, что обычно нужно от мобильных девайсов. А главное, компактные формы, органично помещающиеся в ладони, являясь бесспорным преимуществом перед другими моделями.