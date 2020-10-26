В WayForPay создали бесплатный конструктор сайтов для малого бизнеса

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Платежный сервис WayForPay создал инструмент, который поможет малому бизнесу автоматизировать продажи без лишних затрат на разработку сайта. Данный продукт должен быть особо полезен в период карантина, когда бизнесу необходимо быстро и просто перейти в онлайн. Для продавца одежды, продуктов или небольшого кафе нет необходимости в затратах на создание сайта, не нужно привлекать программистов для подключения модулей доставки и платежных методов — все уже подключено.

Shop.WayForPay позволяет создать интернет-магазин с минимально-необходимым функционалом для быстрого перехода в онлайн. С помощью простого конструктора, достаточно добавить товары, выбрать необходимый вид доставки и варианты оплаты товара. Продавец может использовать Google Pay, Apple Pay, а также прочие платежные методы доступные в WayForPay. Кроме того, продавцы смогут продавать товары в рассрочку, с помощью решений от трех украинских банков.

Создать свой сайт можно бесплатно, оплата взимается только за успешные платежи — 2,5%. Больше нет никаких абонплат за использование конструктора сайтов.

“С введением карантинных мер у бизнеса возникла острая потребность перейти в онлайн. В WayForPay были созданы инструменты для офлайн бизнеса, которые позволяют создать свои страницы для продажи онлайн-конференций, сертификатов, тренировок, товаров и услуг. Но для некоторых сфер бизнеса таких решений было недостаточно. Поэтому, учитывая потребности, решили создать продукт который позволит быстро и просто перейти в онлайн, и что немаловажно, без дополнительных затрат на создание интернет-магазина. Будь это небольшой магазинчик одежды, лавка крафтовых продуктов, кафе или ресторанчик — теперь с помощью Shop.WayForPay продавцы смогут легко перенести и автоматизировать свои продажи в онлайне.”

Доставка и оплата

Без лишних договоров и долгих интеграций в интернет-магазине можно подключить необходимые платежные методы (Google Pay, Apple Pay, оплата картой, Плати частями от Monobank, Оплата частями от ПриватБанк, Рассрочку от А-Банк, оплата при получении и пр.).

Также, выбрать виды доставки, через которые планируется осуществлять отправку товаров покупателям. Доступно: Новая Почта, Укрпочта, Мист Экспресс, Justin, также можно добавить точки для самовывоза.

При необходимости,в WayForPay можно совершить полный или частичный возврат по оплаченному заказу, если товара нет в наличии, или вернуть часть средств покупателю, если нет части позиций из заказа.

Контроль заказов

Контролировать заказы можно в личном кабинете WayForPay. Будет отображена полная информация о заказе, покупателе, доставке, методе и статусе оплаты.

Также, для более быстрой обработки заказов, продавец может получать уведомления в мессенджеры при каждой успешной покупке в интернет-магазине.

Настроить уведомления можно с помощью WayForPay_Bot в Telegram, Viber, Facebook Messenger.

Как создать интернет-магазин?

Для того чтобы создать сайт необходимо зарегистрироваться в WayForPay и настроить аккаунт (добавить куда необходимо зачислять поступившие платежи, указать информацию, настроить уведомления и пр.). Далее, достаточно добавить товары и оформить интернет-магазин (добавить логотип, баннера, контакты и адрес, описание условий доставки и оплаты).

Кому подходит Shop.WayForPay?

Тем, кто продает товары в соц. сетях;

Кафе, ресторанам;

Небольшому бизнесу, которому необходим сайт без лишних затрат;

Всем, кому просто и быстро необходимо перевести продажи в онлайн.

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