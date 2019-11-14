Открытие Razer Store 2.0 в магазине «Зона51»

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Спустя семь лет после открытия первого в Украине Razer Store, мы с радостью сообщаем о его масштабном обновлении.

В рамках Razer Store 2.0 будет представлен еще больший ассортимент продукции от флагманского бренда игровой индустрии. Профессиональные консультации, более 40 продуктов в зоне открытой выкладки, возможность лично протестировать любой интересующий девайс от Razer – все это ждет вас семь дней в неделю в киевском магазине «Зона51», который находится по адресу ул. Гетьмана, 13.

Особенностью обновленного Razer Store станет наличие полностью оборудованной стримерской зоны. Здесь каждый желающий сможет протестировать весь комплект продуктов Razer, предназначенных для организации и проведения трансляции, или же просто провести свой личный стрим непосредственно из магазина.

Для этого мы оснастили зону максимально прокачанным игровым ПК с отдельной станцией, обрабатывающей видеосигнал трансляции, и всем спектром необходимого оборудования.

Посетите наши магазины с 14 по 28 ноября – и вас ждет множество интересных акицонных предложений, подарков и конкурсов от компании Razer!