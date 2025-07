Кращі музичні релізи липня 2025 року: Travis Scott, Backstreet Boys, Bush і Alice Cooper

Від гучних повернень до сміливих дебютів, другий місяць літа був по-справжньому спекотним для меломанів. Зібрали для вас кращі музичні релізи липня 2025 року, які варто не пропустити. Серед довгоочікуваних новинок ювілейний проєкт Backstreet Boys, легендарна збірка реміксів Мадонни та перший за 50 років альбом Alice Cooper Group.

ZAKHAR BO — «Електрозалежність»

Жанр: інді-поп, фанк, психоделіка

Дата релізу: 01 липня

Кількість треків: 9

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Київський виконавець Захар Борисенко презентував свій дебютний альбом «Електрозалежність», в якому історії про кохання та пошуки власного «Я» поєднуються з психоделічним потоком свідомості, теплим літнім вайбом і бадьорими фанковими мотивами.

За словами митця, серцевиною альбому стали емоції та почуття, які пробігають по нас, наче електричний струм. «Тисячі несказаних слів я кому скажу? Лишайся, прошу» — повторює Захар у пісні «25-та година». Мушу зізнатися, що припинити його слухати насправді важко. Обережно, «електрозалежність» існує та розвивається досить швидко!

Kesha —. [Period]

Жанр: денс-поп

Дата релізу: 4 липня

Кількість треків: 11

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

У 15 річницю своєї дебютної платівки Animal попспівачка Кеша Себерт повернулася з шостим альбомом під назвою «.». З одного боку він повертає слухачам ностальгічні вібрації 2010-х. З іншої — крапка у назві знаменує собою нову еру творчої та особистої свободи в житті співачки, яка нещодавно закінчила судові тяжби з колишніми продюсерами та заснувала власний незалежний лейбл Kesha Records.

Дещо незвичним початком танцювального альбому стала шестихвилинна композиція «FREEDOM», добру половину якої займає ембієнтне фортепіанне інтро. Втім Kesha швидко виправляється, по черзі занурюючи нас у хаус 80-х, хіп-хоп кантрі (YIPPEE-KI-YAY), електросоул (TOO HARD) і бадьорий синті-поп (Boy Crazy).

Backstreet Boys — Millennium 2.0

Жанр: поп

Дата релізу: 11 липня

Кількість треків: 25

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Важко повірити, але з прем’єри фірмового альбому Backstreet Boys «Millennium», який очолив чарти та був номінований на премію «Ґреммі», пройшло 25 років. Щоб відсвяткувати ювілей, вічний бойз-бенд анонсував його делюкс-версію під назвою Millennium 2.0.

«Дякуємо, що ви досі любите цей альбом, — поділився гурт в Instagram. — Не можемо дочекатися, щоб створити з вами купу нових спогадів про Millennium!» Символічно, що платівка містить 25 треків, серед яких 12 оновлених оригінальних пісень, концертні записи з туру 1999-2000 років, демоверсії, B-сайди та останній сингл BSB під назвою HEY.

JACKBOYS & Travis Scott — JackBoys 2

Жанр: хіп-хоп, треп, психоделічний реп

Дата релізу: 13 липня

Кількість треків: 17 (20 у розширеному виданні)

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Після проривного дебютного альбому Rodeo (2015) та успіху наступних альбомів Birds in the Trap і Astroworld Тревіс Скотт став одним з найвпливовіших виконавців хіп-хопу. У 2019 році він зібрав талановитих артистів, які поділяли його фірмову естетику мелодійного психоделічного трепу, під дахом власного лейбла Cactus Jack Records.

У грудні 2019 року проєкт JackBoys за участі Тревіса Скотта, Дона Толівера, Шека Веса та низки запрошених зірок дебютував на вершині Billboard 200. А 13 липня цього року ми отримали другий збірний альбом Cactus Jack під назвою JackBoys 2. Він не лише повторив успіх попередника у чарті альбомів, але й намагається перевершити його по всіх статтях: більше треків, колаборацій з реп-іконами та жанрових експериментів.

До речі, для Тревіса 2025 рік став досить продуктивним. Новатор трепу встиг взяти участь у низці цікавих спільних проєктів. Одним з них став свіжий альбом No Sign Of Weakness зірки афробіту Burna Boy. Гіпнотично ритмічний сингл TaTaTa до нього нігерієць записав разом зі Скоттом.

Bush — I Beat Loneliness

Жанр: альтернативний рок, хардрок, постґрандж

Дата релізу: 18 липня

Кількість треків: 12

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Мультиплатинові британські рок-легенди BUSH повертаються зі своїм десятим студійним альбомом I Beat Loneliness. Він поєднує інтенсивний гранж з меланхолійним звучанням і текстами, які згідно з пресрелізом досліджують «складність розбитого серця, особистої трансформації та болісного процесу відпускання».

З першого треку Bush створює емоційну атмосферу, в яку крізь пульсуючий електронний ритм і гітарні рифи вплітається сповнений рішучості, душевного болю та надії голос фронтмена гурту Гевіна Россдейла. Після семи потужних рок-треків на початку альбом збавляє обороти в атмосферній композиції We Are Of This Earth і закінчується низкою драматичних балад, на звання кращої з яких претендує Rebel With A Cause.

Justin Bieber — SWAG

Жанр: поп, R&B

Дата релізу: 21 липня

Кількість треків: 21

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Несподіваний сьомий альбом від колишнього кумира підлітків, канадської попзірки Джастіна Бібера, став його першою роботою за чотири роки. З моменту виходу «Justice» у 2021 році Бібер зазнав значної трансформації. SWAG — перший альбом виконавця як батька та перший, який він записав, звільнившись від надзвичайно впливової фігури Скутера Брауна. Бібер нарешті отримав свободу творити за покликом душі та сповна нею скористався.

Як завжди, основним стилем Бібера є R&B, прикрашений синтезаторами у Too Long, розмитими барабанами у First Place та скрипом акустичної гітари Zuma House. Daisies та Devotion — одні з найвидатніших пісень альбому та найближчі до традиційних синглів поєднують вплив госпелу та інструментальної підтримки від таких виконавців, як експериментатор соулу Dijon та гітарний радикал Mk.gee.

Tyler, The Creator — DON’T TAP THE GLASS

Жанр: хіп-хоп, поп-реп, фанк

Дата релізу: 21 липня

Кількість треків: 10

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

З кількома альбомами № 1 та премією «Ґреммі» американський репер Tyler, The Creator отримав статус суперзірки, якій не обов’язково сушити голову над наративами пісень наступної платівки. Натомість виконавець бешкетує у соцмережах, публікуючи докладні вказівки, як шанувальникам слід слухати його «веселий, короткий, оптимістичний і хвалькуватий альбом» DON’T TAP THE GLASS.

«Цей альбом не створений для того, щоб сидіти на місці, — пише Тайлер. — Танці, керування автомобілем, біг чи будь-який інший тип руху рекомендується, щоб зрозуміти його дух. Тільки на повній гучності». Мабуть, інструкції виправдані, оскільки проєкт містить шалену компіляцію танцювальних треків — ідеально для літніх вечірок на свіжому повітрі.

Лея — «Місце де можна відчути всі емоції»

Жанр: альтернативний фолк, фолк-рок

Дата релізу: 17 липня

Кількість треків: 7

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Співачка і виконавиця Лея, вона ж Ліза Васильківська, отримала популярність після виходу дебютного альбому «Бестіарій» (2023), темою якого стали персонажі української міфології. Цьогоріч артистка представила збірку нових пісень під назвою «Місце де можна відчути всі емоції». Як можна здогадатися з назви, кожна композиція альбому мовою музики розповідає про певну емоцію Леї, а разом вони створюють історію трансформації ліричної героїні.

Madonna — Veronica Electronica

Жанр: синті-поп, хаус, електроніка

Дата релізу: 25 липня

Кількість треків: 8

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

У 1998 році сьомий альбом Мадонни Ray of Light зробив її однією з найвидатніших авторок попмузики та породив захопливу баладу Frozen, яка досі не покидає плейлисти радіостанцій. Цікаво, що від початку Veronica Electronica була задумана, як супутній альбом до Ray of Light і мала вийти відразу після нього. Але успіх попередника змусив королеву попмузики відкласти реліз.

Увесь цей час серед фанатів ходили чутки про щось на кшталт містичного Ґраалю — загадковий альбом реміксів, який з незрозумілих причин не побачив світ. І ось через 27 років терпіння шанувальників творчості Мадонни було винагороджене. Збірка з восьми треків нарешті вийшла на лейблі Warner. В ній представлені ремікси від Peter Rauhofer, William Orbit, Sasha та раніше не видане демо Gone Gone Gone.

Alice Cooper — The Revenge of Alice Cooper

Жанр: хард-рок, хеві-метал

Дата релізу: 25 липня

Кількість треків: 14

Де послухати: YouTube Music, Spotify, Apple Music

Не кожен гурт має щастя возз’єднатися через п’ять десятиліть після свого злету до слави. Оригінальний склад Alice Cooper Group розуміє унікальність шансу та обіцяє занурити слухачів у світ «вінтажного жаху та класичного шок-року 1970-х», які зробили колектив легендарним.

Згідно з пресрелізом, шанувальники мають шанс отримати «потужний та ностальгічний досвід, який поєднає легендарне минуле та яскраве сьогодення гурту». Платівка містить сучасні версії старих хітів і два ексклюзивні треки: «Return of The Spiders» 1970 року та вінтажну суміш «Titanic Overunderture».