Новинки від Samsung вже в Цитрусі!

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За останні пару років компанія Samsung значно розширила свою серію Galaxy A. Зараз вона пропонує десяток смартфонів у всіх цінових діапазонах.

Galaxy A72, A52, A32 — нові телефони Samsung 2021 року і вони вже доступні для придбання в Цитрусі.

Galaxy A52

Презентація завершилася лише 10 хвилин тому, а новинка вже у Цитрусі!

Galaxy A52 оснащений 6,5-дюймовим дисплеєм Infinity-O AMOLED.

Чіпсет Qualcomm Snapdragon 720G з об’ємом оперативної пам’яті до 8 ГБ і сховищем об’ємом до 256 ГБ. Він доповнений акумулятором ємністю 4500 мАг з підтримкою швидкої зарядки 15 Вт., а також вологозахистом за стандартом iP67.

Діагональ Super AMOLED екрану — 6,5-дюймів Super AMOLED 90hz.

Блок камер смартфона включає 64-мегапіксельний основний датчик, 5-мегапіксельний надширокий датчик, а також датчики глибини і макрозйомки по 2 мегапікселя кожен.

Доповнено гаджет 32-мегапіксельною селфі-камерою.

Новинки представлені на Android 11 з оболонкою One UI 3.1

Ціни на Galaxy A52 починаються від 9999 грн.

Версію 6/128 Black вже можна купити в Цитрусі за 9999 грн. Всі покупці крім просто неймовірного гаджета, отримають 2 місяці Youtube Premium.

Для максимальної вигоди скористайтеся унікальною послугою — Цитрус.Обмін. Старий гаджет може покрити до 90% вартості новинки.

Galaxy A72

Galaxy A72 також оснащений дисплеєм Super AMOLED на 6,7 дюймів (FHD +), з частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 750G, як і Galaxy A52.

Його доповнює 6-8 ГБ оперативної пам’яті і 128/256 ГБ пам’яті сховища. Ємність акумулятора — 5000 мАг, підтримує швидку зарядку на 15 Вт. Це гарантує безперебійну роботу пристрою до 9 годин.

Квадрокамера складається з основного датчика на 64 мегапікселя, 8 Мп телеоб’єктива з 3-кратним збільшенням, надширококутного об’єктива на 12 Мп і датчика макрозйомки на 5 Мп.

На відміну від молодшої моделі, селфі-камера смартфону на 32 мегапікселя.

Samsung випустила Galaxy A72 в березні 2021 року, ціна в Україні: від 12 999 грн. Залишай передзамовлення і дізнайся про наявність першим.

Galaxy A32

На зміну Galaxy A31, що з’явився у продажу в минулому році, Samsung представив новачка в середньому класі — Galaxy A32.

Завдяки частотності 90 Гц екран став плавніше і м’якше перемикатися.

Усередині Galaxy A32 — досить сильний Mediatek Helio G80 з оперативною пам’яттю 4 ГБ. Покупець може вибрати необхідний йому обсяг сховища, доступні версії 64 або 128 ГБ.

Основна камера відчутно покращилася — до 64 Мп. Характеристики модулів камери незмінні з минулого року: надширококутний об’єктив 8 Мп, датчик глибини на 5 Мп і макро-камера 5 Мп.

Робити селфі будемо на 32 Мп передню камеру.

За безперебійну роботу відповідає батарея на 5000 мАч.

Ціни стартують від 7299 грн., з 17.03 по 12.04 можна зробити попереднє замовлення і придбати смартфон з вигодою 500 грн

Всі варіанти Galaxy A 2021 року демонструють покращений час автономної роботи і обчислювальну потужність у порівнянні з їх попередниками.

Крім цього, помітно сильніші камери. Моделі середнього класу цього року можуть змагатися з флагманами за якістю знімків.

У комплектах, стандартно включені: зарядні шнури і блоки на USB Type-C, інструкція користувачів і навушники.

Найстарша модель отримала вологозахист по стандарту IP67

Ми впевнені, що він нові моделі Samsung приєднаються до Galaxy A51 і стануть одними з кращих доступних смартфонів у світі.

Цитрус. Відрізнятись дозволено!