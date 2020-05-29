Компания DC-Link, крупный IT-дистрибьютор Украины, пополнила свой портфель дистрибуции брендом Viper Gaming
Бренд Viper Gaming был основан в 2007 году и за это время он зарекомендовал себя как бренд с широким спектром решений геймерской периферии, которые удовлетворят любой самый требовательный запрос как начинающего геймера, так и профессионала.
Изначально товарные категории бренда Viper Gaming включали в себя:
- Оперативная память от Viper Gaming – предлагает решения, позволяющие поддерживать работу вашей системы в требовательных играх;
- Твердотельные накопители – выводят производительность игрового ПК на новый уровень, демонстрируют высокую скорость чтения и записи, а также используют новейшие контроллеры SSD на рынке.
- Аксессуары от Viper Gaming – это удобный и доступный инструмент, который поможет организовать игровой процесс максимально эффективно.
В 2015 году Viper Gaming решила расширить свои товарные категории включив в них:
- Игровые клавиатуры – самый важный инструмент для соревнований и победы в играх любого уровня.
- Игровые мыши Viper – идеальны для игр в стиле FPS + MMO, прекрасно дополняют и усиливают любые игровые настройки.
- Игровые гарнитуры Viper – позволяют погрузиться в мир игры на все 100%.
Viper Gaming предлагает решения начального, среднего и высокого уровня с богатым набором функций. Отмеченные наградами периферийные устройства Viper Gaming обеспечивают геймеров по всему миру наилучшим соотношением цены и качества, а также надежностью, что позволяет каждому Viper Геймеру лидировать в своем виде спорта.
Товары бренда Viper Gaming доступны для заказа у компании DC-Link уже мае 2020 года.
О бренде Viper Gaming
Viper Gaming – это бренд игровой периферии, являющийся частью широко известной компании Patriot Memory (США) — мирового производителя компьютерных комплектующих и аксессуаров — основана в 1985 году. Продукция компании представлена во многих странах, в том числе и в Украине. Головной офис Patriot Memory расположен в г. Фримонт, штат Калифорния.
Производство сосредоточено на Тайване.
Patriot Memory — избранный бренд в отраслях компьютерной и потребительской электроники, приверженный качеству продукции и обслуживанию клиентов.
О компании DC Link
C 2002 года является одним из ключевых игроков украинского рынка индустрии высоких технологий.
В числе ключевых направлений IT-бизнеса DC Link:
- дистрибьюция компьютерной и офисной техники;
- продажа средств связи;
- гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.
Среди широкого ряда преимуществ компании:
- успешный 18-летний опыт работы на рынке;
- развитая дилерская сеть;
- полный комплекс услуг;
- сертифицированные, опытные специалисты;
- широкий ассортимент представленных торговых марок.