В 2018 год с новой видеокартой MSI!
Компания MSI в преддверии праздников объявляет о скором начале акции, в рамках которой каждый желающий сможет получить скидку 2000 грн. на покупку видеокарты MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G взамен старой.
Являясь одной из самых популярных моделей видеокарт на украинском рынке и топовым продуктом в своём классе, видеокарта MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING X 4G обладает множеством интересных особенностей:
- тихая и эффективная система охлаждения TWIN FROZR VI
- надёжные компоненты Military Class
- печатная плата собственной разработки
- заводской разгон
- LED-подстветка с различными эффектами
- фирменный набор геймерского ПО
Условия:
– принести любую рабочую видеокарту
– обменять её на скидку в размере 2000 грн. для последующей покупки
Время и место проведения – 23 декабря 2017 года, 11:00, г. Киев, ул. Днепровская Набережная, 33, ТЦ “Аркадия” (“Материк”), 1-й этаж, магазин MOYO.
- Количество видеокарт ограничено, скидка применяется только к 1 шт. видеокарты в одни руки, стоимость видеокарты со скидкой составляет 4029 грн.