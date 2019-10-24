Приложение украинских разработчиков Partizan взяло гран-при на Adria Security Summit 2019

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Мобильное приложение, разработанное украинским офисом компании Partizan Security, одержало победу в номинации «Лучшее мобильное приложение для систем видеонаблюдения».

Partizan Security – известный европейский производитель оборудования и разработчик программного обеспечения для современных систем видеонаблюдения и контроля доступа. Ни для кого не секрет, что компания имеет украинские корни, и большинство ведущих специалистов находятся в Киеве.

Бренд успешно развивается благодаря команде профессионалов и непрерывному внедрению инноваций, довольно быстро вышел на международные рынки, и сейчас занимает лидирующие позиции в индустрии безопасности.

Вслед за успехом других технологических компаний с корнями из Украины программный продукт Partizan стал еще одним достижением отечественной ИТ-индустрии. Разработка украинских программистов покорила вершину софтверного Олимпа в номинации «Лучшее мобильное приложение для видеонаблюдения» на Adria Security Summit 2019, которая в этом году состоялась в г. Скопье (Македония). Данное мероприятие – главное событие года в сфере безопасности для всех стран Балканского региона.

Международное жюри достойно оценило революционное мобильное приложение Partizan. Европейское качество, высокие стандарты безопасности, широкий функционал, стильный и максимально удобный интерфейс позволили Partizan одержать внушительную победу. Причем, приложению по силам любые задачи — от просмотра видео с домашней камеры до мониторинга профессиональной системы видеонаблюдения.

Следует отметить, что Adria Security Summit – дочерний проект гиганта индустрии, выставки Intersec, и, в частности, Messe Frankfurt, крупнейшего европейского организатора подобных тематических мероприятий.

Революция на экране

Сегодня видеонаблюдение — неотъемлемая часть системы безопасности как крупного промышленного объекта, так и жилых помещений или коттеджей. В современных реалиях, в век мобильных устройств, около 70% пользователей смотрят видео с камер на экранах смартфонов, потому удобное и функциональное мобильные приложение — важный фактор при выборе системы видеонаблюдения.

Среди ключевых преимуществ программы Partizan: просмотр живого видео и работа с архивом на одном экране и на одной неразрывной шкале времени, фирменная технология Wireless Connect для настройки и подключения беспроводных устройств, быстрое добавление камер и видеорегистраторов, энергоэффективность.

Если говорить о дополнительном функционале, то тут самый разнообразный набор инструментов – возможность создания снимков (снепшотов), управление поворотным механизмом PTZ камеры, регулировка громкости звука, который передается с камеры, использование двусторонней связи, быстрая перемотка архива в неразрывной и бесконечной шкале времени, работа с видео в любом разрешении и многое другое.

Partizan Security побеспокоились и о своих партнерах: на основе приложения можно быстро создать ОЕМ-версию с логотипом и цветовой гаммой компании-заказчика, таким образом, не имея своего отдела разработки, клиент получает полный набор функций под собственным брендом. При этом приложение Partizan подходит для любых устройств на платформах iOS и Android.

Эволюция и перспективы

В ближайшем будущем приложение Partizan заменит собой предыдущую разработку компании, программное обеспечение Partizan Cloud CCTV Storage, и позволит пользователю работать как с локальными, так и с добавленными в облако устройствами.

Основная масса производителей оборудования для видеонаблюдения использует облачные ресурсы Amazon или Microsoft. Разработчики Partizan Security в 2014 году создали свою собственную облачную платформу, которая не только позволяет быстро и бесплатно подключать камеры и регистраторы без IP-адреса и ручного ввода сетевых настроек (достаточно просто ввести MAC-адрес устройства), но и безопасно записывать и хранить видеоархив в облаке.

Кроме того, вскоре можно будет делиться устройствами с коллегами и друзьями просто отсканировав QR-код с экрана телефона, добавится поддержка IP-видеодомофонов, перелистывание событий в видеорхиве и ряд других смарт-функций.

Partizan на Play Market

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.partizan.pro

Partizan на App Store

https://apps.apple.com/ua/app/partizan/id1473001227