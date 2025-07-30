«Дронобійний» Spexer і потужний TRML-4D: що відомо про радари, якими Німеччина посилить ППО України

Світовий лідер у сфері військової електроніки, німецька компанія HENSOLDT, отримала велике замовлення на постачання радарів, які мають суттєво підсилити протиповітряну оборону України. Про це зокрема йдеться в повідомленні пресслужби виробника. В рамках комплексного пакета ЗСУ отримають неназвану кількість радарів TRML-4D та Spexer 2000 Mk 3 загальною вартістю €340 млн. Розповідаємо, що про них відомо.

Що таке TRML-4D

TRML (нім. Telefunken Radar Mobil Luftraumüberwachung або «мобільний радар спостереження за повітряним простором Telefunken») — сімейство багатофункціональних радарів середньої дальності, які розробила компанія Telefunken і випускає HENSOLDT.

TRML-4D був представлений на виставці Eurosatory у 2018 році та почав надходити першим замовникам лише у 2020 році. Радар є частиною зенітного ракетного комплексу IRIS-T SLM і базується на найсучаснішій радіолокаційній технології AESA. Він використовує активну фазовану антенну решітку, оснащену великою кількістю твердотільних передавально-приймальних модулів (TRM) на основі нітриду галію (GaN).

У похідному положенні мобільна дистанційно керована радіолокаційна система TRML-4D виглядає, як встановлений на шасі 8×8 20-футовий контейнер. Тому її можна перевозити на будь-яких (наприклад, MAN HX77) вантажівках підвищеної прохідності, оснащених контейнерними фітингами ISO.

По прибуттю на місце розгортання достатньо 10 хвилин, щоб вивантажити контейнер з платформи, закріпити його на власних опорах та підняти антенну у робоче положення. Після цього вбудований генератор забезпечить живлення обладнання, а керувати його роботою оператор має можливість дистанційно, не наражаючи себе на небезпеку.

Напрямок випромінювання та/або форма діаграми спрямованості радара регулюється зміною амплітудно-фазового розподілу струмів на TRM. Тобто можна одночасно створювати декілька променів випромінювання та програмно спрямовувати їх в різні боки без переміщення антени. Це дозволяє швидко виявляти та супроводжувати близько 1500 цілей малорозмірних цілей у радіусі до 250 км та на висоті до 40 км.

Завдяки спеціальним режимам обробки сигналів у діапазоні C TRML-4D може надавати надзвичайно точну інформацію про цілі, гарантуючи раннє та точне наведення зброї. Багатофункціональний 3D-радар вміє розпізнавати свої та ворожі об’єкти, може виявляти та придушувати перешкоди та здатен розпізнавати повітряні цілі з ефективною площею розсіювання від 0,01 кв. м, що менше за показники сучасних крилатих ракет і стелс-літаків.

Крім того, виробник гарантує безвідмовну роботу РЛС і спрощене технічне обслуговування. Це досягається використанням надійних компонентів і багаторазовим дублюванням твердотільних передавальних та приймальних модулів.

Нагадаємо, що раніше Україна вже отримала 16 РЛС TRML-4D, в тому числі у складі зенітних ракетних комплексів IRIS-T SLM, які не раз довели свою високу ефективність на полі бою. Однак ці радари можуть використовуватися й окремо, інтегруючись у єдину інформаційну мережу для обміну даними з іншими підрозділами ППО.

«Інформація з TRML-4D враховується в національній картині повітряної обстановки України, захищаючи життя українських громадян, — наголошує генеральний директор HENSOLDT Томас Мюллер. — І ми пишаємося тим, що можемо поставити таке необхідне обладнання в стислі терміни».

Технічні характеристики РЛС TRML-4D

Виробник Hensoldt Рік розробки 2108 Частота випромінювання C-band Максимальна дальність 250 км Максимальна висота 40 км Мінімальна дальність 200 м Дальність супроводу цілі Реактивний винищувач 120+ км Надзвукова ракета 60+ км Можливість відстеження > 1500 цілей

одночасно Точність відстеження

в режимі Track-While-Scan Азимут: < 0,2°

Кут підйому: < 0,3°

Дальність: < 15 м Операційні функції – Категоризація цілей

– Пошук за сигналом

– Відстеження за сигналом

– Відстеження власного озброєння

– Індикація ураження

– Відстеження прольоту Система розпізнавання

«свій — чужий» Інтегрована IFF MkXII-A/S Приблизна вартість €17 млн у цінах 2023 року

Що таке Spexer 2000 3D MKIII

Як зазначає HENSOLDT, малі БПЛА становлять дедалі більшу загрозу на театрі бойових дій, тому для боротьби з ними потрібна спеціалізована радіолокаційна технологія. Розв’язанням проблеми від німецької компанії став імпульсний доплерівський радар-детектор X-діапазону Spexer 2000 3D MKIII.

Він розроблений для спостереження за полем бою, управління безпілотними літальними апаратами та наземної протиповітряної оборони на різних платформах. При цьому забезпечує виявлення цілей і їхню автоматичну класифікацію незалежно від того рухаються вони зі швидкістю 6 Махів, чи зависають у повітрі. Тож буде корисним для виявлення всього спектра ударних і розвідувальних безпілотників.

Компактні розміри пласких антен радара дозволяють встановлювати його на різні транспортні засоби, як то колісні та гусеничні бронетранспортери чи звичайні джипи. Прикладом інтеграції Spexer 2000 3D MKIII у бронетехніку може служити баштова система протиповітряної оборони Skyranger 30 від німецької Rheinmetall.

На її ранніх моделях наведення 30 мм зенітної гармати Oerlikon з програмованим підривом снарядів AHEAD забезпечували п’ять антен радіолокатора від Rheinmetall Italia. Зменшити вагу безлюдної башти на модифікації для збройних сил Австрії дозволило використання радіолокаційних панелей Spexer. Кожна з них охоплює кутовий діапазон 120 градусів. Таким чином трьох панелей цілком достатньо для охоплення на 360 градусів.

«Зменшення кількості радіолокаційних панелей є одним із важливих кроків до зменшення ваги башти. Башта з трьома радіолокаційними панелями має менше компонентів і може бути побудована компактнішою», — пояснив представник Rheinmetall виданню Hartpunkt. За даними компанії, німецький варіант Skyranger також використовуватиме радари Spexer від Hensoldt.

Технічні характеристики РЛС Spexer 2000 3D MKIII