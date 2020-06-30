MSI анонсирует акцию: комплект подписка Microsoft 365 с мини-ПК CUBI N 8GL

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Компания Micro-Star International анонсирует специальную стоимость на комплект: семейную подписку на Microsoft 365 и мини-ПК CUBI N GL. Cubi N – это новейшее воплощение одного из самых компактных мини-ПК в мире, отлично подходящего на роль домашнего HTPC, ПК для коммерческих проектов, а в паре с продуктами Microsoft 365 сможет стать эффективным решением для работы с документами, хранения данных и домашнего обучения.

Размеры устройства позволяют назвать его самым маленьким мини-ПК в своём классе, а поддержка стандарта крепления VESA, позволит установить Cubi N на заднюю панель монитора и организовать эргономику рабочего места.

Годовая семейная подписка Microsoft 365 в комплекте с CUBI N включает в себя премиум версии программ и приложений Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, OneNote, а для пользователей Windows устройств Publisher и Access. Дополнительно для каждого пользователя будут доступны Microsoft Outlook, облачный сервис OneDrive до 6 ТБ (по 1 ТБ на пользователя) и 60 мин/месяц для звонков на мобильные и стационарные номера в 60 стран мира. Кроме того, владелец подписки сможет подключить еще 5 пользователей, каждый из который, сможет одновременно использовать подписку для 5 различных устройств одновременно. Поддержка подписки заявлена на операционных системах: Windows, Mac, iOS, Android.

Владельцы подписки всегда будут иметь актуальные премиум версии программ и приложений и получать регулярное обновление контента и функционала. Еще одним неоспоримым преимуществом Microsoft 365 является возможность получения технической поддержки пользователя.

CUBI N уже доступен для покупки в магазинах партнерах MSI – Telemart, Elmir, Brain, IT Box. Для того, чтобы получить подписку, необходимо зарегистрировать покупку на сайте MSI. Количество подарочных подписок Microsoft 365 в комплекте ограничено.