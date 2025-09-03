Найцікавіші нові ігри вересня 2025

Вересень традиційно відкриває осінній сезон гучних ігрових прем’єр. Цього разу він насичений як довгоочікуваними сиквелами та великими франшизами, так і абсолютно новими IP. На нас чекають похмура Hell is Us, сюжетні доповнення для Indiana Jones and the Great Circle та Kingdom Come: Deliverance II та довгождана Hollow Knight: Silksong. Традиційно місяць буде багатий і на спортивні симулятори, серед яких виділяються NBA 2K26 та EA Sports FC 26.

Hell is Us

Жанр: Action-adventure

Дата: 4 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Пригодницький екшн з акцентом на дослідження та бойову систему пропонує вирушити у закрите для світу вигадане місто, де дивні істоти з’являються у реальному світі, а гравець мусить розкрити таємницю свого походження. Автори називають гру поєднанням Dark Souls та Control, що одразу задає очікування відносно складності та стилістики.

Візуально проєкт виглядає дуже атмосферно: поєднання сучасної графіки з похмурим дизайном та відсутністю маркерів на мапі створює ефект живого дослідження. Це гра, де треба більше покладатися на інтуїцію та уважність, ніж на підказки інтерфейсу.

Indiana Jones and the Great Circle: Order of Giants (DLC)

Жанр: Action-adventure, stealth

Дата: 4 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Перше велике доповнення для Indiana Jones and the Great Circle додасть нову сюжетну кампанію, пов’язану з древньою цивілізацією та артефактами гігантів. Історія виведе гравців за межі Ватикану й поведе вузькими, сповненими загадок вулицями Рима. Ви зможете спуститися в катакомби, заховані глибоко під містом, і дізнатися, які таємниці приховуються там. Подорож продовжиться човном через давню каналізаційну систему Рима.

На своєму шляху Інді зіткнеться з новими головоломками та похмурими загадками. Для шанувальників Індіани це шанс повернутися в одну з найбільш кінематографічних ігор останніх років й отримати нову порцію пригод.

Hollow Knight: Silksong

Жанр: Metroidvania

Дата: 4 вересня

Платформи: PC, MacOs, Linux, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Нарешті! Після років очікувань студія Team Cherry випустить Hollow Knight: Silksong. Це продовження культової метроїдванії, де на гравців чекає нова величезна карта, понад 150 видів ворогів і десятки унікальних бойових прийомів.

Silksong обіцяє ще більш вертикальний дизайн рівнів, що дозволить повністю розкрити акробатичний стиль головної героїні — мисливиці Хорнет. Атмосфера залишиться впізнаваною: суміш меланхолії, небезпеки та краси світу Холлоунест.

Cronos: The New Dawn

Жанр: Survival horror

Дата: 5 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Cronos: The New Dawn — нова науково-фантастична рольова гра від незалежної студії, яка намагається поєднати елементи космічної опери та елементи виживастика. Гравець опиняється на невідомій планеті після аварії космічного корабля й мусить виживати, будуючи базу, досліджуючи флору та фауну й борючись з агресивними формами життя. Мандрівнику належить вирушити назад у часі — до Польщі 1980-х років, аби врятувати обраних людей, які не пережили Зміну — катастрофічну подію, що перетворила людей на чудовиськ, відомих як Сироти.

Проєкт робить ставку на атмосферу відкритого світу, динамічну зміну дня і ночі та звуковий дизайн, що підсилює тривожний фон.

NBA 2K26

Жанр: Sports

Дата: 5 вересня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Щорічна баскетбольна серія від 2K отримує нове видання — NBA 2K26. Серед головних нововведень: удосконалена фізика зіткнень, покращена анімація рухів і перероблений режим MyCareer. Оновлено як атаку, так і захист: штучний інтелект став розумнішим, краще читає ситуації та створює більше варіативності у грі. Система відскоків тепер використовує таймінг, що робить боротьбу під кільцем більш напруженою.

Важливий акцент також робиться на візуальній реалістичності — від відтворення баскетбольних арен з новими анімаціями вболівальників до унікальних автентичних деталей поведінки спортсменів.

Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of The Forge (DLC)

Жанр: Action RPG

Дата: 9 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

У центрі історії другого великого доповнення для KDC 2 опиниться Мартін, батько Генрі, чия історія життя до війни досі залишалася за лаштунками. Гравці вирушать до Куттенберга, аби відновити зруйновану кузню, де колись навчався Мартін, і розкрити таємницю незавершеного шедевра, над яким він працював у молодості. Доповнення обіцяє глибоку особисту історію та новий погляд на родинну спадщину головного героя.

Ключовим ігроладним нововведенням стане власна кузня Генрі з повною системою кастомізації: від інтер’єру й житлових покоїв до фасаду майстерні та її оточення. З понад 100 мільйонів можливих комбінацій гравці зможуть облаштувати справжній дім мрії у середньовічній Богемії й водночас заробляти гроші на замовленнях. У грі з’являться нові креслення зброї та обладунків, можливість приєднатися до гільдії ковалів і виконувати як серйозні, так і доволі незвичні завдання для жителів Куттенберга.

Borderlands 4

Жанр: FPS, action RPG

Дата: 12 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Borderlands 4 продовжує традиції серії, але цього разу з найбільшим відкритим світом у франшизі, який описують як безшовний — без завантажувальних екранів під час дослідження нових локацій. У грі будуть доступні нові транспортні засоби та інструменти для пересування, зокрема гак-кішка. Грати можна як наодинці, так і в кооперативі з трьома іншими гравцями.

За сюжетом, події розгортаються після того, як Ліліт за допомогою сил Сирени телепортувала місяць Пандори Елпіс, зруйнувавши захисний бар’єр планети Кайрос. Тут шукачі пригод мають очолити опір проти диктатора на ім’я Хранитель Часу та його армії синтетичних воїнів. Паралельно герої вирушать на пошуки таємничих інопланетних скарбів.

Гумор, динамічний ігролад і яскрава графічна стилістика залишаються візитівкою серії.

NHL 26

Жанр: Sports

Дата: 12 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

EA Sports випустить чергову частину своєї хокейної серії. NHL 26 отримала новий ігровий рушій з більш реалістичною фізикою шайби й льоду, а також покращене керування воротарями. Вони отримали понад 80 нових анімацій сейвів, реалістичнішу логіку позиціювання й можливість миттєво реагувати на рикошети та повторні удари. Залежно від стилю та габаритів воротарів, поведінка в рамці стала різноманітнішою: агресивні голкіпери виходять уперед, а великі — більше покладаються на свій розмір.

Dying Light: The Beast

Жанр: Survival horror

Дата: 19 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Dying Light: The Beast — пригодницький екшн від першої особи, дія якого відбувається в Кастер Вудс, популярному сільському туристичному регіоні. Гравці можуть досліджувати відкритий світ, використовуючи паркурні навички або керуючи позашляховиком 4×4. Як і в перших іграх, монстри повільні на світлі, але стають агресивнішими та небезпечнішими вночі.

У міру проходження гравці зможуть розблоковувати нові навички Крейна, підвищуючи його бойові можливості. Гра, як і попередні частини, підтримує кооператив для чотирьох гравців.

Silent Hill f

Жанр: Survival horror

Дата: 25 вересня

Платформи: PC, PS5, Xbox Series X|S

Серія Silent Hill повертається у незвичному форматі: події гри відбуваються у Японії 1960-х років. Silent Hill f робить ставку на психологічний горор із сильним сюжетним компонентом. Гравець досліджує містечко, яке поступово поглинає тривожна й жахлива сила у вигляді рослинних наростів.

Візуальний стиль поєднує традиційний японський антураж і класичну похмуру атмосферу Silent Hill.

EA Sports FC 26

Жанр: Sports

Дата: 26 вересня

Платформи: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2

Нова частина серії футбольного симулятора обіцяє суттєві нововведення у ґеймплей: повністю перероблені механіки дриблінгу, покращений штучний інтелект для позиціонування гравців та більш реалістичні анімації воротарів. EA Sports FC 26 запропонує два режими гри: Competitive, орієнтований на гру через мережу, з більш динамічним темпом, та Authentic, створений для режиму кар’єри з реалістичною поведінкою футболістів і тактиками, заснованими на реальних даних.

У гру додадуть 13 нових стадіонів, серед яких Альянс Арена та Стемфорд Брідж. Покращень зазнала і графічна складова завдяки реалістичнішому освітленню та деталізованішому оточенню.