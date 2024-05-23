Усик перед боем с Фьюри искал спарринг-партнеров через «Тиндер для боксеров»

Украинский боксер Александр Усик перед подготовкой к бою с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе свайпал спарринг-партнеров в специальном приложении Ready To Fight.

Об этом рассказало издание Fortune.

37-летний украинец перед решающим боем в Эр-Рияде открыл приложение и нашел спарринг-партнеров для своего тренировочного лагеря.

«Я был немного удивлен, потому что все ребята, которые провели эти недели в моем лагере, прилагали максимум усилий на ринге», — рассказал Усик.

По его словам, «они превзошли ожидания».

Ready To Fight — «Тиндер для боксеров»

Усик рассказал, что он был первым профессиональным боксером, который использовал приложение для поиска спарринг-партнеров перед боем.

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Ready to Fight работает по технологии блокчейн. Кроме спарринг-партнера, приложение помогает найти менеджера, агента, создать боксерскую команду, получить поддержку.

Приложение основали Александр Усик и его менеджер Сергей Лапин. Платформа дебютировала в прошлом году и уже имеет около 100 000 пользователей.

Аналогично популярному приложению для знакомств, в Ready To Fight можно задать определенные параметры и просмотреть потенциальных кандидатов.

Это позволило Усику найти высоких спарринг-партнеров, похожих на Фьюри.

«Это была лучшая стратегия для моей подготовки», — заявил Усик.

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Идея создания

Идея создания приложения возникла после реального случая. Усик готовился к бою и заранее договорился со спарринг-партнерами. Однако внезапно эти договоренности сорвались и никто так и не появился.

Это и мотивировало Усика и Лапина изменить некоторые принципы работы боксерского бизнеса. Приложение имеет целью создание уникальной платформы, основанной на блокчейн-технологиях. Директор по маркетингу компании Алан Дюран подчеркивает, что их цель — это «взломать систему».

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