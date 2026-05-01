Обзор TWS-наушников OPPO Enco Air 5 Pro: больше, чем ожидаешь от среднего класса

У компании OPPO есть новые полностью беспроводные наушники Enco Air 5 Pro. Эта модель заняла средний сегмент и стала преемником Enco Air 4 Pro, добавив сразу несколько технологических дополнений, которые ранее встречались только в более дорогих устройствах. Мы уже протестировали OPPO Enco Air 5 Pro и готовы делиться впечатлениями.

OPPO Enco Air 5 Pro Плюсы: классический стильный дизайн; Bluetooth 6.0; качественное активное шумоподавление ANC; большая автономность до 54 часов; поддержка Hi-Res Audio и кодека LHDC 5.0; Multipoint; защита IP55; есть игровой режим с задержкой 47 мс Минусы: нет беспроводной зарядки; кейс не защищен от влаги; простенький комплект поставки 8.3 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики OPPO Enco Air 5 Pro

характеристика Значение Тип наушников Внутриканальные Тип подключения Беспроводной, True Wireless Излучатель 12 мм динамический, диафрагма с титановым покрытием, 12 мм динамический, диафрагма с титановым покрытием Частотный диапазон 20 Гц — 40 000 Гц Версия Bluetooth Bluetooth 6.0 Поддержка кодеков LHDC 5.0 (до 1 Мбит/с, 96 кГц), AAC, SBC Управление Сенсорные панели Поддержка Multipoint Есть (Android, iOS, Windows) Регулировка громкости Есть (свайпами) Микрофоны 3 микрофона с AI-алгоритмами Шумоподавление ANC до 55 дБ (4 режима, до 5000 Гц) Защита от влаги IP55 (только наушники) Зарядка USB Type-C Аккумулятор (наушник) 62 мАч Аккумулятор (кейс) 530 мАч Автономность До 13 ч; до 54 ч с кейсом (без ANC) Автономность с ANC До 7 часов; до 29 часов с кейсом Время зарядки кейса ~90 минут Совместимость Android, iOS, Windows вес 4,4 грамма (наушник), 43 грамма (кейс) Цвета Moonstone White, Midnight Black

Упаковка и комплектация

OPPO Enco Air 5 Pro поставляются в компактной белой коробке с изображением наушников на передней панели.

Внутри находим само аудио устройство в зарядном кейсе, несколько дополнительных пар силиконовых амбушюров и документацию. Кабеля в комплекте нет.

Дизайн и эргономика OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro получили овальный зарядный кейс из матового пластика и в бело-перламутровом цвете. Он приятный на ощупь и легко помещается в небольшом кармане джинсов. А еще кейс устойчив к отпечаткам пальцев и на нем не видно пыли. По крайней мере в этом цвете. Также он имеет плоские передние и задние части и резкий переход к торцам.

На передней панели футляра есть LED-индикатор заряда и надпись OPPO. Снизу видим порт USB-C для зарядки и физическую кнопку сброса настроек. Внутри все глянцевое.





Сами наушники имеют классическую форму с ножкой, похожую на дизайн а-ля AirPods. Корпус ушей сделан из глянцевого пластика, который заметно собирает отпечатки.

Вес одного наушника составляет 4,4 грамма. Форма лично для меня удобная, поэтому они сидят надежно с базовыми амбушюрами. Наушники прошли тест на жевание и тест занятиями спортом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сами наушники имеют защиту IP55. Это позволяет носить их во время дождя и тренировок. Кейс такой защиты не имеет, поэтому от влаги его лучше беречь.

Особенности OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro используют 12-миллиметровый динамический драйвер с диафрагмой, покрытой титановым слоем. Производитель уверяет, что амплитуда колебаний увеличена вдвое, а эффективная площадь на 30% по сравнению с предыдущим поколением. Заявленный частотный диапазон составляет от 20 Гц до 40 000 Гц. Имеется сертификация Hi-Res Audio.

TWS-наушники поддерживают кодек LHDC 5.0. Он позволяет передавать аудио с битрейтом до 1 Мбит/с и частотой дискретизации до 96 кГц. Конечно, для этого нужен совместимый Android-смартфон, но если он у вас есть, разница с также имеющимися кодеками AAC и SBC ощутима.

Также имеем систему активного шумоподавления ANC. Заявленная глубина шумоподавления достигает 55 дБ, также говорят, что она перекрывает частоты до 5000 Гц. Это означает, что наушники заглушают не только различные низкочастотные шумы, но и голоса людей вокруг.

Пользователю доступны четыре режима ANC, включая автоматический, который неплохо настраивает интенсивность в зависимости от окружения. На мой вкус, это один из самых адекватных режимов ANC в этом ценовом диапазоне. Да стоит отметить, что это не флагманский уровень Sony или Bose, но близко.

Завезли и несколько прикольных и полезных дополнительных функций. Например, есть AI-переводчик в реальном времени, поддерживающий более 20 языков. Есть и игровой режим, снижающий задержку до 47 мс. Интересна также функция Spotify Tap, которая запускает рекомендованный контент с популярной платформы одним прикосновением.

Важно, что есть датчики снятия и одевания, что очень удобно при ежедневном пользовании наушниками. То есть, когда снимаешь наушник, то музыка автоматически останавливается. А когда надеваешь обратно, то продолжается. Без этого уже трудно представить любую модель хотя бы среднего сегмента. Также прикольно, что эту функцию можно при необходимости выключить.





Звук и микрофон OPPO Enco Air 5 Pro

Звучание OPPO Enco Air 5 Pro можно назвать универсальным и сбалансированным с заметным, но легким акцентом на середину и низы. Басы глубокие и упругие, при этом они не перекрывают средние частоты, поэтому в наушниках хорошо слышно вокал и инструменты. Верхние частоты отработаны аккуратно, но, наверное, звучат хуже всего.

По умолчанию пресет «Непревзойденный звук» дает наиболее нейтральный и понятный массовому пользователю результат. Режим «Громовой бас» подходит для электронной музыки и хип-хопа, поэтому его также советую попробовать, если слушаете подобные жанры. Ну и третий режим «Чистый вокал» логично, что выделяет вокал, поэтому хорошо показывает себя на акустической музыке и джазе.

Если на вашем смартфоне есть поддержка LHDC 5.0, то, конечно, советую пользоваться именно этим кодеком, потому что качество звучания здесь лучшее. Если же нет, то подключайтесь через AAC и SBC. Хотя разница между ними ощутима даже без прокачанного слуха аудиогурмана. Особенно заметны отличия в общей детализации звучания и глубине басов.

Очень советую попробовать имеющуюся функцию OPPO Alive Audio, что дает объемное 360-градусное звучание. С этой штукой очень круто слушать аудиокниги, смотреть видео на YouTube, кино и сериалы на Netflix или MEGOGO. А вот для музыки этот режим вообще лучше не использовать, потому что он искажает треки.





Микрофоны здесь неплохие. Всего их три на каждом наушнике, они с AI-алгоритмами и просто нормально справляются со своей задачей передачи голоса. Заявлена способность нивелировать шум ветра до 25 км/ч. Голос остается четким, хоть и по классике немного роботизированным. Конечно, OPPO Enco Air 5 Pro больше созданы для музыки и медиа, чем для длительных видеоконференций, но и для всего этого они также пригодятся.

Подключение, приложение и управление

OPPO Enco Air 5 Pro подключаются к устройству просто и быстро. Достаточно открыть кейс и наушники сразу появляются на экране через функцию Google Fast Pair для Android.





OPPO Enco Air 5 Pro являются одними из первых массовых TWS-наушников с поддержкой Bluetooth 6.0. На практике это означает более стабильное соединение и лучшее использование энергии. Завезли и одновременное подключение к двум устройствам.

Управление через сенсорные панели удобное. Свайпы по ножке регулируют громкость, а стандартные прикосновения переключают треки и режим ANC. Фантомных срабатываний почти не случалось, а изменить управление и посмотреть что за что отвечает можно в фирменном приложении Hey Melody.

В самой программе дают переключать режимы ANC, настраивать эквалайзер, включать Alive Audio игровой режим и другие имеющиеся возможности. Функциональности здесь достаточно, а интерфейс понятен. Также радует, что есть поддержка украинского языка.





Автономный робот OPPO Enco Air 5 Pro

Производитель говорит, что без ANC OPPO Enco Air 5 протянут до 13 часов на одном заряде, а вместе с кейсом это уже 54 часа. С включенным шумоподавлением имеем до 7 часов и до 29 часов с кейсом. По моему мнению, это отличные показатели.

На практике при прослушивании музыки на громкости в основном 20-40% через LHDC с адаптивным ANC одного заряда хватало примерно на 9-10 часов, что очень круто.

Полная зарядка кейса с наушниками занимает около 90 минут. Беспроводной зарядки нет.





Опыт пользования OPPO Enco Air 5 Pro

OPPO Enco Air 5 Pro произвели положительное впечатление еще в начале тестирования. Это одни из немногих наушников в средней ценовой категории, которые ощущаются дороже своей цены.

Больше всего радует сочетание реально хорошего ANC, поддержки Bluetooth 6.0 и крутой автономности. Мне понравился имеющийся бело-перламутровый цвет, однако в черном они как-то тускнеют и становятся слишком уж аскетичными наушниками. По моему мнению, черный цвет им не подходит.





Эргономика классическая, поэтому наушники сидят надежно, подходят для занятий спортом, а маленький вес делает их незаметными при длительном ношении. Для больших ушей со средними амбушюрами все село хорошо. Если ваши ощущения будут другие, то попробуйте изменить размер амбушюров, тем более они есть в комплекте.

Не хватает беспроводной зарядки. Также хотелось бы, чтобы кейс имел хотя бы базовую защиту от влаги и комплект поставки какой-то слишком минималистичный.

Цена и конкуренты

OPPO Enco Air 5 Pro продаются в Украине по цене от 3300 гривен, но в крупных сетях типа «Алло» их ценник составляет 4999 гривен. Они точно стоят своих денег, а в своей нише новинка очень убедительна, но и конкуренты не отстают.





Если взять тот же бренд, то есть OPPO Enco X3s с ценой от 3 700 гривен. Они предлагают коаксиальную систему с двойными драйверами и качественным звучанием.

Также есть Sony WF-C710N по цене от 3 600 грн, а еще достойны внимания Anker Soundcore Liberty 4 от 3600 гривен, привлекающие двойными драйверами и поддержкой LDAC.





8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 54 часа с кейсом в этом ценовом сегменте это хороший результат. На практике цифры близки к заявленным. Лучший показатель среди конкурентов. Дизайн, эргономика 8.5 Матовый перламутрово-белый приятный на ощупь кейс, наушники легкие и удобные для длительного ношения. Функции 9 Bluetooth 6.0, ANC 55 дБ до 5000 Гц, четыре режима шумоподавления, AI-переводчик, Spotify Tap, игровой режим с задержкой 47 мс, Multipoint, Google Fast Pair. Для этой цены набор более чем серьезный. Цена 8 Имеющийся ценник для этой ниши и имеющихся функций более чем адекватный. Качество звучания 8 Сбалансированный звук с глубокими басами и детализированной серединой. Имеется поддержка LHDC 5.0. Комплектация 7.5 Стандартный набор, но даже без кабеля.