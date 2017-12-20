В 2018 год с новой видеокартой MSI!

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Компания MSI в преддверии праздников объявляет о скором начале акции, в рамках которой каждый желающий сможет получить скидку 2000 грн. на покупку видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G взамен старой.

Являясь одной из самых популярных моделей видеокарт на украинском рынке и топовым продуктом в своём классе, видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G обладает множеством интересных особенностей:

тихая и эффективная система охлаждения TWIN FROZR VI

надёжные компоненты Military Class

печатная плата собственной разработки

заводской разгон

LED-подстветка с различными эффектами

фирменный набор геймерского ПО

Условия:

– принести любую рабочую видеокарту

– обменять её на скидку в размере 2000 грн. для последующей покупки

Время и место проведения – 23 декабря 2017 года, 11:00, г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 33, ТЦ “Аркадия” (“Материк”), 1-й этаж, магазин MOYO.

Количество видеокарт ограничено, скидка применяется только к 1 шт. видеокарты в одни руки, стоимость видеокарты со скидкой составляет 4029 грн.

Дополнительная информация об акции.