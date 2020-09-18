Лимитированная партия видеорегистраторов 70mai A800 поступила на украинский рынок

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В Украине продажи начались одновременно с другими странами – в рамках глобального выхода на рынок A800 4K Dash Cam. Рекомендуемая цена в любом уголке мира – $99. Анонсировав выпуск новинки еще в июне, компания 70mai, входящая в экосистему Xiaomi, заявила о ряде уникальных характеристик, которые можно испытать «в деле» уже сейчас.

Во-первых, это высокие показатели безопасности — модель интегрирована с системой LDW, которая предупреждает водителя о выезде со своей полосы, с Advanced Driving Assistant System — электронной системой безопасности автомобиля. Также A800 сообщает о риске столкновения во время движения.

Во-вторых, высокое качество съемки, которое сам производитель называет кинематографическим. Разрешение 4К, автоматический баланс экспозиции, объектив Sony IMX415 с углом обзора 140 градусов – все это дает качественную картинку, из которой можно делать даже видеоклипы.

В-третьих, smart–функции модели – например, режим паркинга. Когда автомобиль находится на парковке, видеорегистратор сам начинает запись при малейшем движении в радиусе нескольких метров. При желании водитель может получать уведомление о записи происшествия прямо на смартфон. Также стоит отметить встроенный GPS, собственный Wi-Fi, который не зависит от наличия Интернета.

В Украине продажи стартовали по акционной цене, рекомендованной производителем, сообщили в компании DC Link Group, которая эксклюзивно дистрибьютирует 70mai.