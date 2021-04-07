Mi Fan Festival у Цитрусі!





6 квітня 2012 року відбувся перший у світі Mi Fan Festival. Це свято на честь річниці заснування компанії Xiaomi. Та тепер кожен рік, разом із Китаєм, усі країни світу проводять MFF у якості подяки прихильникам бренду за довіру та підтримку.

З сьогоднішнього дня, 6 квітня, знижки до 33% на честь дня народження Xiaomi! Святкуємо до 11 квітня. На честь цього Цитрус пропонує всім своїм фанатам бренду купити продукцію бренду за спеціальною вартістю:

Та багато іншого!

У 2021 році до ініціативи також долучилася Україна. Фестиваль цього року присвячено відкриттю нових можливостей надсучасних смартфонів. У компанії новий фест називають «Шоппінг-феєрия».

Цього разу до святкування річниці приєдналися також Google і Qualcomm Technologies.

Крім відмінного проведення часу, на фесті будуть представлені Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition та Redmi Note 10 Pro. Головна перевага: унікальний кольоровий градієнт — градієнтна бронза. Абсолютний ексклюзив Mi Fan Festival 2021.

Цитрус також приєднався до ініціативи, і всіх наших друзів запрошуємо на сайт вже 6 квітня на MFF.

Цитрус. Відрізнятись дозволено!