ОPPO представляє: потужні смартфони А серії





OPPO, провідний світовий бренд інтелектуальних пристроїв, оголошує в Україні старт продажів нової версії смартфона А серії OPPO A54 зі збільшеним об’ємом внутрішньої пам’яті — 4 ГБ RAM / 128 ГБ ROM. Популярна А серія 2021 року покликана зробити технології доступнішими. Усі віднесені до неї смартфони — OPPO A74, ОРРО А54 (4 ГБ RAM / 64 ГБ ROM) і нова версія ОРРО А54 (4 ГБ RAM / 128 ГБ ROM) — пропонують дизайн, що поєднує в собі технології та стильний зовнішній вигляд.

Завжди надійний

OPPO A74 — відмінний супутник для тих, хто обирає активний спосіб життя та прагне високих показників як у роботі, так і в розвагах. OPPO A74, оснащений чипом Qualcomm Snapdragon 662, не лише забезпечить надзвичайно плавну продуктивність, але й мінімізує сповільнення функцій навіть із часом.

Потрійна AI камера OPPO A74 оснащена 48 Мп основною камерою, яка забезпечує високу чіткість фото й відео. До 48 Мп основної камери додається 2 Мп камера, яка робить чудові портретні знімки в стилі боке, а також 2 Мп макромодуль для зйомки мініатюрних деталей.

Завдяки 5000 мАг акумулятору й 33 Вт надшвидкій зарядці з ОРРО А74 ви матимете достатньо часу автономної роботи та не хвилюватиметеся через розряджений гаджет. А ще цей смартфон оберігає вашу приватність за допомогою функцій захисту конфіденційності. Для вашого спокою OPPO A74 оснащений кількома функціями безпеки й конфіденційності, які постачаються разом із найновішою версією операційної системи ColorOS 11.1.

OPPO A74 також може похвалитися яскравим AMOLED FHD+ дисплеєм із надвисокою роздільною здатністю. Незалежно від того, граєте ви в ігри чи дивитеся на смартфоні улюблену передачу, функція All-day Eye Care (Догляд за очима протягом усього дня) забезпечує комфорт для ваших очей удень і вночі.

OPPO A74 — це також чудовий ігровий пристрій, який забезпечує високу продуктивність, щоб гаджет не уповільнював ваш ігровий прогрес. OPPO A74 пропонує програмні рішення для контролю температури шляхом регулювання частоти процесора, вимірювання температури й оптимізації роботи застосунків для її зниження. Оскільки OPPO A74 знімає навантаження на оперативну пам’ять, ви насолоджуватиметеся іграми без лагів завдяки програмі Hyper Boost, що прискорює реакцію на натискання та перемикання на вашому смартфоні та збільшує частоту кадрів, щоб скоротити час завантаження екрана. Це означає, що смартфон миттєво реагуватиме на ваші дотики, щоб ви могли перемагати в змаганнях.

ОРРО А54: чудовий дизайн, висока продуктивність

Обидві версії молодшої моделі OPPO A54 можуть похвалитися красивим дизайном і неабиякими характеристиками, а ще дають змогу робити більше та насолоджуватися щоденною порцією розваг завдяки 8-ядерному процесору MTK Helio P35, великому об’єму пам’яті (64 ГБ або 128 ГБ) і яскравому, 6,51-дюймовому HD+ LCD дисплею з вирізом під фронтальну камеру.

Крім того, ОРРО А54 оснащений потужним 5000 мАг акумулятором і 18 Вт швидкою зарядкою. Цей смартфон готовий до будь-яких викликів протягом усього дня, адже 10 хвилин вистачить, щоб зарядити гаджет на 13 %, а для повного заряду потрібно 142 хвилини.

Як і старша модель, обидві версії ОРРО А54 мають безліч корисних режимів, як-от Super Nighttime Standby (Суперенергозбережний режим) або AI Night Charge (АI нічна зарядка), тож, коли ви спите, акумулятор витрачає лише 1,79 % заряду та не перегрівається.

ОРРО А54 оснащений 13 Мп основною камерою, 2 Мп макромодулем, 2 Мп чорно-білим модулем і 16 Мп селфі-камерою для неперевершених портретів з ефектом боке. Смартфон підтримує зйомку SLO-MO 90 fps.

Від дизайну до функцій безпеки ОРРО А54 дає вам саме те, що ви хочете отримати від смартфона: високу якість, зручність і готовність будь-якої миті долучитися до виконання завдань.

Наявність на ринку

OPPO A74 (4 ГБ RAM / 128 ГБ ROM) доступний у двох кольорах: чорному та синьому, лише за 7777 грн.

Молодшу модель ОРРО А54 з 4 ГБ RAM і 64 ГБ ROM чорного та синього кольору можна придбати з 31 травня до 13 червня за акційною ціною 4 999 грн замість 5888 грн.

Нову версію ОРРО А54 з 4 ГБ RAM і 128 ГБ ROM можна придбати в чорному та синьому кольорах за 5999 грн замість 6499 грн до 13 червня.

Купити новинки можна на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших.

Про компанію OPPO

OPPO — провідний світовий бренд смарт-пристроїв. Із моменту випуску свого першого мобільного телефона у 2008 році OPPO невпинно прагнуть до створення технологій серцем і душею. Продукти OPPO поєднують передові технологічні можливості та просту у використанні функціональність у пристроях із приголомшливим дизайном. OPPO працюють більше ніж у 40 країнах і регіонах, маючи 6 науково-дослідних інститутів і 5 R&D-центрів по всьому світу, а також Міжнародний центр дизайну в Лондоні. OPPO прагнуть підтримувати розробку стандартів 5G у всьому світі та першими представили комерційний смартфон 5G на європейському ринку. Бренд співпрацює з понад 50 провідними світовими операторами, щоб пришвидшити масштабне впровадження 5G завдяки своїм інноваційним технологічним рішенням.

Дізнайтеся більше про роботу OPPO та бачення 5G: www.oppo.com/en/discover/technology/.

Про компанію OPPO AED Україна

OPPO AED Україна з 2019 року надає українцям доступ до проривних технологій OPPO у сфері мобільної фотографії та розумних сервісів. У жовтні 2019-го в Україні був представлений перший смартфон ОРРО — А5s, — і А-серія до цього часу залишається фаворитом вітчизняних користувачів. OPPO AED Україна ретельно вивчає смаки та потреби української аудиторії, щоб своєчасно виводити на ринок актуальні та корисні гаджети. Щомісяця прихильників бренду ОРРО більшає завдяки гармонійному поєднанню в гаджетах компанії інноваційних технологій та естетичних складників.