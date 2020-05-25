Realme расширил продуктовую линейку, представив Smart-TV





С момента появления на мировом рынке компания realme поставила задачу — рвать шаблоны и покорять сочетанием: стиль, производительность, цена. И пока все не перестают обсуждать триумфальное появление новой линейки смартфонов бренда, realme решили — если завоёвывать мир, то по всем фронтам.

И вот 25 мая в Индии состоялась официальная презентация первых для бренда realme смарт телевизоров сочетающих в себе передовые технологи за минимальную цену, Презентацию можно было посмотреть на Youtube канале Цитруса. Так же на презентации были представлены беспроводные наушники, портативные батареи и смарт часы. Уже этим летом каждый из вас сможет насладиться всеми преимуществами новинок!

Аналог AirPods стал ещё доступнее. Миру была показана лайт версия Buds Air — Realme Buds Air Neo:

Специальный игровой режим со сверхнизкими задержками

До 17 часов автономной работы (с зарядным кейсом)

Сенсорное управление

Оптические датчики для определения положения в ухе

Максимально легкая и эргономичная конструкция вкладышей

Разъем для зарядки microUSB

Благодаря своему весу и форме они практически не ощущаются в ухе, но качество звучания просто потрясающее и это при минимальной задержке между телефоном и наушниками. А так же благодаря Google Fast Pair происходит молниеносное сопряжение наушников с телефоном.

Realme Watch: Отслеживание в реальном времени пульса, отслеживание уровня кислорода в крови, 14 видов определения спорта, отслеживание сна, защита от влаги и пыли IP68, Управление смартфоном с часов.

Портативная батарея realme 10 000mAh QC RMA137

Внушительная емкость – 10 000 мАч

Одновременная подпитка двух гаджетов

Быстрая зарядка с мощностью до 18 Вт

Многоступенчатая система защиты

Светодиодный индикатор уровня заряда

Стильный дизайн

Звук

Звук — это первое, на что обращаешь внимание после подключения телевизора. Он насыщенный, объемный и реалистичный. Звук обеспечивают четыре громкоговорителя суммарной мощности 24 Вт. Динамики поддерживают технологию Dolby Audio.

Дизайн

Если при создании смартфонов компания делала упор на молодежный стиль, то для телевизоров был выбран другой беспроигрышный вариант — классика. Но классика не нафталиновая — смотрятся realme TV современно и очень стильно. Подобная модель впишется в любой интерьер и будет органично смотреться в спальне, на кухне, в гостиной и вообще где угодно. Тонкая рамка делает телевизоры легкими и элегантными. Предусмотрена как установка на поверхность, так и возможность повесить на стену. Кстати, для последнего варианта отлично продумано расположение разъемов — они не делятся на блоки и доступ к ним не затруднен. В телевизорах имеются разъемы: 2 * USB 2.0, 3 * HDMI, Ethernet для подключения к сети и AV-вход. Телевизор заявлен как высокопрочный смарт ТВ, способный выдержать 20 градусный мороз и падение с высоты 76 см. Отличный вариант для загородного дома — возможность провести зимний пикничок, не отрываясь от просмотра любимого сериала, ну, а иначе зачем было проверять работу телевизора в мороз?

Изображение и экран

Что касается экрана, он глянцевый. Разрешение панели в модели 43” имеет разрешение Full HD с разрешением 1920 х 1080, в диагонали 32” составляет 1366 × 768, но разницу с Full HD можно заметить только, сидя, «уткнувшись носом в экран». У realme TV хорошие углы обзора, картинка идет без искажений и контрастных капель, правда в видео можно наблюдать небольшое размытие. Зато шума практически нет, а качество темных сцен так высоко, что при просмотре хоррора можно будет точно узнать, где прячется зло раньше главного героя. Телевизор не поддерживает 4k, но качественный контент обеспечат фильмы в формате 1080р, залитые онлайн или с флешки. При описании панели стоит упомянуть один момент — защитный слой экрана телевизора при нажатии изгибается, что дает свет в области касания. Правда, сложно представить себе ситуацию, при которой зритель будет смотреть телевизор, сжимая его в объятиях, даже при самых душещипательных сценах. Так что этот минус можно перевести в разряд особенностей и не акцентировать на нём внимание.

Подключение

Если обладатели realme TV хоть раз подключали смартфон, то подготовка этого телевизора к работе не составит особого труда, хотя пройдет намного быстрее. После подключения питания realme TV предложит перенести настройки Wi-Fi с помощью смартфона Android и войти в Google Сервисы. Затем умный телевизор автоматически загрузит обновления и познакомит с основными функциями. Все предельно просто, особенно если учесть, что интерфейс у realme TV полностью локализован и переведен.

Пульт дистанционного управления

Разработчики отлично поработали над функционалом пульта дебютного телевизора. Работает он от двух батареек ААА. Кнопки удобно расположены на дистанционке, их количества достаточно, чтобы управлять телевизором было максимально просто и комфортно: возврат в меню, громкость, мощность, джойстик, многозадачность, голосовой поиск, отдельная кнопка (YouTube, Netflix, Prime video) и кнопка управления звуком. Микрофон для голосового поиска пульта отлично себя зарекомендовал — он четко распознает команды, даже довольно сложные. Так что повелевать телевизором будет намного быстрей и удобней.

Чипсет realme — 64-разрядная однокристальная система MediaTek, которая ранее не использовалась ни в одном другом телевизоре. Она получила процессорные ядра Cortex-A53 и графический ускоритель Mali-470 MP3.

Телевизоры realme поддерживают технологию Chromecast, а значит, обладатель смартфона с Android с легкостью передадут на телевизор фото, видео и аудио файлы.

Итак, что же из себя представляет этот телевизор? Realme TV предназначен, прежде всего, для молодежи. Он достаточно напичкан для того, чтобы организовать нескучное времяпровождение за просмотром YouTube и Netflix, устроить вечеринку с отличным объемным звуковым сопровождением и провести несколько часов за игрой на PS или Xbox. А благодаря цене, сделать это сможет практически каждый, даже где-то на съемной квартире. Опять же, благодаря цене, легкости управления, сильному звуку и неплохой картинке он станет отличным подарком любимой бабушке.

Да, чуть не забыли — вот пункты, по которым realme TV явно обошел конкурентов, оставив их нервно курить в сторонке.

Плюсы realme TV:

стильный дизайн

отличный объемный звук

хорошая контрастность темных сцен

функциональный пульт

низкая цена

Цены

Диагональ 32 — 4599 грн

Диагональ 43 — 7499 грн