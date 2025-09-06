Диктатори мріють жити і правити вічно? Що на це каже наука

Путін і Сі Цзіньпін/росЗМІ

Кілька днів тому світові ЗМІ поширили інформацію про випадково записану розмову між кремлівським і китайським диктаторами володимиром путіним та Сі Цзіньпіном стосовно подовження тривалості людського життя. В цій статті намагаємося розібратися чи дійсно це можливо зараз, чи буде в майбутньому.

Кожен диктатор мріє жити вічно

На полях зустрічі у Пекіні мікрофони випадково записали уривок цієї розмови. За інформацією Bloomberg, Сі Цзіньпін заявив путіну, що раніше люди, нібито, ледве доживали до 70 років, однак сьогодні у 70 років ти можеш почуватись як дитина.

Звісно, якщо казати про звичайних людей, а не диктаторів і світових лідерів із великими грошима та необмеженими ресурсами, то це велике перебільшення. Наразі загальна тривалість життя у тому ж Китаї не перевищує 77,6 року, а мешканці росії рідко доживають навіть до 70 років.

При цьому кремлівський диктатор зробив ще більш приголомшливу заяву про те, що, нібито, завдяки трансплантації органів люди взагалі зможуть жити вічно. Сі Цзіньпін відповів йому, що вже до кінця поточного століття тривалість життя людей може збільшитись до 150 років.

Який же диктатор не мріє жити та правити вічно. Пізніше під час прес-конференції путін підтвердив власні заяви, та додав, що тривалість життя значно зросте найближчим часом і до цього необхідно готуватись.

Трохи дивно аналізувати подібні спекулятивні заяви Путіна на тлі загибелі тисяч людей у розв’язаній ним злочинній війні проти України, однак чи є за ними якісь реальні підстави?

Чи будемо ми жити довше?

путін у своїх заявах, зокрема, робить ставку на трансплантацію органів, що, на його думку, дозволить збільшити тривалість життя людей. Однак процедури з пересадки органів досі мають значні обмеження, залишаються ризикованими, недоступними для переважної більшості людей на планеті, а на отримання донорських органів існують величезні черги.

Наука, звісно, не стоїть на місці та спроби збільшити тривалість людського життя здійснюються, щоправда, не в росії і не в Китаї. У січні цього року техногігант OpenAI заявив про розробку LLM GPT-4b micro у рамках співпраці з американським стартапом Retro Biosciences.

Ця моделька ШІ, як стверджують в OpenAI, навчена пропонувати модифікації білків, які перетворюють клітини людської шкіри на стволові клітини. Зі свого боку стволові клітини можуть бути використані для формування будь-яких інших клітин в людському організмі. У разі успішної реалізації цього проєкту відкривається прямий шлях до відновлення органів прямо в людському організмі, без жодних пересадок, або ж щонайменше — штучного вирощування органів.

Стартап Retro Biosciences займається пошуком способів подовжити людське життя і у зв’язку з цим запропонував співпрацю OpenAI у сфері білкової інженерії. Метою Retro Biosciences є подовження тривалості людського життя щонайменше на 10 років. Компанія вивчає так звані чинники Яманаки. Це набір білків, які при додаванні до клітин людської шкіри перетворюють їх на стовбурові клітини.

Однак, попри перспективність цього напрямку, процес досі не мав високої ефективності, оскільки лише 1% клітин успішно трансформувався у стволові. Розробники з OpenAI заявили, що після початку співпраці з Retro Biosciences запропонована ними ШІ модель GPT-4b micro вже покращила ефективність певних факторів трансформації більш ніж на 50%, що можна вважати справжнім проривом. GPT-4b micro була навчена на прикладах білкових послідовностей багатьох видів та інформації про те, які білки схильні взаємодіяти між собою.

Щоправда, як саме GPT-4b робить свої припущення, поки неясно, що вже стало звичним у випадку з ШІ. Як зазначив гендиректор Retro Biosciences Джо Беттс-Лакруа, науковці з його стартапу все ще намагаються зрозуміти, якими алгоритмами керується LLM від OpenAI. Він також назвав підхід самих науковців лише поверхневим дослідженням.

Як багатії подовжують тривалість власного життя

Заможні люди та мільярдери із великими грошима та необмеженими технічними можливостями витрачають мільйони доларів на так званий “біохакінг” для омолодження організму та сповільнення старіння. Це охоплює персональні дієти та біодобавки, регулярні високоінтенсивні фізичні навантаження, вживлення стволових клітин та прийом препаратів для генетичної корекції клітин, такі процедури, як плазмоферез та сеанси у гіпербаричних кисневих камерах.

Наприклад, відомий американський IT-підприємець та мільярдер Брайан Джонсон останнім часом присвятив власне життя пошукам секрету довголіття та сповільнення старіння. За словами 47-річного мільярдера, його серце як у 37-річної людини, а легені — відповідають стану 18-річного.

Його день починається о 4:30 ранку. Джонсон вмикає світло потужністю 10 тис. люкс, щоб синхронізувати циркадні ритми ще до того, як зійде Сонце. До 5:30 він вже у спортзалі, де займається високоінтенсивними та витривалими тренуваннями близько години. Потім проводить 20 хвилин у сауні за температури 93°C, 6 хвилин під червоним та інфрачервоним світлом і півтори години в барокамері. За його словами, гіпербарична терапія сприяє відновленню судин та покращенню роботи кишківника.

Разом з тим мільярдер приймає понад 30, а за деякими даними, більше ніж 100 різних вітамінів, мінералів, біодобавок та лікарських препаратів, спрямованих на оптимізацію біологічних процесів в організмі.

Зокрема, серед того, що приймає Джонсон, поліфеноли лікопін та куркумін, цинк, протидіабетичний препарат метформін, який, як передбачається, також запобігає розвитку поліпів у кишківнику та гальмує процеси старіння на клітинному рівні, гормони росту для підтримки м’язової маси, невеликі дози літію (препарату, що призначається при біполярному розладі) для омолодження клітин мозку та підтримки пам’яті, та багато інших.

Мільярдер дотримується жорсткої дієти та споживає рівно 1 тис. 977 калорій на день. Він харчується у 3 прийоми до 11:30 ранку. Джонсон зазначає, що з’їдає понад 30 кг овочів на місяць, переважно у вигляді пюре та смузі.

Він лягає спати у 20:30 і завжди спить наодинці у повністю ізольованій від світла кімнаті. У спальні мільярдера підтримується прохолодна температура, а високотехнологічний матрац регулює температуру власної поверхні упродовж ночі залежно від температури тіла мільярдера.

А ще підприємець носить бейсболку з інтегрованими в неї випромінювачами червоного світла, які мають стимулювати зростання волосся. Він також переливає собі кров 18-річного сина, проводить лазерне полірування шкіри обличчя.

На ніч Джонсон одягає на пеніс електронний пристрій для реєстрації нічних ерекцій. Тривалість нічних ерекцій – біомаркер, що показує стан сексуальної функції та серцево-судинної системи.

Як стверджує сам Джонсон, наразі він має серце 37-річної людини, шкіру, як в 28-річного, обсяг легень та фізичну форму — як у 18-річного, стан ясен — як у 17-річного, а рівень запалення в організмі на 66% нижчий, ніж у 10-річної дитини.

Однак все це вимагає від мільярдера щодня витрачати по 5 годин на самоаналіз та по $2 млн на рік. За останні 3 роки він вже витратив на омолодження понад 6 млн доларів. Його здоров’ям опікується команда з 30 фахівців, розробляючи, коригуючи та відточуючи спеціальний режим його життя, покликаний боротися зі старінням.

Що про це все думають науковці

На думку більшості фахівців у сфері охорони здоров’я, навіть якщо дійсно вдасться сповільнити швидкість біологічного старіння, це зовсім не означає, що людина проживе довше, не кажучи вже про безсмерття.

Зокрема, як зазначає декан Школи геронтології Університету Південної Каліфорнії Пінхас Коен, смерть — це не опція, вона записана у генах людини. Він не виключає, що у майбутньому люди дійсно зможуть збільшити тривалість життя, подібно до того, як вона зросла упродовж 20 сторіччя приблизно з 50 до 80 років у розвинених країнах, однак жити вічно неможливо.

“У нас немає абсолютно жодних науково обґрунтованих даних про те, що це в принципі можливо, і немає жодних технологічних методів, які б дозволяли хоча б припустити, що ми, як вид, рухаємось в цьому напрямку. Якщо ви прагнете безсмертя, то вирушайте до церкви. Якби я хоч трохи вірив, що це колись стане можливим, я був би щасливий. Але це лише порожні мрії”, — зазначає керівник Інституту Бака з дослідження старіння Ерік Вердайн.

За словами фахівця зі старіння, професора епідеміології та біостатистики Університету штату Іллінойс Стюарта Ольшанські, весь цей хайп навколо старіння та безсмерття можна назвати другою найстародавнішою професією.