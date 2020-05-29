Компания DC-Link, крупный IT-дистрибьютор Украины, пополнила свой портфель дистрибуции брендом Viper Gaming

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Бренд Viper Gaming был основан в 2007 году и за это время он зарекомендовал себя как бренд с широким спектром решений геймерской периферии, которые удовлетворят любой самый требовательный запрос как начинающего геймера, так и профессионала.

Изначально товарные категории бренда Viper Gaming включали в себя:

Оперативная память от Viper Gaming – предлагает решения, позволяющие поддерживать работу вашей системы в требовательных играх;

Твердотельные накопители – выводят производительность игрового ПК на новый уровень, демонстрируют высокую скорость чтения и записи, а также используют новейшие контроллеры SSD на рынке.

Аксессуары от Viper Gaming – это удобный и доступный инструмент, который поможет организовать игровой процесс максимально эффективно.

В 2015 году Viper Gaming решила расширить свои товарные категории включив в них:

Игровые клавиатуры – самый важный инструмент для соревнований и победы в играх любого уровня.

Игровые мыши Viper – идеальны для игр в стиле FPS + MMO, прекрасно дополняют и усиливают любые игровые настройки.

Игровые гарнитуры Viper – позволяют погрузиться в мир игры на все 100%.

Viper Gaming предлагает решения начального, среднего и высокого уровня с богатым набором функций. Отмеченные наградами периферийные устройства Viper Gaming обеспечивают геймеров по всему миру наилучшим соотношением цены и качества, а также надежностью, что позволяет каждому Viper Геймеру лидировать в своем виде спорта.

Товары бренда Viper Gaming доступны для заказа у компании DC-Link уже мае 2020 года.

О бренде Viper Gaming

Viper Gaming – это бренд игровой периферии, являющийся частью широко известной компании Patriot Memory (США) — мирового производителя компьютерных комплектующих и аксессуаров — основана в 1985 году. Продукция компании представлена во многих странах, в том числе и в Украине. Головной офис Patriot Memory расположен в г. Фримонт, штат Калифорния.

Производство сосредоточено на Тайване.

Patriot Memory — избранный бренд в отраслях компьютерной и потребительской электроники, приверженный качеству продукции и обслуживанию клиентов.

О компании DC Link

C 2002 года является одним из ключевых игроков украинского рынка индустрии высоких технологий.

В числе ключевых направлений IT-бизнеса DC Link:

дистрибьюция компьютерной и офисной техники;

продажа средств связи;

гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание.

Среди широкого ряда преимуществ компании: