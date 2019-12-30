OnTaxi набирает обороты — в компании подвели итоги 2019 года

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Компания OnTaxi подвела итоги перед окончанием года, чтобы оглянуться и увидеть, что удалось, а к чему еще стоит стремиться.

За 2019 год сервис OnTaxi начал предоставлять свои услуги еще в 3-х городах: Сумы, Полтава и Черкассы. Таким образом, воспользоваться услугами сервиса можно в 9 городах Украины.

Каждый из городов имел свои особенности продвижения. Например, жителям Полтавы запомнилась акция снижения стоимости во время транспортного коллапса в городе. Это позволило сразу выйти на более высокую позицию в регионе. В Сумах было зафиксировано больше всего людей, которые поделились реферальным промокодом. В Черкассах же сервис столкнулся с противодействием местных таксистов.

Не обошлось и без нововведений в приложении — появились функции “Перевозка животного”, “Детское кресло”, возможность заказать авто без звонка о прибытии водителя. Услуга “Детское кресло” появилась за несколько месяцев до принятия закона про штрафы за перевозку детей без спецсредств.

Также в OnTaxi появилась реферальная программа для привлечения новых клиентов. Реализуется она через промокод, который есть у каждого клиента в приложении. Им можно поделиться со своим другом, который еще не совершал поездок.

“Клиенты иногда советуют наш сервис своим друзьям. В благодарность мы решили дарить им маленькое вознаграждение, чтобы они это делали чаще, а также мотивацию для новых пользователей в виде скидки” — заявляют в руководстве сервиса.

В июле 2019 года была введена возможность заказа авто с сайта. Теперь каждый клиент, авторизовавшись может заказать авто и получить функционал приложения, включая выбор классов и возможность безналичной оплаты просто на странице браузера.

Спрос на услуги доставки способствовал появлению одноименного класса в OnTaxi. Теперь можно заказать такси для перевозки предметов до 20 кг. Это устраняет необходимость присутствия клиента, водитель сам довезет посылку и отдаст ее получателю.

Информацию же о своих планах компания пока не разглашает, но обещает удивлять полезными и удобными решениями.