Mi Fan Festival у Цитрусі!
6 квітня 2012 року відбувся перший у світі Mi Fan Festival. Це свято на честь річниці заснування компанії Xiaomi. Та тепер кожен рік, разом із Китаєм, усі країни світу проводять MFF у якості подяки прихильникам бренду за довіру та підтримку.
З сьогоднішнього дня, 6 квітня, знижки до 33% на честь дня народження Xiaomi! Святкуємо до 11 квітня. На честь цього Цитрус пропонує всім своїм фанатам бренду купити продукцію бренду за спеціальною вартістю:
- Xiaomi Redmi 9 від 3699 грн та знижка до 600 грн
- Poco X3 от 5999 знижка 800 грн
- Xiaomi Redmi Note 9 від 4499 грн та знижка до 800 грн
- Xiaomi Mi TV 4S 43 за 9799 грн зі знижкою 900 грн
- Очищувач повітря Xiaomi Mi Air Purifier Pro за 5555 грн зі знижкою 1444 грн
- Робот-пилосмок RoboRock Vacuum Cleaner S6 Pure за 9999 грн і знижкою 2000 грн
- Робот-пилосмок RoboRock S5 Max за 11999 грн зі знижкою 1000 грн
- Камера Xiaomi Mi 360 Home Security Camera 2K Pro за ціною 1529 грн зі знижкою 270 грн
- Приставка Xiaomi Mi TV STICK за ціною 999 грн
- Навушники Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 ціною 499 грн
- Ваги Mi Body Composition Scale 2 за 899 грн та з вигодою 800 гривень!
- Фітнес-трекер Mi Smart Band 4 (NFC) за 499 грн
- Самокат Xiaomi Mi Electric Scooter 1S за 13499 грн зі знижкою 1500 грн!
У 2021 році до ініціативи також долучилася Україна. Фестиваль цього року присвячено відкриттю нових можливостей надсучасних смартфонів. У компанії новий фест називають «Шоппінг-феєрия».
Цього разу до святкування річниці приєдналися також Google і Qualcomm Technologies.
Крім відмінного проведення часу, на фесті будуть представлені Redmi Note 10 Pro MFF Special Edition та Redmi Note 10 Pro. Головна перевага: унікальний кольоровий градієнт — градієнтна бронза. Абсолютний ексклюзив Mi Fan Festival 2021.
Цитрус також приєднався до ініціативи, і всіх наших друзів запрошуємо на сайт вже 6 квітня на MFF.
Цитрус. Відрізнятись дозволено!