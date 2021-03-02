Відкрийте польоти заново з квадрокоптером FPV від DJI





Інноваційна технологія забезпечує захоплюючий досвід польоту, а новий інтуїтивно зрозумілий контролер руху робить керування пристроєм ще простіше

DJI, світовий лідер у виробництві цивільних БПЛА і креативного фотообладнання, випускає сьогодні абсолютно новий тип безпілотника з інтуїтивно зрозумілим управлінням і технологією повного занурення в політ — на цей момент таких характеристик не має жоден інший дрон. DJI FPV об’єднав в собі функцію погляду від першої особи і високу швидкість гоночних дронів, кінематографічний погляд класичних квадрокоптерів, функції безпеки і передачі провідних аматорських БПЛА DJI, а також інноваційний контролер руху, який дозволить вам керувати квадрокоптером природним рухом однієї руки. DJI FPV відкриває нову категорію пристроїв і цілий світ можливостей для блогерів і ентузіастів аерозйомки, від новачків до експертів.

«DJI відкриває нові можливості використання квадрокоптерів з моменту заснування компанії у 2006 році. В цьому році нам виповнюється 15 років, і ми відзначаємо подію випуском дійсно інноваційного квадрокоптера DJI FPV », — каже Фердинанд Вольф (Ferdinand Wolf), креативний директор DJI в Європі. «Вже з перших секунд використання ви переконаєтеся, що DJI FPV поєднує в собі кращі функції різних дронів. Він літає як гоночний дрон, зависає як класичний квадрокоптер, розганяється як саморобний пристрій, і зупиняється швидше, ніж будь-який з перерахованих БПЛА. DJI FPV дозволить спробувати реалістичне відчуття польоту — без зайвих складнощів управління і не витрачаючи час на створення системи з нуля».

У систему DJI входять квадрокоптер, окуляри, спеціальний пульт ДК, а також інноваційний інтуїтивно зрозумілий контролер руху, який дозволить керувати дроном за допомогою природного руху вашої руки. Квадрокоптер оснащений високопродуктивними двигунами, що дозволяють досягти неймовірної швидкості. У нього зрозумілий для користувача інтерфейс і новітні функції безпеки для більшого контролю. Нова система FPV забезпечує вид від першої особи з високою роздільною здатністю з мінімальною затримкою, завдяки O3, третьої версії технології передачі даних OcuSync від DJI. Неперевершена надійність та діапазон передачі O3 допомагають пілотам знімати надзвичайно плавне та стабільне 4K-відео зі швидкістю 60 кадрів в секунду завдяки системi електронної стабілізації зображення RockSteady.

Як пілоти-любителі, так і професіонали відчують себе впевнено з трьома режимами польоту, розробленими для різних рівнів підготовки. Ці режими дозволяють пілотам швидко звикнути до управління пристроєм. Розширені функції безпеки DJI FPV включають нову функцію екстреного гальмування і зависання, що робить політ безпечніше і простіше для новачків. Пристрій також оснащений геозонуванням на основі GPS, щоб повідомляти пілотам про обмеження повітряного простору і потенційної небезпеки і автоматично запобігати польотам дронів поруч з певними місцями підвищеного ризику, такими як аеропорти. Підкреслюючи провідну в галузі прихильність DJI безпечному і відповідальному використанню дронів, FPV також оснащений приймачем DJI AirSense ADS-B, який попереджає пілота квадрокоптера про наближення літаків або вертольотів.

Згідно з законодавством в у деяких країнах, пілотів, які літають в окулярах для FPV, повинен супроводжувати спостерігач, для того щоб стежити за повітряним простором. У польоті обов’язково дотримуйтесь місцевих запобіжних заходів безпеки.

Повне занурення в політ незалежно від рівня підготовки

DJI FPV — перший готовий квадрокоптер FPV, який дозволить пілотам будь-якого рівня від новачка до професіонала вибрати один з декількох режимів польоту в залежності від рівня навичок:

Звичайний режим (N): в режимі N DJI FPV працює так само, як інші квадрокоптери DJI, зависаючи на місці за допомогою GPS та/або системi візуального позиціонування (VPS), розташованої в нижній частині квадрокоптера. Найбільш простий і зрозумілий режим польоту, режим N, дозволяє активувати датчики виявлення перешкод на передній панелі, з тим щоб сповільнюватися при виявленні перешкод. Пілотові потрібно самостійно відвести дрон від виявлених перешкод.

Ручний режим (M): отримайте повний контроль над квадрокоптером в режимі M, розробленому для більш досвідчених користувачів. У режимі M всі датчики виявлення перешкод і функції зависання відключені.

Спортивний режим (S): поєднання режимів M і N, новий режим S пропонує деякі з можливостей динамічного руху, характерних режиму M, а також деякі ключові функції безпеки режиму N. Режим S — проміжний варіант між двома режимами, він був розроблений, щоб надати пілотам можливість поліпшення навичок управління польотом в режимі FPV.

Перебуваючи в польоті, ви також зможете використовувати набір функцій безпеки, які зроблять політ не тільки захоплюючим, але й безпечним. Спеціальна функція екстреного гальмування і зависання доступна у всіх режимах польоту. Використовуйте її, і квадрокоптер зупиниться і зависне в будь-який момент польоту. Датчики виявлення перешкод можуть бути активовані під час використання режиму N. Пілот отримає попередження про будь-які виявлені перешкоди, і квадрокоптер автоматично сповільниться. Датчики візуального позиціонування (VPS), а також допоміжне світло в нижній частині квадрокоптера дозволяють забезпечити плавні зліт і посадку. Аварійне повернення додому — ще одна важлива функція, яка автоматично поверне квадрокоптер в вихідну точку простим натисканням кнопки або в разі втрати сигналу пульту ДК. Система ADS-B попереджає пілота, коли поблизу знаходяться літальні апарати, такі як літаки або гвинтокрили, оснащені передавачами ADS-B.

Випробуйте повне занурення в політ

DJI FPV дозволить вам побачити світ по-новому, використовуючи сучасні технології передачі HD-відео. Ви отримаєте чітке відео з квадрокоптера з мінімальною затримкою навіть при передачі з великої відстані, просто одягнувши окуляри V2 FPV DJI. Сучасні гоночні мотори дозволяють досягти високої швидкості руху під час польоту, а система передачі O3 забезпечує неперевершену стабільність. Нові мотори подарують неймовірні враження: максимальна швидкість 140 км/год і максимальне прискорення до 100 км/год всього за дві секунди. Система O3 — нове слово в технології передачі FPV. O3 пропонує діапазон передачі 6 км, автоматичне перемикання між двома частотами, високий бітрейт 50 Мбіт/с і сучасні методи захисту від перешкод для забезпечення максимальної надійності. Випущена в 2019 році система передачі HD DJI принесла на ринок перший в світі цифровий HD-канал з маленькою затримкою. Нова система DJI FPV використовує ту ж технологію, щоб забезпечити чітке зображення з мінімальною затримкою передачі в окулярах. Ви можете вибрати один з декількох варіантів перегляду, в тому числі:

Режим високої якості: погляньте на світ 1440 x 810p зі швидкістю 60 кадрів/с з широким кутом огляду 142° або 50 кадрів/с з надшироким кутом огляду 150°. В цьому режимі затримка становить ≤ 40 мс.

Режим з низькою затримкою: в цьому режимі ви зможете активувати високу частоту кадрів для кінематографічного ефекту, а затримка сигналу зменшиться до ≤ 28 мс. Розмiр зображення становить 1440 × 810p, 120 кадрів/с з кутом огляду 142° або 100 кадрів/с з кутом огляду 150°.

в цьому режимі ви зможете активувати високу частоту кадрів для кінематографічного ефекту, а затримка сигналу зменшиться до ≤ 28 мс. Розмiр зображення становить 1440 × 810p, 120 кадрів/с з кутом огляду 142° або 100 кадрів/с з кутом огляду 150°. Режим для глядачів: поділіться видом, який відкривається пілоту, в режимі для глядачів. Ви можете підключити до восьми додаткових пар окулярів, щоб ваші друзі могли спостерігати за польотом.

Неймовірні льотні характеристики, захоплюючі кадри

DJI FPV не тільки забезпечує вражаючі льотні характеристики, а й дозволяє знімати динамічні кінематографічні кадри, якими ви напевно захочете поділитися з усім світом. Вбудована 4K-камера робить до 60 кадрів/c, бітрейт сягає 120 Мбіт в секунду. Вона встановлена ​​на 1-осьовому стабілізаторі і дозволяє забезпечити стабільність роликів навіть під час складних маневрів або нахиляючись по вертикалі для створення унікальних кадрів. Крім того, система стабілізації RockSteady згладжує тряску і усуває ефект ковзаючого затвора при зйомці об’єктів що швидко рухаються. Вдосконалене програмне забезпечення для корекції спотворень допоможе видалити ефект «риб’ячого ока», характерний для роликів FPV. Створіть кадри, уповільнивши рух в 4 рази, з роздільною здатністю 1080p і швидкістю 120 кадрів в секунду, щоб зберегти найважливіші миті в найдрібніших деталях. Відео тепер можна зберегти у форматах H.264 або H.265, вони займають менше місця на карті пам’яті, проте дрібні деталі зберігаються навіть при стисненні.

Освітні інструменти та оновлений додаток DJI Fly для легкого навчання

Завдяки набору інтерактивних інструментів ви швидко звикнете до особливостей керування пристроєм. DJI FPV використовує останню версію DJI Fly, яке тепер включає докладні інструкції по роботі з DJI FPV. Додаток DJI Virtual Flight — безкоштовний симулятор, який дозволить набути навичок польоту в простому, захоплюючому і безпечному середовищі. Симулятор дозволить пілотам попрактикуватися в управлінні дроном DJI FPV в різних умовах за допомогою спеціального контролера.

DJI Care Refresh

DJI Care Refresh доступний для DJI FPV. Детальну інформацію про умови і ціни можна отримати на сайті.

Вартість і можливість придбання

DJI FPV можна замовити вже сьогодні в нашому онлайн-магазині dji-kyiv.com або придбати в авторизованих магазинах DJI в Києві, Одесі та Львові з 3.03.2021.

Перед покупкою DJI FPV можна безкоштовно протестувати в магазинах, для цього достатньо заповнити коротку анкету.

Стандартний комплект DJI FPV Combo включає квадрокоптер FPV, пульт дистанційного керування, окуляри V2 FPV DJI, всі необхідні кабелі і один акумулятор за ціною 51 770 грн.

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