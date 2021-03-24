OPPO Reno5 Lite в Україні — фільмуй свою історію





ОРРО AED Україна презентує смартфон OPPO Reno5 Lite на українському ринку. Креативні функції відео, безперервна робота акумулятора, тонкий і легкий дизайн перетворюють ОРРО Reno5 Lite на портативну відеокамеру, що надихає користувачів фільмувати свою історію.

Фільмуйте свою історію за допомогою АІ портретної камери

Смартфон оснащений 48 Мп квадкамерою, що складається з 48 Мп основного модуля, 8 Мп надширококутної камери, 2 Мп макромодуля та 2 Мп монооб’єктива. Для створення селфі OPPO Reno5 Lite пропонує 32 Мп фронтальну камеру.

Функція Dual-View Video (Відеозйомка двома камерами) записує кадри з фронтальної та основної камери, тож ви одночасно знімаєте навколишній світ і фіксуєте емоції на своєму обличчі.

Оновлена функція AI Color Portrait Video розпізнає людину на відео та виокремлює її покращеними, яскравими кольорами на чорно-білому фоні.

Функція Monochrome Video виділяє та покращує один із кольорів (червоний, синій або зелений) на знімках і накладає фільтри на всі інші відтінки, завдяки чому кадри набувають драматизму.

Коли необхідно зафільмувати мить, але фон не дуже гарний, Dynamic Bokeh (Динамічне боке) надає ефекту боке, який ніби розтягує світло в смуги, розмиваючи фонові деталі. За слабкого освітлення об’єкт на передньому плані буде виділений алгоритмом HDR і колірним налаштуванням.

Night Flare Portrait (Портрет із нічним спалахом) додає фону чудових круглих відблисків об’єктива, не відволікаючи уваги від портрета.

Що стосується функцій фотозйомки, то добре відомі AI Color Portrait та AI б’ютифікація 2.0 знову приходять на допомогу, щоб підкреслити природну красу людини на знімку, покращивши контур обличчя та колір шкіри. Завдяки AI Scene Enhancement 2.0 (Покращення сцени) OPPO Reno5 Lite розпізнає близько 20 типів пейзажних знімків, а ще збільшує насиченість кольорів і коефіцієнт контрастності.

Перетворити відео на ролик кінематографічної якості можна у редакторі Soloop, додаючи фільтри, субтитри й музику.

Фільмуйте свою історію за допомогою тонкого й модного пристрою

OPPO Reno5 Lite подарує вам задоволення від плавного дизайну, представленого 7,8 мм ультратонким корпусом вагою лише 172 г із вигнутим 3D дизайном задньої панелі.

Абсолютно нова концепція Flowing Light Design (Дизайн плавного світла) додає глибини відтінкам, які на перший погляд можна сприйняти як один колір.

Смартфон чорного кольору має плавний чорний градієнт, який змінюється від темного до світлого. Цей ефект створено за допомогою техніки фарбування шляхом занурення. Фіолетовий колір уперше в смартфонах OPPO створено з використанням рідкокристалічного покриття на композитній 3D задній панелі.

OPPO Reno5 Lite оснащений 6,43-дюймовим AMOLED дисплеєм із вирізом під фронтальну камеру. Смартфон демонструє співвідношення екрана до корпусу 90,8 %. Під дисплеєм розташований сканер In-Display Fingerprint 3.0 для зручного й швидкого розблокування за допомогою відбитків пальців.

Знімайте в будь-якому місці завдяки більшому часу автономної роботи

Завдяки потужному 4310 мАг акумулятору й технології надшвидкої зарядки 30 Вт VOOC 4.0 смартфон OPPO Reno5 Lite буде поруч цілий день і швидко заряджатиметься, щоб забезпечити безперебійну відеозйомку. 5-хвилинної зарядки вистачить, щоб дивитися YouTube протягом майже трьох годин.

OPPO Reno5 Lite також має додатковий козир, який позбавить розчарувань, пов’язаних із тривалим використанням смартфона.

System Performance Optimizer (Системний оптимізатор) — запатентована технологія OPPO, яка пропонує набір із десяти функцій оптимізації та гарантує, що ваш смартфон працюватиме з оптимальною продуктивністю.

ColorOS 11

Завдяки універсальній кастомізації користувачі OPPO Reno5 Lite можуть налаштувати темний режим, щоб персоналізувати смартфон. Інноваційні функції, як-от Flexdrop і Three-finger Translate (Переклад за допомогою трьох пальців) із Google Lens, значно збільшують продуктивність. А функції та режими Gaming Shortcut (Швидкий старт), Gamer Mode (Фокусування на грі), Bullet Screen Messages (Миттєві сповіщення на екрані) та інші гарантують ідеальні умови для занурення в ігрові розваги.

Створюйте контент без загрози для конфіденційності

З функцією App Lock (Блокування застосунків) ви повністю контролюватимете список програм, до яких матимуть доступ інші користувачі. Коли ви під’єднуєте смартфон до проєктора чи телеекрана, щоб поділитися презентацією з колегами, останнє, чого ви хочете, — щоб на екрані з’явилося особисте повідомлення приватного характеру. Screencast Privacy Shield (Захист приватності екрана) обмежує спливаючі сповіщення, а також фільтрує повідомлення, які не мають відображатися на екрані.

OPPO Reno5 Lite — це потужний творчий інструмент із набором нових функцій для зйомки креативних відео. І все це вміщується у вас на долоні. Цей смартфон надихатиме вас фільмувати свою історію.

Дивіться презентацію нового смартфона ОРРО Reno5 Lite в Україні за посиланням.

Наявність на ринку

В Україні ОРРО Reno5 Lite буде доступний у двох кольорах, чорному й фіолетовому, на сайтах і в магазинах партнерів ALLO, Citrus, Comfy, Eldorado, Foxtrot, Rozetka й інших.

Reno5 Lite із 8 ГБ RAM і 128 ГБ ROM коштуватиме 9999 грн. Зробивши передзамовлення в період із 23 по 29 березня, ви отримаєте бездротові навушники OPPO Enco W31 у подарунок.