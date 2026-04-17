PS Plus і Game Pass у квітні 2026: які ігри додали цього місяця

Квітень для підпискових сервісів вийшов доволі насиченим і навіть трохи контрастним. Sony робить ставку на поєднання гучних релізів останніх років, ремастерів і експериментальних інді, тоді як Microsoft традиційно завалює Game Pass релізами першого дня, великими іграми та неочікуваними поверненнями класики. Розбираємося, що саме додали у PlayStation Plus і Xbox Game Pass у квітні 2026 року та що про ці ігри думають критики.





PlayStation Plus

PS Plus Essential (з 7 квітня по 4 травня)

Lords of the Fallen (2023) | PS5

Lords of the Fallen — це похмурий екшн-RPG у дусі соулзлайк, де гравець створює власного персонажа, обирає клас і вирушає у небезпечну подорож через велике взаємопов’язане фентезійне королівство. Основу геймплею складають складні екшн-моменти, а також дослідження світу з обмеженими точками збереження, що додає напруги. Кампанію можна проходити в кооперативі, а також є PvP-режими. Головний герой подорожує світом та стикається з монстрами, фанатиками й колишніми союзниками, які можуть зрадити, поступово розкриваючи історію падіння тих, хто колись вважався захисниками людства.

Версія для PS5 отримала 70/100 на Metacritic. Критики хвалили візуальний стиль, масштаб локацій і відкритий світ. Водночас у рецензіях часто згадують технічні проблеми на старті та нерівний баланс складності — деякі боси відчуваються або занадто простими, або навпаки несправедливо складними.





Tomb Raider I–III Remastered | PS5, PS4

Збірка класичних пригод Lara Croft, яка включає перші три частини серії з оновленою графікою, але з можливістю перемикатися на оригінальну графіку. Це ті самі ігри з 90-х із платформінгом, загадками та дослідженням давніх руїн.

Збірка отримала 75/100 на Metacritic (PS5). Критики відзначають, що ремастер дуже акуратно зберігає дух оригіналів і водночас покращує візуал та керування. Проте частина оглядів наголошує, що деякі архаїчні елементи дизайну — зокрема керування і логіка головоломок — можуть дратувати сучасних гравців.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Sword Art Online: Fractured Daydream | PS5

Онлайновий екшн у всесвіті Sword Art Online, де гравці об’єднуються у великі команди та проходять кооперативні місії. У грі є десятки знайомих персонажів, кожен зі своїми здібностями, і акцент на швидких місіях. Sword Art Online — це японська серія ранобе, яка розповідає про пригоди двох персонажів у світах віртуальної реальності, де вони проходять різні MMORPG і стикаються з наслідками існування цифрових цивілізацій. Історія почалася як вебновела у 2000-х, а з 2009 року виходить у форматі книг, що розійшлися накладом понад 30 мільйонів копій. Франшиза швидко розрослася: отримала манґа-адаптації, аніме від A-1 Pictures (з 2012 року), повнометражні фільми, спінофи та численні відеоігри.

Гра отримала 68/100 на Metacritic (PS5). Критики відзначають динамічний ігровий процес і фан-сервіс для шанувальників аніме. Водночас часто критикують одноманітність місій і те, що проєкт більше працює як сервісна гра, ніж як повноцінна сюжетна RPG.

PS Plus Extra

The Crew Motorfest | PS5, PS4

Аркадні перегони у відкритому світі від Ubisoft, дія яких розгортається на острові Оаху. Гравець бере участь у так званих плейлистах — тематичних серіях подій, присвячених різним автокультурам (від класичних машин до брендів на кшталт Ferrari чи Lamborghini), а також може керувати не лише автомобілями, а й літаками чи човнами. Гра робить акцент на онлайні, тому тут є масові заїзди на десятки гравців із випадковими маршрутами та режим Demolition Royale у стилі battle royale, де потрібно знищувати машини суперників.

Органічно реалізована й лайв-сервісна система з щомісячними івентами, рейтингами й конкурсами кастомізації, де найкращі гравці отримують унікальні нагороди. Проєкт починався як доповнення до The Crew 2, але переріс у повноцінну гру, а критики загалом прийняли його позитивно, відзначивши як помітний крок вперед для серії, хоча й із очевидним натхненням Forza Horizon.

Версія для PS5 має 76/100 на Metacritic. Критики хвалили велику карту, різноманітність активностей і доступний ігролад. У мінусах відчуття вторинності відносно Forza Horizon 5 і місцями поверхнева фізика.





Horizon Zero Dawn Remastered | PS5

Ремастер однієї з найуспішніших ігор Sony вийшов у жовтні 2024 року після хвилі чуток і дискусій про те, чи взагалі він потрібен — адже оригінал і так добре працював на PS5. Оновлена версія включає всі доповнення, зокрема The Frozen Wilds, і приносить багато технічних рішень із сиквелу Horizon Forbidden West. Основні зміни — це помітно покращена графіка (рослинність, освітлення, більше NPC і їхня поведінка), оновлена модель Елой, нові анімації та понад 10 годин перезаписаних діалогів із кращою постановкою сцен. Також перероблено звук із підтримкою 3D-аудіо і додано фішки контролера DualSense — адаптивні тригери та тактильний відгук.

Попри це, реліз зустріли змішано: частина гравців вважає апгрейд якісним, інші — що для ремастера було ще занадто рано. Оцінка — 85/100 на Metacritic (PS5). Критики відзначають, що гра і сьогодні виглядає актуальною завдяки сильному сюжету та цікавому світу.

Футбольний менеджер від Sports Interactive, який мав стати однією з найбільш переломних частин серії: гра вперше перейшла на рушій Unity, отримала новий інтерфейс і оновлену візуалізацію матчів із кращими анімаціями, фізикою м’яча та освітленням. Як і раніше, гравець керує клубом — відповідає за трансфери, тактику, тренування та фінанси, але тепер це подано в більш сучасному вигляді. Серед ключових нововведень — повна інтеграція жіночого футболу з десятками ліг і тисячами ліцензованих гравчинь, а також офіційні ліцензії великих турнірів і чемпіонатів.

Водночас реліз вийшов суперечливим (68/100 на Metacritic), тому після скасування FM25 гру сприймали як перезапуск серії, і хоча критики хвалили новий рушій і напрямок розвитку, вони також відзначали сирість, проблеми з продуктивністю та незручний інтерфейс. Користувачі тако часто критикували її за технічні недоліки і спірні зміни.





Warriors: Abyss | PS5, PS4

Це нова варіація формули WARRIORS, яка робить акцент на ще масштабніших і хаотичніших ігрових моментах. Гравець керує легендарними персонажами та формує власний загін із понад сотні доступних героїв, комбінуючи їхні здібності для створення максимально ефективної команди. У результаті гра намагається освіжити класичний musou-геймплей коштом більшої варіативності загонів і видовищності битв.

Оцінка — 68/100 на Metacritic (PS5). Критики відзначають приємну варіативність і швидкий темп, але зазначають, що основа ігроладу залишається типовою для жанру і може швидко набриднути.





Squirrel with a Gun | PS5

Абсурдний екшн про білку, яка влаштовує хаос у передмісті. Гра поєднує пісочницю, фізику і гумор у стилі мемів. Критики оцінили гру на 64 бали зі 100, відзначивши креативність і веселий концепт, але скаржачись на коротку тривалість проходження та обмежену глибину механік.





Monster Train | PS5

Карткова роґлайк-стратегія, де гравець захищає потяг від ворогів, комбінуючи карти і здібності. Гра має 87/100 на Metacritic. Критики відзначають глибоку систему комбінацій і високу реграбельність, але попереджають, що новачкам вона може здатися складною на старті.

PS Plus Premium

Wild Arms 4 | PS5, PS4

Класична JRPG для PlayStation 2, яка відходить від ковбойської стилістики попередньої частини й переносить події у більш сучасний світ. У центрі сюжету підліток Джуд, який усе життя провів у ізольованому місті, поки вторгнення не руйнує його дім і не змушує вирушити у подорож разом з іншими героями. Вони намагаються з’ясувати причини викрадення загадкової дівчини та поступово дорослішають на тлі обставин і власних внутрішніх конфліктів. Ігрова система побудована на HEX-полі — персонажі розміщуються на шестикутниках, і атаки впливають одразу на всю зону, що додає тактичності та змушує продумувати позиціонування, а не лише вибір здібностей.





На момент релізу гра отримала 69/100 на Metacritic (PS2). Критики хвалили стиль і бойову систему, але зазначали досить банальний сюжет.

Xbox Game Pass

NBA 2K26 | PC, Xbox Series X/S — з 3 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass





Чергова частина баскетбольного симулятора від 2K і Visual Concepts, присвячена NBA та WNBA, яка вийшла у вересні 2025 року. Гра продовжує розвивати режим MyCareer, де гравець створює власного баскетболіста і проходить шлях від новачка до зірки ліги, а також онлайнові режими в The City, які отримали оновлену систему прогресії та рейтингові таблиці. Додали й нову систему Crew — тепер можна створювати власні команди з унікальними назвами, логотипами та формою і змагатися в структурованих онлайн-матчах. Як і раніше, гра робить ставку на анімації та реалізм рухів, використовуючи технологію ProPLAY.



Критики оцінили гру доволі позитивно (82/100), відзначаючи плавний ігролад, кращий візуал і динаміку, але традиційно згадуючи про присутність мікротранзакцій у прогресії, а також малу кількість змін, що типово для спортивних щорічників.

Final Fantasy IV | PC, Xbox Series X/S — з 7 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass





Класична JRPG від Square Enix у версії Pixel Remaster. Шоста номерна частина франшизи рзповілає про лицаря Сесіла, який вирушає в подорож, щоб зупинити злого Ґолбеза і врятувати світ, поступово збираючи команду союзників і проходячи через драматичну історію з сильним акцентом на персонажах. Гра стала однією з найвпливовіших у жанрі завдяки системі Active Time Battle та більш кінематографічному підходу до оповіді. Версія Pixel Remaster зберігає оригінальний геймплей, але отримує оновлену піксельну графіку, перероблений саундтрек та численні покращення для комфорту грання — зокрема більш зручний інтерфейс, що робить класичний досвід значно доступнішим для сучасних гравців.

Оцінка — 83/100 на Metacritic для ПК-версії. Критики називають її однією з найважливіших частин серії, але з застарілими механіками.





DayZ | PC — з 8 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, Essential, PC Game Pass

DayZ — це багатокористувацький виживастик від Bohemia Interactive, де гравець опиняється у відкритому світі після катастрофи й має виживати, збираючи їжу, воду, зброю та ресурси, уникаючи або вступаючи в конфлікти з іншими гравцями та інфікованими. Починаючи майже без спорядження, потрібно досліджувати міста, полювати, лікувати хвороби, стежити за кровотечею та виживати в умовах постійної небезпеки, де велика роль відведена взаємодії між гравцями, включно з кооперацією або хитрощами.

Спочатку гра вийшла в ранньому доступі у 2013 році як розвиток популярна мода, а повноцінний реліз відбувся у 2018 році на ПК та у 2019 на консолях, розійшовшись мільйонами копій і ставши одним із найвідоміших проєктів жанру. Гра має 56/100 на Metacritic (Xbox One). Хвалять атмосферу і свободу, але критикують численні баги і темп.

Endless Legend 2 (ранній доступ) | PC — з 8 квітня 2026

Game Pass Premium

Покрокова стратегічна гра, де гравець обирає один з кількох народів і будує свою імперію на океанічній планеті. Потрібно досліджувати території, розширювати міста, розвивати технології, домовлятися або воювати з іншими народами. Світ у грі змінюється: інколи вода відступає і відкриває нові землі для дослідження. Кожен народ має свої особливі можливості й спосіб гри. Перемогти можна різними шляхами — не лише війною, а й через розвиток, соціальний вплив або виконання спеціальних завдань.

FBC: Firebreak | PC, Xbox Series X/S — з 8 квітня 2026

Game Pass Premium, PC Game Pass

Кооперативний FPS, де команда з трьох гравців виступає спецпідрозділом і заходить у найдивніші зони секретної організації. Розробники позиціювали її як самостійну гру у світі Remedy, але після релізу вона отримала змішані відгуки: частина критиків (65/100) хвалила ідею та атмосферу, але багато хто скаржився на слабкий старт, порожні рівні та нестачу глибини. Продажі не виправдали очікувань, і у 2026 році гра отримала останнє оновлення — новий контент більше не виходить, хоча сервери залишилися працювати.

Planet Coaster 2 | PC, Xbox Series X/S — з 9 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Це гра про створення та керування парком розваг, продовження Planet Coaster 2016 року. У ній гравець будує власний парк: створює атракціони, прокладає доріжки, розставляє декорації, керує персоналом і стежить, щоб відвідувачам було цікаво і комфортно. У порівнянні з першою частиною з’явилися нові можливості — зокрема водні атракціони, покращені інструменти будівництва та більш зручне редагування об’єктів, а також кооператив, де кілька гравців можуть разом створювати один парк або відвідувати парки інших онлайн.

Гра має кілька режимів: кар’єру, пісочницю та випробування, але управлінська частина отримала змішані оцінки — її називали менш глибокою або перевантаженою, тоді як творчі можливості та візуальна частина отримали більше похвали. На Metacritic проєкт отримав 76 балів зі 100.

Tiny Bookshop | PC, Xbox Series X/S — з 10 квітня 2026

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tiny Bookshop — це затишний симулятор, де гравець керує пересувною книгарнею в прибережному містечку. Щодня потрібно обирати місце для торгівлі, підбирати книги різних жанрів, оформлювати свій фургон і продавати книги відвідувачам. Частина клієнтів просить поради, і гравець має підібрати їм книгу за їхніми побажаннями, орієнтуючись на опис і характеристики видань. Також можна знайомитися з мешканцями міста, виконувати їхні завдання та відкривати нові локації. Гра отримала переважно позитивні відгуки (81 зі 100) за затишну атмосферу та неспішний ігролад, під час якого відпочиваєш душею.

Game Pass Premium, PC Game Pass

Про гру вище.

Hades II | PC, Xbox Series X/S — з 14 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Екшн-рогалик від Supergiant Games і продовження Hades. Гравець керує Меліною, принцесою Підземного світу, яка намагається зупинити Кроноса, Титана часу, проходячи серії випадкових забігів, де після кожної битви отримує нові здібності іпоступово стає сильнішою; у грі є дві основні гілки проходження (підземна та на поверхні), велика кількість босів і система постійного розвитку. Спочатку гра вийшла в ранньому доступі у 2024 році на ПК, а повноцінний реліз відбувся у вересні 2025 року на ПК та Nintendo Switch, після чого в цьому місяці з’явилися версії для PlayStation 5 та Xbox Series X/S.

Гра отримала дуже високі оцінки критиків (95 зі 100) за ігрову систему, стиль, музику та опрацювання персонажів, а також за масштабне розширення порівняно з першою частиною. Водночас частина рецензентів і гравців відзначала, що фінальна версія все ще має відчуття незавершеності в сюжеті.

Replaced | PC, Xbox Series X/S — з 14 квітня 2026

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Replaced — це 2.5D екшн-платформер, дія якого відбувається в альтернативній антиутопічній Америці 1980-х. Гравець керує штучним інтелектом R.E.A.C.H., який опиняється у людському тілі свого творця та досліджує закрите місто майбутнього, розв’язуючи просторові загадки, а також взаємодіючи з персонажами в хаб-зоні, де відкриваються додаткові завдання і деталі світу; ігролад поєднує кінематографічну подачу, дослідження простору з переходом між переднім і заднім планом та екшн з акцентом на таймінг.

Гра отримала загалом позитивні оцінки критиків (78/100). Оглядачі відзначали сильну атмосферу, візуальний стиль і постановку, а також амбіційність проєкту для дебютної гри студії, хоча частина рецензій вказувала на нерівномірний темп і окремі спрощення в ігрових системах.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | PC, Xbox Series X/S — з 16 квітня 2026

Game Pass Premium, PC Game Pass

Оновлена версія класичної RPG 2006 року, випущена у 2025 році для сучасних платформ. Гра зберігає відкритий світ Сироділа, оригінальний сюжет, а також усі доповнення (Knights of the Nine, Shivering Isles), але отримала повний візуальний апгрейд на Unreal Engine 5, покращені анімації, оновлений інтерфейс, перероблений штучний інтелект NPC та сучасніші системи управління й бою, включно зі спринтом і оновленими механіками розвитку персонажа.

Критики (80 балів зі 100) хвалили графіку, атмосферу та акуратне оновлення класичної формули, але критикували технічні проблеми, зокрема просідання продуктивності навіть на потужних ПК, а також деякі спірні рішення на кшталт відсутності офіційної підтримки модів. Попри це, реліз став дуже успішним комерційно й швидко зібрав мільйони гравців у перші місяці після несподіваного виходу.

NHL 26 | Xbox Series X/S — з 16 квітня 2026

Game Pass Ultimate

Хокейний симулятор від EA Sports, який став 35-ю частиною серії та використовує систему ICE-Q 2.0, що базується на реальних даних NHL і впливає на швидкість, силу кидків та поведінку як реальних гравців, так і штучного інтелекту. Окремо суттєво оновлений режим Be A Pro: кар’єра тепер починається з молодіжних турнірів, після чого гравець проходить драфт і будує шлях до НХЛ, з новими катсценами, озвучкою та розширеними сценами на кшталт драфту, виходу на лід і святкування Кубка Стенлі.

Гра отримала змішані оцінки критиків (73/100 на Metacritic). Хвалили оновлену систему ICE-Q 2.0 та більш реалістичну поведінку гравців, але критикували загальну еволюцію серії як недостатньо сміливу та неоднорідні покращення ігроладу.

Call of Duty: Modern Warfare | PC, Xbox Series X/S — з 17 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Перезапуск відомої підсерії, розроблений Infinity Ward і виданий Activision. Події гри відбуваються у сучасному реалістичному сетингу, де кампанія розповідає про співпрацю ЦРУ, британського спецпідрозділу SAS та місцевих повстанців з вигаданої країни Урзикстан. Окрім сюжетної кампанії, гра має кооперативний та багатокористувацький режими із підтримкою великих мап, тактичного геймплею та кросплатформної гри.

Критики (80 балів зі 100) відзначають якісну графіку, запальний екшн та багатокористувацький режим, а також за спробу подати більш серйозну й реалістичну історію. Водночас критикували сюжет за спірні моральні теми, неоднозначне зображення деяких конфліктів і нерівний баланс у мультиплеєрі, хоча комерційно гра стала дуже успішною, продавши десятки мільйонів копій.

Little Rocket Lab | PC, Xbox Series X/S — з 21 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

В Little Rocket Lab гравець грає за Морган — молоду інженерку, яка повертається додому, щоб завершити сімейну мрію і збудувати ракету. Але рідне містечко Сент-Амбруаз вже не таке, як раніше: тепер доведеться відновлювати його, допомагаючи місцевим і поступово відроджуючи промисловість. Для цього потрібно створювати різні механізми — від простих бурів і печей до складних складальних машин, кранів і довгих конвеєрів, які перетворюють ресурси на корисні матеріали.

Критики оцінили гру на 79 балів за медитативний ігролад та приємну графіку.

Sopa: Tale of the Stolen Potato | PC, Xbox Series X/S — з 21 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Сюжетна пригодницька гра про хлопчика Міхо, який, зайшовши на кухню за картоплею для бабусиного супу, потрапляє у загадковий світ Південної Америки і має повторити шлях мандрівника, досліджуючи тропічні ліси, дивні міста та світ із тваринами, що розмовляють. При цьому кожне повернення на кухню з новим інгредієнтом змінює реальність і поступово розкриває історію про сім’ю, пам’ять і спадок.

Ігролад поєднує прості головоломки, дослідження, збір предметів і побічні завдання. Критики (79 зі 100) загалом позитивно оцінили гру за теплу атмосферу, емоційний сюжет і художнє оформлення, але відзначали простий і короткий ігровий процес, де головний акцент зроблений саме на історії та настрої.

Kiln | PC, Xbox Series X/S — з 23 квітня 2026

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Kiln — це гра про гончарство, де ти створюєш керамічні вироби на гончарному крузі, а їхня форма визначає здібності бойових горщиків, яких використовують у командних мережевих баталіях. Гравці експериментуватимуть з розмірами й формами, щоб створювати різні стилі гри.