«Монстр, що пожирає міни»: що відомо про данську машину розмінування Hydrema MCV 910

У 2023 році видання Time повідомило, що внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна стала найбільш замінованою країною у світі. Прискорити очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів можуть машини механізованого розмінування Hydrema MCV 910, які надають наші данські партнери. Розповідаємо, як вони працюють та на що здатні.

Тиждень ШІ на ITC.ua за підтримки

Історія протимінних ціпів

Одним з поширених видів холодної зброї у середні віки був бойовий ціп — довгий дерев’яний держак, до якого за допомогою ланцюга прикріплявся металевий бияк циліндричної, кулястої або грушеподібної форми. На початку Другої світової війни принцип дії бойового ціпа підказав інженерам британської армії спосіб робити проходи в мінних полях.

Протимінний ціп складається з кількох важких ланцюгів, що закінчуються сталевими кульками розміром з кулак і прикріплені до швидкого обертового ротора, встановленого на двох важелях перед танком чи потужною машиною. Обертання ротора змушує ціпи сильно бити по землі, що призводить до детонації мін без значної шкоди ціпам або транспортному засобу.

Перші протимінні ціпи на британських танках Matilda використовувалися у 1941-1942 роках під час кампанії в Лівійській пустелі. Пізніше під них почали пристосовувати американські середні танки M4 Sherman. Спеціалізована версія M4 Sherman Crab мала міцний вал з 43 металевими ланцюгами та дозволяла робити проходи в мінних полях зі швидкістю 2 км/год.

Сучасні аналоги протимінних ціпів використовуються як в армії, так і в цивільних організаціях, що займаються гуманітарним розмінуванням. На відміну від своїх попередників часів Другої світової війни, вони зазвичай встановлюються на платформах, які не мають зброї, але оснащені бронею для захисту оператора від вибухів.

Машина механізованого розмінування Hydrema 910

Hydrema MCV 910 (Mine Clearing Vehicle) — спеціалізована машина механізованого розмінування, яка виробляється данською компанією Hydrema Defens і призначена для безпечного підриву протипіхотних чи протитанкових мін потужністю до 10 кг в тротиловому еквіваленті, що розташовані на глибині до 30 см.

Перші зразки Hydrema 910 зійшли з конвеєра у 1996 році. З 2002 року вони брали участь в операціях союзників в Афганістані, зокрема очищали від мін території навколо авіабази Баграм. Наразі найбільшим парком Hydrema 910 володіє армія США. Там вони отримали назву M1271 Mine Clearing Vehicle, або «середня машина розмінування».

Починаючи з 2024 року Hydrema 910 приєдналися до розмінування деокупованих територій України. Як повідомляє міністерство оборони України, данські машини вже розмінували понад 560 гектарів Харківщини. В перспективі робота піде швидше, адже виробництво Hydrema 910 має бути локалізоване в Україні. Відповідна домовленість буля досягнута у 2023 році.

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

Поєднання продуктивності та безпеки

Конструктивно Hydrema MCV 910 — двовісний автомобіль вагою 18 тонн, дві секції якого з’єднані шарніром, що дозволяє збільшити маневровість і прохідність. В задній частині корпусу розташований обертовий вал, на якому закріплені 72 важких ланцюги з металевими кулями чи циліндрами на кінцях.

Hydrema 910 ефективно знищує чи змушує детонувати закопані на глибину до 30 см міни у смузі шириною 3,5 метри, що достатньо для проїзду більшості броньованої техніки. При цьому вона здатна витримати вибух потужністю до 10 кг у тротиловому еквіваленті та залишається достатньо компактною для перевезення залізницею. А максимальне навантаження на вісь 10 тонн дає їй можливість пересуватися звичайними дорогами та мостами.

Машина оснащена двома ідентичними дизельними двигунами Perkins 1006-6TW потужністю 185 к. с. Тяговий розташований спереду та дозволяє розвивати швидкість до 42 км/год. Задній двигун приводить в дію протимінний ціп і оснащений гідравлічними насосами для його опускання. Для додаткової безпеки двигуни можуть мінятися ролями. Це дозволяє покинути мінне поле, навіть якщо один з двигунів отримав пошкодження.

Важелі, на яких встановлена «молотарка» виконані з міцної сталі, щоб протистояти вибухами. Від передньої частини корпусу її відділяє товстий дефлекторний щит з броньової сталі, який бере на себе тиск вибухової хвилі та надійно захищає кабіну від осколків мін. Кабіна теж має бронювання, яке захищає екіпаж від вогню стрілецької зброї калібру 7,62 мм та осколків мін і снарядів.

Знизу під кабіною встановлена додаткова відбійна пластина для додаткової безпеки під час вибухів. Шарнірне з’єднання між осями теж робить свій внесок в безпеку, забезпечуючи рух коліс по одній траєкторії. Таким чином будь-які пропущені міни будуть підірвані найдальшими від кабіни колесами. До речі самі колеса оснащені куленепробивними шинами, щоб забезпечити безперебійний рух у будь-яких умовах.

Задом наперед: як працює Hydrema MCV 910

До замінованої місцевості Hydrema MCV 910 під’їжджає, як звичайний автомобіль. При цьому її дефлекторний щит і вал знаходяться у похідному положенні для зменшення загальної ширини установки. На місці роботи оператор активує гідравлічну систему повороту/нахилу, завдяки чому машина готується до дії менше ніж за 2 хвилини без участі жодних інструментів.

Перш ніж розпочати розмінування, оператор може задати тип ґрунту та глибину впливу ланцюгів. Після цього Hydrema MCV 910 повільно їде заднім ходом по мінному полю, розкопуючи та знешкоджуючи всі міни у смузі свого руху. Така схема роботи залишає кабіну якомога далі від можливих детонацій.

Керувати процесом розмінування можна вручну з обладнаної поворотними сидіннями кабіни. Інша можливість — передати важелі комп’ютерній системі електронного нагляду та керування, яка пропонує автоматичний режим руху з контролем глибини та підлаштуванням під рельєф місцевості. Разом з системами опалення ат кондиціонування це створює комфортні умови для роботи та зменшує ймовірність помилки.

Підсумовуючи можна сказати, що Hydrema MCV 910 дозволяє швидко розміновувати великі площі та має певні переваги перед протимінними ціпами розміщеними на танках, як, наприклад, німецька система Keiler. По-перше, її водій знаходиться значно далі від ціпа та відповідно вибухів. По-друге, менша вага та габарити колісної платформи забезпечують значно кращу мобільність.

Водночас сама система протимінних ціпів має свої недоліки, головний з яких — неможливість надійно підірвати всі 100% мін в зоні роботи. Деякі міни, наприклад італійська протитанкова міна MAT/6, розроблені так, щоб бути стійкими до ціпів. Також ефективному розмінуванню також може перешкодити ухил місцевості понад 30%, болотистий ґрунт або велика кількість на ділянці каміння діаметром понад 5 см.

Технічні характеристики Hydrema 910

Рік розробки 1996 Виробник Hydrema (Данія) Вага 18 т Довжина 9,2 м (рух)

10 м (розмінування) Ширина 2,8 м (рух)

4,69 м (розмінування) Висота 2,7 м Екіпаж 1+2 особи (водій і

опціонально оператор) Тип двигуна Два дизельних Perkins

1006-6TW Потужність двигуна 185 к.с. Швидкість до 42 км/год (рух)

1-13 км/год (розмінування) Бронювання Захист від 7,62 мм куль

і уламків снарядів