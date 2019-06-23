У червні Hisense представили нову лінійку ТВ 2020 з флагманською моделлю U8QF





4К-телевізор на квантових точках з 120-герцовою матрицею та піковою яскравістю 1000 ніт. Має фронтальну акустику JBL з підтримкою Dolby Atmos, а також:

Діагональ — 55 і 65 дюймів

Локальне затемнення 132/180 ділянки

Анти-блікове скло

Процесор зображення

4K UltraHD роздільна здатність

Інтелектуальне масштабування UHD AI Upscaler

Центральна підставка

Smart TV VIDAA U4.0

Ігровий режим

В моделі U8QF є:

— ULED — це комплекс сучасних запатентованих технологій Hisense, які забезпечують надзвичайно високу якість зображення.

Телевізори Hisense ULED відтворюють зображення винятково детально й реалістично завдяки поєднанню сучасних технологій контролю LED-підсвічування та керування кольором із комплексом потужних алгоритмів. Технологія ULED дає змогу поліпшити загальну якість зображення та забезпечити неймовірний рівень оригінальності кольору, глибини контрастності, реалістичності відтворення руху й чіткості деталей.

— Технологія Hi-View Engine. Інтелектуальна оптимізація кожної сцени.

Ця запатентована інтелектуальна технологія забезпечує швидку роботу графічного процесора. Оперативно контролюючи внутрішні налаштування, вона оптимізує якість зображення та загальні враження від перегляду. Технологія використовує інтелектуальні алгоритми для індивідуального розбору, аналізу й налаштування кожного унікального пікселя кожної сцени. Саме тому вона гарантує найвищу якість зображення та найреалістичніше відтворення руху в усьому контенті, який ви переглядаєте.

Завдяки процесору, що містить низку оперативних алгоритмів, загальну якість зображення можна поліпшити на 34 %. Запатентовані алгоритми локального та максимального затемнення поліпшують контрастність, максимальне підсилення кольору дає змогу поліпшити його відтворення, зниження рівня шуму й забезпечення найвищої роздільної здатності створюють чіткіше зображення рухомих і нерухомих об’єктів, а алгоритм плавного відтворення руху допомагає поліпшити рухомі зображення. Завдяки всім цим алгоритмам ви отримуєте реалістичне зображення з неймовірним ефектом HDR.

Повноматричне підсвічування з поліпшеним локальним затемненням.

Насиченіший чорний і дивовижні світлові акценти в кожному куточку екрана.

Технологія повноматричного підсвічування з поліпшеним локальним затемненням Hisense Full Array Local Dimming Pro передбачає використання сотень зон LED-підсвічування, що дають змогу налаштовувати й створювати контрастність для кожного зображення. Бездоганна робота більшої кількості щільно розташованих світлодіодів дає змогу чітко керувати окремими зонами пікселів у будь-якому куточку екрана, забезпечувати насиченість чорного кольору й чіткість дивовижних світлових акцентів. Результат — грандіозна якість зображення з неймовірним ефектом HDR.

— Повноматричне підсвічування з поліпшеним локальним затемненням

Насичений чорний і дивовижні світлові акценти в кожному куточку екрана.

У звичайному телевізорі з бічним підсвічуванням ви жертвуєте яскравими сценами заради темного фону, однак ближче до країв екрана чорний колір виглядає швидше сірим, ніж справді чорним. ULED-телевізори Hisense U8QF з повноматричним підсвічуванням і покращеним локальним затемненням подарує вам насичений, інтенсивніший чорний і дивовижні, чіткі світлові акценти.

Повноматричне підсвічування з локальним затемненням поліпшує контрастність зображення завдяки контролю над кожною зоною добре скоординованого підсвічування. Керування підсвічуванням на всій поверхні екрана дає змогу рівномірно оптимізувати зображення, підкресливши насиченість чорного та яскравість білого. У результаті отримуємо приємні враження від перегляду чіткішого й динамічнішого зображення.

— Максимальна яскравість — 1000 ніт

Телевізор Hisense U8QF чудово підходить для перегляду HDR у яскраво освітленій кімнаті. Максимальна яскравість екрана — 1000 ніт — дає змогу створювати захопливі зображення з винятковим ефектом HDR. Завдяки яскравим світловим акцентам кольори й деталі сягають нового рівня. Насолоджуйтеся живими, реалістичними кольорами й деталізованими тінями — алгоритм точно й невимушено розрахує різні рівні яскравості навіть у яскраво освітленій кімнаті. Новий погляд на реалістичність зображення, яку може запропонувати телевізор.

— Технологія кольору Quantum Dot

Точне відтворення понад мільярда відтінків яскравих кольорів

З технологією кольору Quantum Dot ваш телевізор може відтворювати понад мільярд відтінків.

У результаті отримуємо ширший спектр кольорів, більше відтінків, більше барв. Технологія здатна передати й відтворити оригінальні налаштування кінематографістів, адже в її арсеналі велика палітра й точніші градації кольорів.

Телевізори Hisense ULED використовують технологію Quantum Dot, щоб розширити кольорову гамму. Ширина спектральної лінії світла, що випромінюється квантовими точками, значно вужча, ніж у звичайних матеріалів. Це означає, що три основні кольори — червоний, зелений і синій, можна більш чітко розрізняти, ніж у звичайних телевізорах. Таким чином, на телевізорах Hisense з технологією кольору Quantum Dot тепер можна відтворити і побачити кольори, які раніше були надто глибокими або інтенсивними для звичайних телевізорів.

— Dolby Vision™ — сучасна технологія HDR, розроблена на основі кінематографічних технологій

Завдяки їй ви можете насолоджуватися потужними й драматичними візуальними враженнями, не виходячи з дому. Відтворення кольорів із Dolby Vision перевершує можливості стандартного зображення — світлові акценти в 40 разів яскравіші, а чорний колір у 10 разів темніший. Результат — досконале, реалістичне зображення. Технологія Dolby Vision HDR автоматично оптимізує кожну сцену, максимально використовуючи можливості телевізора, і дарує вам досконале, надзвичайно природне зображення. Тим часом мільярди кольорів перетворюють кожну сцену на яскраве, реалістичне зображення, наче ви бачите його на власні очі. Автоматично оптимізує кожну сцену й дарує досконале, надзвичайно природне зображення.

— HDR10+ — Яскраві, деталізовані зображення завдяки найновішому HDR-формату

Телевізори Hisense сертифіковано за стандартом HDR10+, що свідчить про те, що вони здатні відтворювати сцени яскравіше й точніше. Деталізація темних і світлих ділянок помітно чіткіша, а кольори значно насиченіші. Ця технологія послідовно регулює рівень яскравості, насиченості кольору й контрастності в кожній сцені, створюючи реалістичне зображення, наближене до оригінального задуму режисера.

— Оптимізація відтворення руху

Неймовірне задоволення від чіткого й плавного відтворення руху.

Яскраві й чіткі об’єкти, що рухаються, плавно відтворюються на екрані зі стандартною частотою оновлення 120 Гц. Телевізор Hisense U8QF виявляє найдрібніші деталі й усуває будь-який шум за допомогою динамічного алгоритму, створеного спеціально для об’єктів, що рухаються. Також він може створювати перехідні кадри та вставляти їх там, де потрібно. Завдяки цьому ви не пропустите жодної деталі.

— Оптимізація кута огляду — Відчуйте себе VIP-глядачем

Hisense зберігає оригінальні кольори під будь-яким кутом огляду. Кольори залишаються однаковими, незалежно від того, чи сидите ви посередні дивана, чи скраю, чи навіть далі. Додатковий шар, створений спеціально для збереження світла й кольору, значно поліпшує враження від перегляду для глядачів, які сидять збоку. Відтепер, якщо ви запросите друзів на перегляд гри, усі гості зможуть насолодитися переглядом чудового оригінального зображення завдяки технології оптимізації кута огляду.

— Антибліковий екран

Мінімізує кількість відблисків і бліків удень і вночі

Антибліковий екран допомагає створити умови, за яких вас не відволікатимуть відблиски сонця чи інших джерел світла на екрані. Екран флагманської моделі U8QF поглинає 98,5 % вхідного світла й відбиває лише 1,5 %, тобто створює на 66,67 % менше бліків, ніж звичайні екрани телевізорів. Якщо ви хочете, щоб відблиски вікон не заважали вам переглядати гру в сонячний день, а штучне освітлення не блікувало під час перегляду фільму вночі, телевізор Hisense ULED з антибліковим екраном саме для вас.

— DOLBY ATMOS — Занурення в атмосферу

Звук, що дає змогу відчути себе в центрі подій

Завдяки технології DOLBY ATMOS®, що використовується в телевізорах ULED, ви зможете зануритися в атмосферу серіалів, ігор чи спортивних подій, не виходячи з дому. Технологія рухливого звуку стала значним проривом після приходу технологій стерео й навіть оточення звуком. Ви зможете відчути себе так, наче перебуваєте в самому центрі подій: неймовірно реалістичні звуки людей, місць, речей і музика оживають навколо, рухаються в просторі. Просторове оточення звуком створює повніший ефект присутності й занурює вас у самий центр подій.

Технологія DOLBY ATMOS® докорінно змінює принцип роботи й звільняє звук від обмежень каналів.

Результат — створення повноцінної звукової атмосфери навколо глядача й навіть над ним.

— Звукове рішення JBL

Звук як у кінотеатрі завдяки роботі досвідчених інженерів HARMAN

Телевізори Hisense U8QF мають вбудоване звукове рішення JBL, а це цілий симфонічний оркестр у вашому телевізорі, що дарує глядачам і слухачам незабутні враження. Блок прямо спрямованих динаміків, створених спеціально для телевізорів Hisense, налаштовується та випробовується досвідченими інженерами HARMAN. Два комплекти сабвуферів і високочастотних динаміків дбають про створення насиченого, об’ємного звуку з глибокими й потужними басами та кришталево чистими високими тонами. А шовкові куполи високочастотних динаміків дарують неймовірно дзвінкий, шовковистий звук.

— Спрямований вперед динамік — Максимально реалістичний звук

Спрямований вперед динамік створює живий, об’ємний звук і дарує багаті аудіальні враження. Система зберігає реалістичність звуку й мінімізує втрати. Пориньте в океан музики — відчуйте себе в улюбленому концертному залі; уявіть, що стоїте поряд з улюбленими персонажами, коли вони розмовляють; станьте одним із глядачів на стадіоні під час матчу улюбленої команди… Спрямований вперед динамік у телевізорі Hisense подарує вам реалістичний, живий звук.

— Екран із полірованого скла

Широкий екран, що зливається з горизонтом

Делікатний дизайн екрана моделі U8QF з полірованого скла розширює межі зображення та дає змогу вам повною мірою насолоджуватися переглядом.

— Суцільна підставка

Естетично приваблива й конструктивно стійка

Наша міжнародна команда з промислового дизайну пишається створенням виняткової конструкції суцільної підставки, яка дає змогу розташувати телевізор Hisense U8QF на будь-якій полиці й перетворити його на повноцінну частину інтер’єру вашої оселі.

— Центральна підставка

Сучасний, адаптивний і декоративний дизайн

Ретельно вивчивши різноманітні види домашнього інтер’єру, ми розробили центральну підставку для зручності користувачів. Результат — елегантний, сучасний дизайн, що дає змогу розташувати телевізор на будь-якій полиці й перетворити його на прикрасу будь-якого куточка.

Smart TV VIDAA U4.0

Операційна система Hisense VIDAA U4.0 має сучасний інтерфейс, що дозволяє споживачеві швидко знайти те, що він шукає. Має велику кількість встановлених додатків, таких як: Netflix, YouTube, Prime Video, Redbull TV, UEFA.TV, Deezer, Kidoodle, FITE, Facebook Watch, Megogo, Divan.TV, Sweet.TV, OLL.TV, Tvigle, Filmbox Live. А також дозволяє без особливих зусиль швидко завантажити всі потрібні програми на головну сторінку. Легко переміщатися і переглядати контент. VIDAA дає змогу користувачеві вибирати будь-який додаток простим натисненням однієї кнопки, наприклад, Netflix.

Детальніше про VIDAA U4.0 дивіться тут: