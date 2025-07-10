Біткоїн досяг нового історичного максимуму — що чекає ринок далі?

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Біткоїн потужно завершує тиждень, досягнув позначки у $112 тис. перед незначною корекцією. Спочатку BTC оновив історичний максимум, після чого відкотився до позначки у $111,276. Аналітики залишаються оптимістичними щодо майбутнього провідної криптовалюти. Загалом, за останні 24 години BTC виріс майже на 2,4%. Це підштовхнуло ринкову капіталізацію біткоїна до $2,2 трлн. Монета знаходиться серед десяти найбільш цінних активів світу, відразу за Amazon ($2 трлн) і Alphabet (Google) з $2.12 трлн. Що ж далі?

Біткоїн підтягує за собою альткоїни

З початку тижня ціна біткоїна зазнала суттєвого зростання. Кілька факторів сприяли цій позитивній динаміці: сприятливі макроекономічні події, а також ширше прийняття BTC інституційними інвесторами.

Згідно з індексом Fear & Greed, настрої ринку наразі перебувають у зоні жадібності, тому альткоїни теж потроху ростуть. Капіталізація всього крипторинку сягнула $3,43 трлн, що на 0,24% більше, ніж учора. Капіталізація альткоїнів становить $248,552 млрд (без урахування біткоїна та Етера).

Новий рекорд біткоїна розгортається відповідно до очікувань аналітиків 10x Research. Після прориву тренду 29 червня, подібні сигнали з’явилися і відносно Ethereum (ETH), Ripple (XRP) і Solana (SOL), що свідчить про більш широкий зсув на криптовалютному ринку.

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Експерт VanEck Метью Сігел вважає, що ціна BTC у $180 тис. у 2025 році цілком реальна. Тим часом Bitwise прогнозує рівень $200 тис. протягом поточного року. Однак більш реальною виглядає позначка у $126,773.

Бичачі настрої продовжуються, але можлива корекція

За три місяці біржові фонди (ETF), що торгують біткоїнами на споті та котируються на американській біржі, залучили мільярди доларів капіталу інвесторів на тлі політичного тиску на Федеральну резервну систему (ФРС) США з вимогою знизити ставки.

За словами засновника 10x Research Маркуса Тілена, постійні потоки капіталу (великі покупки криптовалюти) зараз змушують трейдерів, які були не готові до такого зростання, наздоганяти зростання через деривативи (ф’ючерси, опціони тощо). Це відновлює бичачий імпульс.

«Різкий сплеск припливу коштів до біткоїн-ETF з кінця квітня 2025 року був в основному викликаний політичним тиском на Федеральну резервну систему, коли Дональд Трамп відкрито вимагав, щоб голова Джером Пауелл знизив ставки до 1% і подав у відставку. Те, що почалося як партійний натиск, відтоді розширилося — директор Федерального агентства з фінансування житла Білл Пулт і сенатор Синтія Ламміс також закликали Пауелла піти у відставку», — сказав Тілен.

Притоки до біткоїн-ETF: $15 млрд чистих покупок з середини квітня. Тобто трейдери, які свого часу не купили криптовалюту, або купили занадто мало, змушені повертатися на ринок.

Але зайвий оптимізм може коштувати дорого. Майже 99% біткоїн-інвесторів наразі перебувають «в плюсі», згідно з даними Glassnode. Загальний нереалізований прибуток складає $1,3 трлн. Це може спонукати деяких з них до фіксації прибутку, що потягне за собою короткострокову корекцію.

Згідно з даними Santiment, співвідношення оптимістичних до песимістичних коментарів про біткоїн на платформах як X, Reddit і Telegram зросло до 1,51 — це найвищий показник за останні три тижні. Однак попередні сплески настроїв 11 червня та 7 липня супроводжувалися падінням ціни. Біткоїн ненадовго торкнувся позначки в $109,595 в понеділок, перш ніж впасти до $107,681, ймовірно, через емоційні покупки та продажі роздрібних інвесторів.

За останні дні багато роздрібних інвесторів втратили інтерес або не вірили в зростання і вийшли з ринку. Це класична ситуація перед проривом. Історія показує, що крипторинок часто рухається проти очікувань натовпу. Коли дрібні інвестори показують страх або нетерпіння (FUD), це — сигнал для досвідчених гравців, що настав час купувати. І цього разу ситуація повторилась.

Тепер, коли біткоїн досяг історичного максимуму після 7 тижнів очікування, якщо кількість нових власників почне зростати, це буде ознакою, що запускається FOMO (страх втратити прибуток), і ще більше людей почне купувати BTC.