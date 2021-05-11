WOW Тижні від Samsung – найкращий час оновити техніку з вигодою до 30%





Напередодні спекотного літа Samsung оголошує гарячі WOW Тижні, даруючи унікальну можливість: з 5 до 24 травня* оновити вашу техніку й гаджети з вигодою до 30%. Інноваційні смартфони та планшети, телевізори та монітори, надійна побутова техніка – усе необхідне, щоб ваше життя було просто WOW!

Samsung Electronics роками розвиває різноманітні серії смартфонів на будь-який смак і гаманець. Найбільш інноваційними та передовими з них є Galaxy S21 Ultra. Це зірковий смартфон із системою камер професійного рівня, що здатен робити приголомшливі фото й відео студійної якості, а протягом WOW Тижнів ви можете придбати його з вигодою до 5 550 грн за програмою Trade-in. Samsung Galaxy A32 вирізняється крутими функціями за доступною ціною. Пристрій із квадрокамерою на 64 Мп та акумулятором ємністю 5000 мА·год зараз коштує 6 599 грн – проти звичайної вартості 7 299 грн.

Протягом WOW Тижнів Samsung також дарує нагоду підібрати свій комплект пристроїв Galaxy, чиї переваги якнайповніше розкриваються у функціональній екосистемі. Наприклад, посильте інноваційний смартфон не менш інноваційним планшетом Galaxy Tab S7+ із потужним процесором і надзвичайно плавним екраном. Цей продуктивний інструмент для роботи, розваг і творчості, чия звичайна ціна становить 30 999 грн, у рамках акції можна придбати за 28 888 грн. Або функціональним і елегантним смартгодинником Galaxy Watch3, що додасть зручності та організованості щоденному життю: звичайна ціна – 9 999 грн, акційна – 8 999 грн.

Любителям кінематографу й преміального домашнього перегляду рекомендуємо звернути увагу на телевізори QLED 8К. 100% колірного охоплення завдяки квантовим точкам та Quantum Processor 8K на основі штучного інтелекту, що покращує роздільну здатність зображення до якості 8К, гарантують повне занурення в події на екрані. Ви можете придбати телевізор за акційними цінами від 78 699 грн за діагональ 65 дюймів, звичайна ціна – 104 999 грн. Дизайнерський телевізор The Frame сподобається тим, хто любить нестандартні рішення в інтер’єрі. У фоновому режимі він може демонструвати витвори мистецтва або фото, а завдяки змінним рамкам чудово доповнить інтер’єр вашої оселі. Поспішайте придбати за акційною ціною 25 599 грн за діагональ 43 дюйми, тоді як звичайна ціна – 31 999 грн.

Впевнені, що геймери оцінять вигнутий 34-дюймовий монітор Odyssey G5 із частотою оновлення 165 Гц та низькою затримкою вхідного сигналу – всього 1 мс. До того ж за привабливою ціною 12 999 грн, коли зазвичай він коштує 14 999 грн. А зберегти всю колекцію ігор та оптимізувати вільне місце на диску допоможе портативний SSD T7 Touch: звичайна ціна – 10 999 грн, акційна – 10 499 грн за об’єм у 2 ТБ. Він сумісний із багатьма пристроями, зокрема з ігровими консолями.

WOW Тижні не забувають і про комфорт і затишок вдома, даруючи вигідні умови на придбання побутової техніки Samsung, з якою виконання домашніх справ стане легким і не забиратиме багато часу.

Скоротіть рутинні походи в магазин із містким Side-by-side холодильником Samsung RS61R5001M9/UA. Унікальна технологія Space Max дозволила зробити стінки тоншими і збільшити об’єм внутрішньої камери без шкоди для енергоефективності. Технологія всебічного охолодження All-Around Cooling забезпечує найоптимальніший температурний режим у всьому холодильнику, тому кожен продукт харчування довше залишається свіжим. Звичайна ціна – 31 999 грн, акційна – 26 999 грн.

Пральна машина Samsung WW60K42101WDUA подбає про весь легкий та яскравий одяг, що зачекався літа на дальніх полицях гардеробів: різноманіття режимів, зокрема й гігієнічна обробка парою, забезпечить ретельне й дбайливе очищення навіть найбільш делікатних речей. Звичайна ціна – 12 499 грн, акційна – 9 999 грн.

Насамкінець пропонуємо до вашої уваги бездротовий пилосос Samsung Jet™ VS15T7031R4/EV. Потужність всмоктування до 150 Вт та спеціальна турбощітка допоможуть прибрати навіть найдрібніші частки пилу як із килимів, так і з твердих поверхонь швидко й ефективно. П’ятишарова система фільтрації затримує до 99,99 % дрібних часток пилу й алергенів, що допомагає зберігати повітря у вашій оселі чистим і безпечним для здоров’я. Звичайна ціна – 10 499 грн, акційна – 8 499 грн.

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