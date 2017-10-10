Стартовала предварительная продажа Blackview S8

Blackview S8 является одним из наиболее оснащенных недорогих безрамочных смартфонов на рынке. При этом модель скоро станет доступна для покупки, Blackview сообщает, что предварительная продажа S8 стартует с 9 октября по 15 октября, узнать больше о смартфоне можно на сайте производителя.

Чтобы поблагодарить покупателей за поддержку, Blackview предлагает сверхнизкую цену, предварительная продажа уже открыта в официальном магазине Blackview. Каждый покупатель может получить купон на $30, чтобы купить Blackview S8 или даже получить его бесплатно. Для этого нужно зарегистрироваться на странице акции, оставив электронную почту, выбрать любимую функцию Blackview S8 и поделиться конкурсом на своей странице в соцсетях. Победитель будет объявлен 18 октября на официальной странице Blackview в Facebook. Так что не пропустите.

Телефон действительно поставляется с большим 5,7-дюймовым дисплеем с разрешением 1440х720 точек, благодаря большому экрану с закругленными углами, узким рамками и соотношению сторон 18:9, корпус смартфон более узкий и удобный в использовании. При этом в нем используется энергоэффективный процессор MediaTek MT6750T, а также 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

Четыре камеры Blackview S8 (две основные и две фронтальные) оснащены 13-мегапиксельным модулем Sony IMX 258 с диафрагмой f/2.0, а также широкоугольным объективом, поэтому вы сможете получать красивые портретные снимки с использованием двух камер.

Наконец, Blackview S8 оснащается относительно большой батареей емкостью 3180 мАч, а операционная система на базе Android 7.0 Nougat была спроектирована так, чтобы работать очень быстро и плавно.