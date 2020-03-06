«Очки для компьютера за 1599 грн» – с заботой о зрении от национальной сети оптик «Люксоптика» и украинского бренда городских очков CASTA





Если вы проводите за компьютером не только все рабочее, но и заметную часть личного времени, то наверняка сталкивались с дискомфортом для глаз. При этом неприятные ощущения можно получить даже при использовании самого качественного монитора и правильном освещении рабочего места. Когда все варианты улучшения ситуации уже испробованы, а глаза все еще устают, то стоит попробовать очки для работы за компьютером.

Тем более, что с 1 марта 2020 года во всех оптиках сети «Люксоптика» можно заказать готовые очки для работы за компьютером всего за 1599 грн. Такие компьютерные очки повышают контрастность изображения, убирают блики от монитора и гаджетов, фильтруют лучи вредного для глаз синего спектра. Решение будет реально полезным для всех, кто проводит за ПК более трех часов в сутки, причем даже для обладателей 100% зрения — в этом случае можно приобрести очки для компьютера без диоптрий (защитные «нулевки»).

Пользователи с нарушением зрения могут выбрать стигматические линзы Exelite NanoBlue в диапазоне от + 4,00 до -6,00 (шаг 0,25) или астигматические с цилиндром до -2.

Что входит в стоимость очков для работы за компьютером от «Люксоптики»?

оправа бренда CASTA;

линзы с покрытием Exelite NanoBlue 1.55 NBSX;

работа мастера.

Приобрести очки CASTA для работы за компьютером всего за 1599 грн можно в любой удобной оптике сети «Люксоптика».