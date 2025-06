Кращі музичні релізи червня 2025 року: Pulp, Lorde, HAIM і «Структура Щастя»

Перший місяць літа не був дуже щедрим на тепло, але порадував нас новими роботами визнаних зірок сцени та молодих музикантів. Від повернення тріо HAIM з альбомом «I Quit» до довгоочікуваного «More» динозаврів брит-попу Pulp — зібрали для вас кращі музичні релізи червня 2025 року.

Pulp — More

Жанр: рок

Дата релізу: 6 червня

Кількість треків: 11

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Ікони брит-попу Pulp повертаються з першим за 24 роки повноформатним альбомом More. Після виходу він одразу ж очолив UK Albums Chart (рейтинг альбомів Великої Британії). Це перший подібний успіх колективу з часів їхнього альбому This Is Hardcore 1998 року. А

Платівка, продюсером якої став відомий співпрацею з Arctic Monkeys Джеймс Форд, була створена протягом незвично швидкої тритижневої сесії у Шеффілді та переосмислює теми старіння, зберігаючи фірмовий ліричний гумор фронтмена гурту Джарвіса Кокера.

Turnstile — NEVER ENOUGH

Жанр: альтернативний рок, панк-метал

Дата релізу: 6 червня

Кількість треків: 14

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

З часу, коли альбом Turnstile 2021 року GLOW ON сколихнув альтернативну сцену, усі погляди були прикуті до балтиморських панків, щоб побачити, що вони робитимуть далі та куди приведуть своє мінливе та сповнене несподіваними музичними посиланнями звучання.

Четвертий альбом гурту відкривається піснею повною синтезаторів, жорстких гітарних рифів та реверберації на тлі мрійливого вокалу Брендана Єйтса. Надалі Turnstile пускаються у своїх експериментах берега, по черзі вплітаючи в музичний ландшафт платівки довгі ембієнтні вступи, хардкор, олдскульний фанк і діп-хаус.

ENHYPEN — DESIRE: UNLEASH

Жанр: K-pop

Дата релізу: 6 червня

Кількість треків: 8

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Після яскравого виступу на цьогорічному фестивалі Coachella K-pop бойз-бенд ENHYPEN випустив свій шостий мініальбом з 8 танцювальних поп мелодій, спродюсованих володарем премії «Ґреммі», продюсером і автором пісень Cirkut.

Головний сингл релізу «Bad Desire (With or Without You)» натякає на темні, приречені стосунки та супроводжується фантастичним музичним відео, в якому учасники падають у вогняне небо та виконують свою фірмову хореографію на пекельній рівнині, де відбувається хаотична сутичка надприродних сил.

Структура Щастя — «Структура»

Жанр: електроніка, постпанк

Дата релізу: 6 червня

Кількість треків: 7

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Відома під сценічним псевдонімом ім’ям «Структура Щастя» українська композиторка, виконавиця та авторка пісень Ліза Углач випустила свій третій студійний альбом «Структура». Він сміливо експериментує зі стилями та запрошує нас у подорож світом, в якому химерно переплітаються електроніка, віч-хауз, техно, фолк та панк-рок.

Ліза також пропонує своїм шанувальникам (на Spotify, наприклад, їх майже 300 тисяч) доповнити прослуховування пісень цікавим візуальним досвідом. Над анімованими кліпами до пісень виконавиці в різний час працювала ціла низка українських художників, творчість яких вона активно популяризує.

Marina — Princess of Power

Жанр: синті-поп, диско

Дата релізу: 12 червня

Кількість треків: 13

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Греко-валлійська співачка Марина Діамантіс, відома також як Marina, презентувала свій шостий студійний альбом Princess of Power. Проєкт наповнений пульсуючими електронними ритмами євро-диско, пишними струнними пізніх ABBA, а також має у ДНК чималі порції Мадонни та Леді Гаги.

Нагадаємо, що у 2020-х роках треки Марини «Primadonna» та «Bubblegum B**ch» з альбомів «The Family Jewels» (2010) і «Electra Heart» (2012) потужно вистрілили у TikTok та отримали платиновий статус у США за понад 1 млн проданих копій.

The Dare — What’s Wrong With New York? : Afters

Жанр: альтернатива, інді-рок

Дата релізу: 13 червня

Кількість треків: 13

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Відомий продюсуванням пісні Charli XCX «Guess» співак і музикант Гаррісон Патрік Сміт, він же The Dare, випустив розширене deluxe видання своєї дебютної платівки «What’s Wrong With New York?» Міксуючи панк, агресивні синтезатори та свою улюблену клубну музику 2000-х років він пробує повернути старі добрі часи, коли Нью-Йорк ще був розпусним і безтурботним.

Реліз відбувся після успішного туру Європою, виступу на 67-й церемонії вручення премії «Ґреммі» разом із Charli XCX та кількох показів на Тижні моди в Парижі. Видання містить раніше невидані треки та кавер-версію пісні «I Can’t Escape Myself» англійського постпанк-гурту The Sound.

HAIM — I Quit

Жанр: альтернативний поп, інді-рок

Дата релізу: 20 червня

Кількість треків: 15

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

У своєму четвертому альбомі номіноване на «Ґреммі» сестринське тріо HAIM рішуче звільняється від будь-яких жанрових обмежень і пропонує нам п’янкий коктейль з року 1970-х, синті-попу 80-х та R&B з 90-х років минулого століття.

«Кожна пісня має тему відмови від чогось, що нам більше не підходить» — пояснюють дівчата назву альбому у пресрелізі, закликаючи шукати, жити своєю правдою та відпустити все зайве. «Я не думала, що це може бути так легко, поки не залишила це позаду», — вторить цим словам пісня «Down to Be Wrong».

У 2021 році клавішниця гурту Алана Хайм дебютувала в кіно, зігравши головну роль у романтичній драмі режисері Пола Томаса Андерсона «Локрична піца». Тож якщо вам сподобалися пісні сестер Хайм, ви маєте унікальну можливість продовжити знайомство з ними на кіноекрані.

Adrian Quesada — Boleros Psicodélicos II

Жанр: рок, латиноамериканський фанк, соул

Дата релізу: 27 червня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Восьмиразовий номінант на премію «Ґреммі» артист Адріан Кесада, найбільш відомий як співзасновник гурту Black Pumas, випустив альбом «Boleros Psicodélicos II», що є продовженням його відомого релізу Jaguar Sound 2022

року.

Спираючись на унікальне поєднання латиноамериканських балад 60-х і 70-х років та психоделічних впливів, новий альбом артиста представить низку латиноамериканських виконавців, зокрема Куко, Ерманоса Гутьєрреса, Еда Маверіка, iLe та інших.

Babymetal — METAL FORTH

Жанр: альтернативний метал, хеві-метал

Дата релізу: 27 червня

Кількість треків:

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Відоме поєднанням хеві-металу та J-pop японське тріо Babymetal святкує своє 15-річчя новим альбомом METAL FORTH. За останніми повідомленнями, реліз, який був назначений на 27 червня, переноситься. Але фанати можуть ознайомитися з альбомом через сингли «RATATATA» за участі німецького гурту Electric Cowboy та «From me to u» за участю американської співачки Poppy.

Lorde — Virgin

Жанр: інді-рок, альтернативний поп

Дата релізу: 27 червня

Кількість треків: 11

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Новозеландська попзірка Lorde випустила свій четвертий альбом Virgin. Його постер, що зображує рентгенівський знімок тазу співачки, та відвертий сингл Man Of The Year, в якому вона заліплює груди армованим скотчем, ще до релізу викликали багато спекуляцій і натякали на новий рівень відвертості у досліджені особистих проблем.

В одному з інтерв’ю Lorde пообіцяла, що Virgin буде схожим на поцілунок з кимось, хто вам справді подобається. І наразі задоволеними залишились усі: в альбомі приблизно порівну зворушливих ностальгічних пісень, під які можна поплакати, та ритмічних танцювальних хітів. А перша думка після прослуховування у більшості шанувальників: шкода, що це тривало лише 34 хвилини.

Примітно також, що останню роботу Lorde високо оцінила тріумфаторка минулого літа з надуспішним альбомом «Brat», британська співачка Charli XCX. Під час спільного виступу на Coachella 2025 вона пообіцяла прихильникам, що літо 2025 року стане літом Lorde. І потужний дебют Virgin у Spotify (понад 11 млн прослуховувань у глобальному чарті) натякає, що вона, мабуть, мала рацію.

To Eternity — «Причинно-наслідковий зв’язок»

Жанр: поп, альтернатива

Дата релізу: 27 червня

Кількість треків: 10

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Український співак Даніїл Отуоньє, він же To Eternity, має нігерійське коріння та відомий тим, що розірвав тренди TikTok. Після синглу «Несмачний мед», який отримав понад 2 млн переглядів, артист презентує свій перший повноформатний альбом «Причинно-наслідковий зв’язок».

За словами Данііла, кожна з 10 пісень символізує окремий етап його внутрішньої трансформації від закоханості через сумніви, розчарування та особисте зростання. До створення проєкту також долучилися виконавці Креатив, olya neska та IHRYK, фіти з якими можна почути на платівці.