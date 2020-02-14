Компания MSI Ukraine представила сайт с акционными предложениями

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Сайт uapromo.msi.com разработан для покупателей на территории Украины и является дополнением к основному сайту компании. Контент ресурса – только акционные предложения с подарками, основными условиями получения которых являются приобретение и регистрация акционного продукта. Купить акционные товары от MSI можно в магазинах-партнерах вендора: Telemart, Brain, ITBOX, MOYO, Fotos, Comfy, Eldorado, ELMIR.

На момент старта нового сайта действует 10 акций, в которых можно принять участие. Среди них есть несколько особенно вкусных: например, игровое кресло в подарок за покупку корпуса или игрового монитора!

Представительство компании MSI планирует регулярно добавлять новые акции и расширять список магазинов-партнеров.