Выгодно в «Алло»: iPhone X и Galaxy S8

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Уже не первый год два технологических гиганта Apple и Samsung «меряются» своими достижениями. Выход каждого флагмана сопровождается пристальным вниманием со стороны конкурента. Оба смартфона — законодатели мобильных инноваций, поэтому украинцы так ждут, когда желанная модель окажется у них на ладони. В «Алло» рассказали, какие характеристики стоят особого внимания, и как можно максимально выгодно заполучить долгожданный флагман.

Компания Apple в сентябре 2017 года презентовала свой юбилейный флагман — iPhone X, выхода которого с нетерпением ждали все, кто следит за развитием мобильного рынка. Модель на 256 Гб представляет собой совершенно новую ступень эволюции iPhone. Устройство получило безрамочный дизайн, самую передовую «начинку», впечатляющую двойную камеру.

iPhone X оснащен красочным Super Retina-дисплеем, выполненным по OLED-технологии. Экран поддерживает технологию True Tone и HDR.

Мобильный процессор A11 Bionic является самым мощным и интеллектуальным чипсетом, существующим на сегодня. В качестве идеального пароля гаджет использует лицо пользователя — результат внедрения технологии аутентификации Face ID.

iPhone X получил впечатляющие улучшения самой популярной двойной камеры. 12-мегапиксельный сенсор с широкоугольным и телеобъективом делает выразительные фотографии благодаря уникальным настройкам и режимам. Одна из главных особенностей смартфона — фронтальная камера TrueDepth, разрешение которой составляет 7 Мп. Сенсор анализирует мимику лица пользователя и анимирует на ее основе уникальные Animoji.

Интернет-магазин «Алло» предлагает выгодно купить iPhone X по программе «Алло-обмен». Суть программы — вы можете принести свой старый смартфон и получить скидку на новый. Скидка будет равна оценочной стоимости старого гаджета, которую вы може узнать на сайте магазина.

Samsung Galaxy S8 был представлен 29 марта 2017 года. Смартфон получил безрамочный 5.8-дюймовый дисплей Infinity, изогнутый с двух сторон, а технология Super AMOLED обеспечивает более насыщенную цветопередачу. Большую часть рабочей поверхности занимает экран — рамка заметна, но максимально уменьшена. Это позволило получить больше свободного пространства для работы и развлечений.

На борту «галактики» Samsung — мощный 8-ядерный процессор, выполненный по 10-нм техпроцессу, в тандеме с сопроцессором движения Mali-G71 MP20 и 4 Гб ОЗУ. Информация, хранимая на телефоне, находится под надежной защитой — в устройстве реализован инновационный сканер сетчатки глаза.

Samsung Galaxy S8 оснащен 12-мегапиксельной камерой Dual Pixel со светосилой f/1.7. Она захватывает больше света, обеспечивая потрясающий результат съемки даже в условиях плохой освещенности. Разрешение selfie-камеры составляет 8 Мп.

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