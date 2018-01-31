Первая в Украине электронная книга на Android с безграничным функционалом

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В начале января компания Airon представила несколько моделей электронных книг на базе операционной системы Android, которые полностью меняют опыт использования таких устройств.

Airbook Pro 8 – это мощная электронная книга, которая построена на базе 4-х ядерного процессора и обладает 1 гигабайтом оперативной памяти. Экран – это сенсорная 7,8 дюймовая E-ink carta и 24 уровневой подсветкой. Встроенная память объемом 16 Гб позволит хранить огромное количество контента. Airbook Pro 6 – это меньший брат Pro 8, который обладает 6 дюймовым E-ink carta экраном, работает эта электронная книга на базе 2-х ядерного процессора с 512 мб оперативной памяти и обладает 8гб памяти возможностью расширения с помощью micro-sd карт.

Главным отличием и в тоже время преимуществом этих устройств от конкурентов, является операционная система на которой они работают. Android позволяет расширять функциональность без ограничений. Вы сможете открыть любой формат книг, или же просто установить мессенджер на устройство, и без проблем общаться в Viber, Telegram, так как обе книги обладают wi-fi модулем, а Pro 8, еще и Bluetooth, что позволит подключить беспроводную гарнитуру, и слушать музыку или аудиокнигу.

Оба устройства обладают литий-полимерной батареей объемом 2800 мАч, что позволяет работать электронным книгам на одном заряде до 7 дней.

Модель AirBook Pro 8 уже доступна в продаже по цене в 6499 грн, а AirBook Pro 6 поступит в продажу к середине февраля по стоимости 3999 грн.