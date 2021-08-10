MSI пропонує знижки на ноутбуки напередодні нового навчального року

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Напередодні нового навчального року компанія MSI вирішила порадувати покупців вигідними пропозиціями в категорії ноутбуків. З 1 по 31 серпня на найпопулярніші моделі для навчання, роботи та ігор, будуть діяти спеціальні ціни в магазинах партнерах компанії:



Eldorado:

Ноутбук GF63 Thin 9SCXR-1405XUA — Процесор Intel® Core™ i5-9300H, NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 16Гб (8Гб*2) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц

Стара ціна — 26 999 грн

Нова ціна — 21 999 грн

— Процесор Intel® Core™ i5-9300H, NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 16Гб (8Гб*2) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц Стара ціна — 26 999 грн Нова ціна — 21 999 грн Ноутбук GF63 Thin 10SC-279XUA — Процесор Intel® Core™ i5-10500H, NVIDIA® GeForce® GTX 1650, 16Гб (8Гб*2) DDR4 3200МГ, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц

Стара ціна — 29 999 грн

Нова ціна — 23 999 грн

Rozetka:

Ноутбук Modern B4MW Luxury Black — Процесор AMD Ryzen™ 5 4500U, 8Гб (8Гб*1) DDR4 3200МГц, Діагональ — 14 дюймів, FHD, 60Гц

Стара ціна — 21 999 грн

Нова ціна — 18 999 грн

— Процесор AMD Ryzen™ 5 4500U, 8Гб (8Гб*1) DDR4 3200МГц, Діагональ — 14 дюймів, FHD, 60Гц Стара ціна — 21 999 грн Нова ціна — 18 999 грн Нотбук GF65 Thin 10UE-214XUA — Процесор Intel® Core™ i7-10750H, NVDIA® GeForce RTX™ 3060, 16GB (8GB*2) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 144Гц

Стара ціна — 52 999 грн

Нова ціна — 43 999 грн

Brain:

Ноутбук Modern 15 A10M-644XUA — Процесор Intel® Core™ i3-10110U, Intel® UHD Graphics, 8Гб (8Гб*1) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц

Стара ціна — 17 499 грн

Нова ціна — 16 999 грн

— Процесор Intel® Core™ i3-10110U, Intel® UHD Graphics, 8Гб (8Гб*1) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц Стара ціна — 17 499 грн Нова ціна — 16 999 грн Ноутбук Modern 15 A10M-643XUA — Процесор Intel® Core™ i5-10210U, Intel® UHD Graphics, 8Гб (8Гб*1) DDR4 3200МГц, Діагональ — 15,6 дюймів, FHD, 60Гц

Стара ціна — 20 499 грн

Нова ціна — 19 999 грн

З повним переліком пропозицій можна ознайомитися за посиланням — https://ua.msi.com/Promotion/back-to-school-2021/nb