В WayForPay создали бесплатный конструктор сайтов для малого бизнеса
Платежный сервис WayForPay создал инструмент, который поможет малому бизнесу автоматизировать продажи без лишних затрат на разработку сайта. Данный продукт должен быть особо полезен в период карантина, когда бизнесу необходимо быстро и просто перейти в онлайн. Для продавца одежды, продуктов или небольшого кафе нет необходимости в затратах на создание сайта, не нужно привлекать программистов для подключения модулей доставки и платежных методов — все уже подключено.
Shop.WayForPay позволяет создать интернет-магазин с минимально-необходимым функционалом для быстрого перехода в онлайн. С помощью простого конструктора, достаточно добавить товары, выбрать необходимый вид доставки и варианты оплаты товара. Продавец может использовать Google Pay, Apple Pay, а также прочие платежные методы доступные в WayForPay. Кроме того, продавцы смогут продавать товары в рассрочку, с помощью решений от трех украинских банков.
Создать свой сайт можно бесплатно, оплата взимается только за успешные платежи — 2,5%. Больше нет никаких абонплат за использование конструктора сайтов.
“С введением карантинных мер у бизнеса возникла острая потребность перейти в онлайн. В WayForPay были созданы инструменты для офлайн бизнеса, которые позволяют создать свои страницы для продажи онлайн-конференций, сертификатов, тренировок, товаров и услуг. Но для некоторых сфер бизнеса таких решений было недостаточно. Поэтому, учитывая потребности, решили создать продукт который позволит быстро и просто перейти в онлайн, и что немаловажно, без дополнительных затрат на создание интернет-магазина. Будь это небольшой магазинчик одежды, лавка крафтовых продуктов, кафе или ресторанчик — теперь с помощью Shop.WayForPay продавцы смогут легко перенести и автоматизировать свои продажи в онлайне.”
Доставка и оплата
Без лишних договоров и долгих интеграций в интернет-магазине можно подключить необходимые платежные методы (Google Pay, Apple Pay, оплата картой, Плати частями от Monobank, Оплата частями от ПриватБанк, Рассрочку от А-Банк, оплата при получении и пр.).
Также, выбрать виды доставки, через которые планируется осуществлять отправку товаров покупателям. Доступно: Новая Почта, Укрпочта, Мист Экспресс, Justin, также можно добавить точки для самовывоза.
При необходимости,в WayForPay можно совершить полный или частичный возврат по оплаченному заказу, если товара нет в наличии, или вернуть часть средств покупателю, если нет части позиций из заказа.
Контроль заказов
Контролировать заказы можно в личном кабинете WayForPay. Будет отображена полная информация о заказе, покупателе, доставке, методе и статусе оплаты.
Также, для более быстрой обработки заказов, продавец может получать уведомления в мессенджеры при каждой успешной покупке в интернет-магазине.
Настроить уведомления можно с помощью WayForPay_Bot в Telegram, Viber, Facebook Messenger.
Как создать интернет-магазин?
Для того чтобы создать сайт необходимо зарегистрироваться в WayForPay и настроить аккаунт (добавить куда необходимо зачислять поступившие платежи, указать информацию, настроить уведомления и пр.). Далее, достаточно добавить товары и оформить интернет-магазин (добавить логотип, баннера, контакты и адрес, описание условий доставки и оплаты).
Кому подходит Shop.WayForPay?
- Тем, кто продает товары в соц. сетях;
- Кафе, ресторанам;
- Небольшому бизнесу, которому необходим сайт без лишних затрат;
- Всем, кому просто и быстро необходимо перевести продажи в онлайн.