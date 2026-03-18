Обзор OPPO A6s: бюджетный смартфон, который редко просит зарядку

В сегменте доступных смартфонов производители стараются собрать самый убедительный набор характеристик, чтобы найти своего покупателя. OPPO A6s именно из таких. На бумаге он выглядит довольно необычно для своего класса: батарея на 7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, защита IP69 и дисплей 120 Гц. Впрочем, спецификации, это только половина истории. Мы протестировали OPPO A6s в повседневном использовании, поиграли на нем, сделали сотни фото и проверили, действительно ли этот смартфон может стать народным «долгожителем».

Oppo A6s 8/256GB Cappuccino Brown 11 299 грн. Плюсы: большая батарея 7000 мАч; плавный 120 Гц дисплей; удобная эргономика и матовый корпус; быстрый сканер отпечатков пальцев; стабильная работа ColorOS; быстрая зарядка 80 Вт с комплектным блочком. Минусы: базовые камеры без широкоугольного сенсора; HD+ дисплей вместо Full HD; ограниченная производительность в тяжелых играх. 7.2 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики OPPO A6s

Параметр Характеристика Экран IPS, 6.75 дюйма, 1570х720 пикселей (20:9), 256 ppi, 120 Гц, яркость 800 нит (HBM: 1125 нит) Материалы корпуса Пластик, стекло Защита IP68/IP69 Процессор Qualcomm Snapdragon 685 Графический ускоритель Adreno 610 Операционная система Android 15 Память 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X), 256 ГБ флеш-памяти (UFS 2.2), microSD до 1 ТБ Основная камера 50 МП, f/1.8, угол обзора 76°, автофокус Монохромная камера 2 МП, f/2.4, угол обзора 89° Фронтальная камера 16 МП, f/2.0, угол обзора 85° Запись видео До 1080@30fps Интерфейсы и связь Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Nano SIM + eSIM Аккумулятор 7000 мАч, быстрая зарядка 80 Вт SUPERVOOC (зарядный блок в комплекте) Габариты 166.61 мм x 78.51 мм x 8.61 мм Вес 215 граммов

Упаковка и комплектация OPPO A6s

Коробка OPPO A6s оформлена в знакомом для А-серии стиле. Это толстый картонный бокс с большой надписью модели на крышке и минимумом лишних деталей. И именно его толщина уже намекает на наличие дополнительных аксессуаров, которые в 2026 году среди производителей смартфонов можно заносить почти что в Красную книгу.

Комплект поставки почти классический для бюджетного смартфона. В коробке находится сам телефон, зарядное устройство (это не сон!), кабель USB-C, инструмент для извлечения SIM-карты, защитный чехол, краткое руководство пользователя и отдельное руководство по безопасности.





Зарядный адаптер на 80 Вт входит в комплект и это уже приятно. На фоне почти всех производителей, которые постепенно приучили покупателей покупать зарядку отдельно, такой подход выглядит значительно более юзер-френдли.

Кабель USB-C стандартный по длине, но заметно толще условного плетеного «шнурка» от 15-го Айфона, да оно и не удивительно. Ведь у нас действительно быстрая зарядка.

Отдельно стоит упомянуть комплектный чехол. OPPO положила в коробку защитный кейс в цвет смартфона. Это приятная деталь, которая добавляет ощущение завершенности комплекта. Большинство бюджетных моделей комплектуются прозрачными чехлами, поэтому цветной вариант выглядит немного интереснее. Motorola не даст соврать, они эту фишку «просекли».

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Чехол не делает смартфон толще и хорошо держится на корпусе. Для базовой защиты от царапин и мелких падений этого вполне достаточно.

Документация представлена кратким руководством пользователя и отдельным руководством по безопасности. Оба буклета компактные, без толстых многоязычных инструкций на сотню страниц. Все максимально лаконично.

Дизайн и эргономика OPPO A6s

OPPO A6s оформлен в типичной для современных бюджетных смартфонов эстетике. У него большой корпус, минималистичная задняя панель и массивный блок камер. Дизайн сдержанный, без ярких градиентов или глянцевого блеска, который часто встречается именно в доступных моделях. В результате смартфон выглядит аккуратно и даже немного серьезнее, чем ожидаешь от устройства этого класса.

Габариты аппарата ощутимы: 166.61 мм x 78.51 мм x 8.61 мм. Большой дисплей и батарея на 7000 мАч диктуют свои правила, поэтому компактным OPPO A6s назвать сложно. В руке он ощущается массивным, но баланс веса распределен достаточно удачно. Смартфон не перетягивает вниз и не вызывает ощущения дискомфорта во время длительного использования.

Задняя панель выполнена из пластика с матовой текстурой. Она не собирает отпечатки так активно, как глянцевое стекло, и в то же время лучше переживет мелкие падения и ежедневное использование.

Версия OPPO A6s в цвете Cappuccino Brown выглядит сдержанно и даже немного непривычно для бюджетного сегмента. Оттенок мягкий, теплый, без чрезмерной яркости. В реальном освещении корпус выглядит приятно и не привлекает лишнего внимания.

Блок камер расположен в верхней части задней панели и имеет вид квадратного закругленного модуля. Камеры почти не выступают над корпусом, поэтому на столе смартфон не шатается.

Рамка корпуса также пластиковая, с матовой поверхностью. Во время использования смартфон не пытается выскользнуть, что немаловажно для большого устройства.





Кнопки громкости и питания расположены на правой грани. Нажимаются они четко, без люфта. Ощущения от механики приятные. На левой грани — лоток для SIM-карты и microSD.

В кнопку питания OPPO A6s интегрирован сканер отпечатков пальцев. Он срабатывает быстро и стабильно, разблокировка происходит практически мгновенно. Такой формат биометрии остается одним из самых удобных в ежедневном использовании.

На нижней грани размещены порт USB-C, основной динамик и микрофон. Расположение классическое, поэтому проблем с доступом к разъему или использованием кабелей не возникает. Важной особенностью OPPO A6s является сертификация IP68 и IP69, что прямо влияет и на его долговечность.

Дисплей OPPO A6s

OPPO A6s получил большой 6,75-дюймовый дисплей. Формат хорошо знакомый для бюджетного сегмента: большой экран с тонкими рамками по бокам и чуть более широким подбородком внизу. Фронтальная камера расположена в небольшом отверстии в верхней части панели.

Матрица здесь LCD, что также вполне ожидаемо для этого класса смартфонов. AMOLED в такой ценовой категории случается все чаще, поэтому хотелось бы именно его, но имеем то, что имеем. Тем не менее цвета выглядят естественно, без агрессивной перенасыщенности.





Разрешение составляет 1570×720 пикселей. Формально это HD+, и на бумаге показатель выглядит скромно для такого большого дисплея. В повседневном использовании пиксели не бросаются в глаза, но если присмотреться к мелкому тексту или тонким элементам интерфейса, ограничение разрешения заметно. И это немного огорчает.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц. Интерфейс прокручивается очень плавно, а анимации выглядят значительно приятнее, чем на стандартных 60 Гц. Для бюджетного смартфона это приятный бонус, который сразу чувствуется во время навигации по меню или ленте соцсетей.

Система может автоматически переключать частоту обновления в зависимости от сценария использования. В статических сценах частота снижается, что помогает экономить заряд аккумулятора.

Максимальная яркость достаточная для использования в помещении и на улице. Под прямым солнцем экран немного теряет контрастность, но информация все равно остается читабельной. Для LCD-панели бюджетного сегмента результат нормальный.





Углы обзора широкие. Изображение почти не меняет цвета даже при сильном наклоне смартфона.

Цветовая температура близка к нейтральной. В настройках ColorOS можно немного изменить оттенок дисплея: сделать его теплее или холоднее в зависимости от предпочтений пользователя.

Для защиты глаз доступен режим снижения синего света. Вечером экран становится теплее, что помогает уменьшить нагрузку на глаза во время длительного чтения или просмотра контента.





Сенсорная панель работает точно и быстро реагирует на прикосновения. Никаких задержек или проблем с распознаванием жестов во время тестирования у меня не возникло.

Звук и виброотклик OPPO A6s

Смартфон получил стереодинамики. Основной расположен на нижней грани, а разговорный усиливает второй канал. Звук громкий и достаточно объемный для видео и игр, хотя традиционно нижний динамик звучит немного насыщеннее.

Звонок или оповещение легко услышать даже в шумном помещении или на улице. Для просмотра видео или быстрого просмотра роликов в соцсетях этого уровня хватает без проблем. Качество звучания ожидаемое для такого формата. Голоса в видео или подкастах передаются нормально. Низких частот почти нет, а на максимальной громкости звук становится немного плоским.





Разговорный динамик показал себя хорошо. Собеседника слышно четко, без посторонних шумов или искажений. Громкости хватает даже в шумных местах. Микрофоны также работают стабильно. Во время телефонных разговоров голос передается чисто, а система шумоподавления неплохо убирает фоновые звуки. Для обычных звонков и видеочатов этого более чем достаточно.

Проводного 3,5-мм аудиоразъема здесь нет. Для подключения наушников придется использовать переходник USB-C или беспроводные модели. В бюджетном сегменте такой подход постепенно становится стандартом. Bluetooth работает стабильно, задержки в звуке во время просмотра видео или игры практически не заметны. Подключение наушников происходит быстро, без лишних проблем с совместимостью.

Вибромотор в смартфоне простой. Вибрация ощутима, но достаточно мягкая и немного размытая. Сообщение или звонок в кармане ощущаются нормально, хотя тактильность не такая, как в дорогих моделях.





Камеры OPPO A6s

Камерная система OPPO A6s выглядит довольно простой даже по меркам бюджетного сегмента. На задней панели установлен основной сенсор на 50 МП и вспомогательный 2-мегапиксельный модуль. Набор минимальный, поэтому производитель сосредоточился на базовой камере, а от ультрашироких или декоративных макро модулей решил отказаться.

Основной сенсор имеет разрешение 50 МП, но по умолчанию снимки сохраняются в более низком разрешении из-за технологии объединения пикселей.

При хорошем освещении камера демонстрирует ожидаемые результаты для своего сегмента. Детализация достаточна для соцсетей. Алгоритмы обработки стараются усилить контраст и цвета.





Динамический диапазон в дневных сценах неплохой. Небо редко превращается в сплошное белое пятно, а темные участки кадра сохраняют определенное количество деталей.

Автофокус работает быстро. Камера без проблем находит объект даже в более сложных сценах. Для повседневных фото (детей, домашних животных или городских сюжетов) скорости хватает.

Вечером ситуация меняется. Детализация падает, появляется шум, а мелкие элементы могут теряться. Ночной режим частично улучшает ситуацию, делая кадры более светлыми и немного более четкими. Портретный режим использует вспомогательный 2-мегапиксельный сенсор для определения глубины. Размытие фона выглядит довольно аккуратно, хотя сложные контуры иногда обрабатываются неидеально.





Отсутствие ультраширокой камеры ощущается. Для съемки пейзажей или крупных архитектурных объектов приходится отходить дальше от сцены или использовать панорамный режим.

Фронтальная камера на 16 МП делает неплохие селфи. Детализация достаточная, а алгоритмы обработки кожи работают достаточно деликатно.

Видео OPPO A6s записывает в разрешении до Full HD. Стабилизация программная, поэтому во время ходьбы иногда появляются легкие рывки. Качество самого видео — посредственное.

Производительность, ПО и игры

За производительность OPPO A6s отвечает Qualcomm Snapdragon 685. Это восьмиядерный чип, построенный по 6-нм техпроцессу: четыре производительных ядра Cortex-A73 работают на частоте до 2,8 ГГц, а четыре энергоэффективных Cortex-A53 — до 1,9 ГГц. За графику отвечает Adreno 610, который звезд с неба в 2026 году не хватает.

Бенчмарк Результат AnTuTu Total 519 284 AnTuTu Storage 78 623 PCMark Storage 2.0 21061 PCMark Work 3.0 Performance 8447 3DMark Steel Nomad — 3DMark Wild Life Extreme 137 3DMark Wild Life 650 3DMark Solar Bay Extreme — PCMark Work 3.0 Battery Life — Geekbench 6 Single-Core 467 Geekbench 6 Multi-Core 1522 Geekbench GPU OpenCL 385 Geekbench GPU Vulkan —

В бенчмарках Snapdragon 685 показывает ожидаемые для сегмента результаты. AnTuTu Total — 519 284 баллов, что демонстрирует достаточную скорость системы и поддержку базовых игр. Storage-тест AnTuTu — 78 623 балла, а PCMark Storage 2.0 — 21 061 балл, что подтверждает адекватную скорость внутреннего накопителя UFS 2.2.

В PCMark Work 3.0 Performance смартфон набрал 8 447 баллов. Geekbench 6 показал 467 баллов в Single-Core и 1 522 в Multi-Core. GPU OpenCL получил 385 баллов, а 3DMark Wild Life — 650, Wild Life Extreme — 137, что отражает ограниченные игровые возможности чипа.

В повседневных задачах интерфейс работает плавно, приложения открываются быстро, а переключение между программами не создает заметных задержек.

Популярные мобильные игры запускаются на средних или низких настройках графики. При длительной нагрузке корпус умеренно нагревается, троттлинг есть, но не критичный. FPS остается стабильным на комфортном уровне.

В ColorOS 15 удобный интерфейс и широкий набор настроек: управление энергопотреблением, расширение оперативной памяти за счет хранилища, режим фокусировки, персонализация интерфейса. Предустановленные приложения могут создать ощущение «засоренности», но большинство из них можно удалить.

Автономность OPPO A6s

OPPO A6s получил аккумулятор на 7000 мАч, и он ощутимо влияет на ежедневное использование. Телефон легко выдерживает целый день активных задач, а при умеренной нагрузке способен работать два-три дня.

Быстрая зарядка 80 Вт с родным адаптером демонстрирует отличные результаты. Таблица с показателями заряда от начала зарядки:

Время от старта Заряд батареи 0:00 0% 0:10 20% 0:20 39% 0:30 57% 0:40 72% 0:50 86% 1:00 95% 1:06 100%

Как видно, первые 50% аккумулятора набираются примерно за 25 минут. Полный заряд достигается чуть больше чем за час, что для 7000 мАч очень хороший результат.

Экран с частотой 120 Гц, несмотря на большие размеры, не сильно ускоряет разрядку. Соцсети, просмотр видео и браузинг смартфон выдерживает легко. В режиме ожидания OPPO A6s потребляет минимум энергии, поэтому потери за ночь составляют лишь несколько процентов.

Автономность является одним из главных преимуществ OPPO A6s: большая батарея, эффективная быстрая зарядка и оптимизация энергопотребления позволяют пользоваться смартфоном без ежедневного подключения к розетке.

Опыт пользования OPPO A6s

OPPO A6s в повседневном использовании ощущается комфортно. Большой дисплей с частотой 120 Гц делает скроллинг, просмотр ленты в соцсетях и прокрутку веб-страниц плавным. Сенсор реагирует мгновенно, поэтому любые прикосновения, свайпы и жесты выполняются без заметной задержки.

Смартфон не выглядит неудобно массивным в мужской руке, а матовая текстура задней панели уменьшает скольжение и собирает меньше отпечатков пальцев. Защитный чехол в комплекте добавляет уверенности, особенно во время длительного пользования.

Сканер отпечатков в кнопке питания срабатывает быстро. Разблокировка происходит даже при легком прикосновении, без необходимости точно позиционировать палец.

Интерфейс ColorOS 15 с Android работает плавно. Меню структурировано, настройки энергоэффективности и расширения оперативной памяти позволяют оптимизировать работу системы под собственные нужды.

Камеры простые, но удобные в использовании. Интерфейс камеры понятен: все основные режимы доступны одним нажатием. Основной 50 МП сенсор хорошо справляется со съемкой днем, фронтальная камера 16 МП делает нормальные селфи для соцсетей. Ультраширокоугольного модуля мне не хватило.

Большая батарея на 7000 мАч в сочетании с оптимизацией системы обеспечивает длительное время автономной работы. Даже активное пользование не заставляет постоянно искать розетку, а быстрая зарядка 80 Вт позволяет восстановить заряд почти за час.

Во время навигации смартфон ведет себя стабильно. Это важно для тех, кто часто пользуется смартфоном в дороге.

Цена и конкуренты

На украинском рынке OPPO A6s в версии 8/256 ГБ продается в версии 8/256 ГБ от 10 099 гривен. Это сегмент, где производители активно соревнуются батареями, экранами 120 Гц и более или менее приличными камерами, но почти всегда приходится идти на компромиссы в одном или двух ключевых аспектах.

Ближайшим конкурентом выглядит OPPO A5 Pro 5G (от 9 841 гривен), который стоит примерно столько же. У него компактный корпус, процессор Dimensity 6300 и поддержка 5G, но батарея меньше — 5800 мАч. Зато OPPO A6s отвечает значительно большей автономностью и быстрой зарядкой 80 Вт.

В верхней части сегмента находятся Motorola Moto G86 (от 10 199 гривен) и Moto G86 Power (от 11 325 гривен) с лучшими 1.5K AMOLED-дисплеями и более производительным Dimensity 7300. Версия Power имеет батарею 6720 мАч, но заряжается медленнее (30 Вт).

Среди популярных альтернатив — Poco X7 (от 9 379 гривен) с AMOLED-экраном и чипом Dimensity 7300 Ultra, а также Samsung Galaxy A36 (от 12 340 гривен) с Super AMOLED-дисплеем и более производительным Snapdragon 6 Gen 3. Они выглядят технологичнее, но имеют меньшие АКБ.

Немного дороже расположены Redmi Note 15 Pro 5G (от 12 923 гривен) с камерой 200 МП и Motorola Edge 60 (от 13 099 гривен) с более мощной камерной системой и OLED-экраном. В этом же направлении движется и OnePlus Nord CE5 (от 13 690 гривен) с очень производительным Dimensity 8350 и батареей 7100 мАч.

OPPO A6s делает ставку не на максимальные характеристики, а на выносливость: большой аккумулятор и быстрая зарядка остаются его главными аргументами в этом сегменте.

7.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 Батарея 7000 мАч позволяет уверенно прожить полтора-два дня активного использования. Экран 6 Плавный 120 Гц дисплей, но разрешение HD+ в этом сегменте уже выглядит архаично. Дизайн, эргономика 8 Массивный, но сбалансированный корпус. Программное обеспечение 7.5 ColorOS стабильная, удобная и функциональная. Однако слишком много предустановленных приложений. Производительность, тротл. 6.5 Достаточная для повседневных задач, ограниченная для тяжелых игр. Камера 6 Неплохие дневные фото, минимум модулей, слабые ночной режим и видеовозможности. Цена 7 В целом оправдана, но ценовой сегмент очень конкурентоспособен.