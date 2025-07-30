Military Tech Озброєння 30.07.2025 comment views icon

«Дронобійний» Spexer і потужний TRML-4D: що відомо про радари, якими Німеччина посилить ППО України

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Микола Ладуба

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«Дронобійний» Spexer і потужний TRML-4D: що відомо про радари, якими Німеччина посилить ППО України

Світовий лідер у сфері військової електроніки, німецька компанія HENSOLDT, отримала велике замовлення на постачання радарів, які мають суттєво підсилити протиповітряну оборону України. Про це зокрема йдеться в повідомленні пресслужби виробника. В рамках комплексного пакета ЗСУ отримають неназвану кількість радарів TRML-4D та Spexer 2000 Mk 3 загальною вартістю €340 млн. Розповідаємо, що про них відомо.

Що таке TRML-4D

TRML (нім. Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung або «мобільний радар спостереження за повітряним простором Telefunken») — сімейство багатофункціональних радарів середньої дальності, які розробила компанія Telefunken і випускає HENSOLDT.

Радар Hensoldt TRML-4D на Berlin Airshow 2022 року

TRML-4D був представлений на виставці Eurosatory у 2018 році та почав надходити першим замовникам лише у 2020 році. Радар є частиною зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM і базується на найсучаснішій радіолокаційній технології AESA. Він використовує активну фазовану антенну решітку, оснащену великою кількістю твердотільних передавально-приймальних модулів (TRM) на основі нітриду галію (GaN).

У похідному положенні мобільна дистанційно керована радіолокаційна система TRML-4D виглядає, як встановлений на шасі 8×8 20-футовий контейнер. Тому її можна перевозити на будь-яких (наприклад, MAN HX77) вантажівках підвищеної прохідності, оснащених контейнерними фітингами ISO.

Схема розгортання TRML-4D / Джерело: HENSOLDT

По прибуттю на місце розгортання достатньо 10 хвилин, щоб вивантажити контейнер з платформи, закріпити його на власних опорах та підняти антенну у робоче положення. Після цього вбудований генератор забезпечить живлення обладнання, а керувати його роботою оператор має можливість дистанційно, не наражаючи себе на небезпеку.

Напрямок випромінювання та/або форма діаграми спрямованості радара регулюється зміною амплітудно-фазового розподілу струмів на TRM. Тобто можна одночасно створювати декілька променів випромінювання та програмно спрямовувати їх в різні боки без переміщення антени. Це дозволяє швидко виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей малорозмірних цілей у радіусі до 250 км та на висоті до 40 км.

Ілюстративна схема використання TRML-4D для одночасного відстежування різних цілей / Джерело: HENSOLDT

Завдяки спеціальним режимам обробки сигналів у діапазоні C TRML-4D може надавати надзвичайно точну інформацію про цілі, гарантуючи раннє та точне наведення зброї. Багатофункціональний 3D-радар вміє розпізнавати свої та ворожі об’єкти, може виявляти та придушувати перешкоди та здатен розпізнавати повітряні цілі з ефективною площею розсіювання від 0,01 кв. м, що менше за показники сучасних крилатих ракет і стелс-літаків.

Крім того, виробник гарантує безвідмовну роботу РЛС і спрощене технічне обслуговування. Це досягається використанням надійних компонентів і багаторазовим дублюванням твердотільних передавальних та приймальних модулів.

Нагадаємо, що раніше Україна вже отримала 16 РЛС TRML-4D, в тому числі у складі зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, які не раз довели свою високу ефективність на полі бою. Однак ці радари можуть використовуватися й окремо, інтегруючись у єдину інформаційну мережу для обміну даними з іншими підрозділами ППО.

Радар TRML-4D у складі ракетного комплексу IRIS-T SLM

«Інформація з TRML-4D враховується в національній картині повітряної обстановки України, захищаючи життя українських громадян, — наголошує генеральний директор HENSOLDT Томас Мюллер. — І ми пишаємося тим, що можемо поставити таке необхідне обладнання в стислі терміни».

Технічні характеристики РЛС TRML-4D

Виробник Hensoldt
Рік розробки 2108
Частота випромінювання C-band
Максимальна дальність 250 км
Максимальна висота 40 км
Мінімальна дальність 200 м
Дальність супроводу цілі
Реактивний винищувач 120+ км
Надзвукова ракета 60+ км
Можливість відстеження > 1500 цілей
одночасно
Точність відстеження
в режимі Track-While-Scan		 Азимут: < 0,2°
Кут підйому: < 0,3°
Дальність: < 15 м
Операційні функції – Категоризація цілей
– Пошук за сигналом
– Відстеження за сигналом
– Відстеження власного озброєння
– Індикація ураження
– Відстеження прольоту
Система розпізнавання
«свій — чужий»		 Інтегрована IFF MkXII-A/S
Приблизна вартість €17 млн у цінах 2023 року

Що таке Spexer 2000 3D MKIII

Як зазначає HENSOLDT, малі БПЛА становлять дедалі більшу загрозу на театрі бойових дій, тому для боротьби з ними потрібна спеціалізована радіолокаційна технологія. Розв’язанням проблеми від німецької компанії став імпульсний доплерівський радар-детектор X-діапазону Spexer 2000 3D MKIII.

Він розроблений для спостереження за полем бою, управління безпілотними літальними апаратами та наземної протиповітряної оборони на різних платформах. При цьому забезпечує виявлення цілей і їхню автоматичну класифікацію незалежно від того рухаються вони зі швидкістю 6 Махів, чи зависають у повітрі. Тож буде корисним для виявлення всього спектра ударних і розвідувальних безпілотників.

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Компактні розміри пласких антен радара дозволяють встановлювати його на різні транспортні засоби, як то колісні та гусеничні бронетранспортери чи звичайні джипи. Прикладом інтеграції Spexer 2000 3D MKIII у бронетехніку може служити баштова система протиповітряної оборони Skyranger 30 від німецької Rheinmetall.

Зенітна система Skyranger 30 використовує РЛС Spexer 2000 Mk 3

На її ранніх моделях наведення 30 мм зенітної гармати Oerlikon з програмованим підривом снарядів AHEAD забезпечували п’ять антен радіолокатора від Rheinmetall Italia. Зменшити вагу безлюдної башти на модифікації для збройних сил Австрії дозволило використання радіолокаційних панелей Spexer. Кожна з них охоплює кутовий діапазон 120 градусів. Таким чином трьох панелей цілком достатньо для охоплення на 360 градусів.

Антени Spexer 2000 3D MKIII на башті системи ППО малої дальності Skyranger 30 (пласкі панелі з боків від гармати)

«Зменшення кількості радіолокаційних панелей є одним із важливих кроків до зменшення ваги башти. Башта з трьома радіолокаційними панелями має менше компонентів і може бути побудована компактнішою», — пояснив представник Rheinmetall виданню Hartpunkt. За даними компанії, німецький варіант Skyranger також використовуватиме радари Spexer від Hensoldt.

Технічні характеристики РЛС Spexer 2000 3D MKIII

Виробник HENSOLDT
Радарна технологія Повнокогерентний імпульсний
доплерівський радар
Частота випромінювання X-band
Максимальні діапазони виявлення
БПЛА 9 км
Мікро-БПЛА 6 км
Пішохід 20 км
Легковий автомобіль 22 км
Легкий літак 27 км
Азимутальне покриття одна антена 120°
Висотне покриття від 15° до 90°
Відстеження > 300 цілей
Вхідна напруга 24 В постійного струму
Споживання енергії
Антени 1700 Вт
Обладнання 400 Вт
Розміри антени 0,6 м х 0,5 м х 0,16 м
Вага антени 39 кг

 

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