Огляд ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: бізнесмен з серцем геймера

В сегменті бізнес-ноутбуків серйозні зміни не вважаються основним пріоритетом, адже основна увага тут традиційно фокусується на безпекових та утилітарних критеріях. Цільова аудиторія зазвичай очікує від таких лептопів стабільності, тривалості підтримки й перевірених рішень, не дивлячись на ціну. Новий ASUS ExpertBook Ultra (B9406CAA) на базі нової платформи Panther Lake обіцяє справжню інтригу завдяки процесору Core Ultra X7-358H. Про незвичайні підходи та особливості пристрою розповімо у редакційному огляді.

ASUS ExpertBook Ultra Плюси: продуктивність платформи Panther Lake; Intel Arc B390 — дуже потужний iGPU; матовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 та 120 Гц; одна з найкращих вбудованих аудіосистем серед ноутбуків; низька вага та гарна збірка; тиха система охолодження; чудова клавіатура та хаптичний трекпад; швидкісний NVMe Gen5 SSD на 2 Тб; сканер відбитків пальців; автономність Мінуси: нестабільний шарнір у тестовому зразку; підсвітка клавіатури недостатньо яскрава; ціна

Технічні характеристики

Екран 14″ OLED (2880×1800, 16:10, матовий, сенсорний), яскравість — 600 ніт (SDR), 1 400 ніт (HDR), 120 Hz, 100% sRGB, 100% DCI-P3 Процесор Intel Core Ultra X7-358H (16 ядер: 4 P-ядра + 8 E-ядер + 4 LP-ядра), Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5X (8533 МТ/с) Накопичувачі 2 ТБ M.2 PCIe Gen5 SSD (Samsung) Відеокарта Intel Arc B390 (iGPU) Охолодження 2 вентилятори Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 6 Камера 2.1 Мп Аудіосистема 6 динаміків Провідні інтерфейси 2x USB 4 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 1x HDMI 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення 90 Вт Акумулятор 70 Вт·год Вага 1,09 кг Розміри 310.9 x 212.8 x 10.9 мм Інше Gorilla Glass Victus, ASUS ExpertGuardian, ASUS ExpertCool Pro MIL-STD-810H, TPM 2.0; сканер відбитків пальців

Комплектація та пакування ASUS ExpertBook Ultra

Керуючись сучасними екофрендлі тенденціями, ноутбук приїхав на огляд у звичайній картонній коробці. Єдине що відрізняє її від сотень інших подібних рішень — назва ASUS ExpertBook по її центру та візерунок з кутових ліній на правій лицевій стороні.

Бокс відкривається у форматі кейса. Вже в ньому нас чекає друга солідна коробка у чорному матовому виконанні. Ніяких перелічень типових характеристик ви там не знайдете, окрім назви моделі та згадки відсотка переробленої сировини, на базі якої зроблено матеріали пакування.

Версія, що потрапила на наш редакційний огляд не може похвалитися розширеною комплектацією. Тут все дуже просто та утилітарно — ніяких додаткових перехідників, чи хабів також немає.





Єдиний пристрій, який чекає нас всередині, окрім самого ASUS ExpertBook Ultra — це невеличкий блок живлення потужністю 90 Вт. Сподіваюся, у версіях для продажу, які в майбутньому з’являться в Україні, цей перелік розшириться адаптером USB Type-C to Ethernet та стилусом.

Майбутнім власникам цієї комплектації доведеться придбати додатковий захисний кейс, щоб зберегти цілісність лептопа в поїздках.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Бізнес-ноутбуки зазвичай не роблять ставку на екстраординарний дизайн. Що й не дивно, адже їх майбутнім власникам ближче до серця надійність та безпека, а зміни вітаються, хіба що в плані продуктивності, стабільності та комфорту.

Всього існує два кольори виконання ExpertBook Ultra — Jet Fog та Morn Grey. Шасі вкрите нанокерамічним покриттям з твердістю 9H. Воно чудово допомагає у боротьбі з подряпинами та забрудненнями, тому за такі неприємні дрібниці, як відбитки пальців, можна не хвилюватися.

Поверхня з відтінками матовості виглядає просто і сучасно водночас. З погляду охайності тут великий плюс, як і в тактильності. Особисто я не є великим фанатом матових рішень, що, звісно — суб’єктивно.

Саме шасі побудоване на основі авіаційного магнієво-алюмінієвого сплаву. Це легкий і водночас міцний матеріал. Завдяки його використанню та невеликим габаритам (310,1 х 212,8 х 10,9 мм) вага на ноутбуку становить всього 1090 грамів.

Завдяки своїм габаритам та малій вазі, лептопом дуже зручно користуватися не тільки стаціонарно, а й у виїзному режимі: в дорозі, кафе, транспорті.

Приємно, що ноутбук міцно тримається поверхні та не ковзає по ній завдяки двом прогумованим смугам. Одна з них, що знаходиться ближче до дисплея, виконує імпровізовану функцію лінії розмежування вхідного та вихідного потоків повітря.

Загалом, в корпоративному сегменті не очікуєш якоїсь широти дизайнерської думки. Зверху бачимо фірмовий надпис ASUS, а всередині — Dolby Atmos. Лептоп комфортно відкривається одним пальцем без додаткової підтримки. Тут же і викривається основний (але тимчасовий) недолік передпродажного тестового семплу – нестабільний шарнір.





Однак компанії ASUS відома ця проблема, й особливість конструкції буде виправлена інженерами в майбутньому, шляхом невеликого зменшення кута розкриття. Зараз він становить близько 150 градусів, а як буде потім – побачимо.

Загалом, якість збірки не викликає ніяких нарікань. Ноутбук відчувається монолітним та міцним, попри здавалося б свою мініатюрність та невелику вагу.

З незвичних цікавинок хотілося б відзначити підсвітку ExpertLumi. Ця імпровізована світлова стрічка знаходиться під екраном. Її можна помітити при вмиканні або вимиканні девайса.

Функція швидше декоративна, але в майбутньому, сподіваюся, виробник розширить її потенціал у робочих чи мультимедійних задачах. Як мінімум, з її допомогою можна реалізувати широкі інформативні функції, починаючи від ступеня заряду акумулятора і закінчуючи додатковими сповіщеннями чи навіть аналогом візуалізації еквалайзера.

Загалом, користуючись ASUS ExpertBook Ultra, мене не покидало стійке дежавю від компактного та водночас ефектного Zenbook S, який був в мене на огляді півтора року тому, й залишив по собі яскраві враження. В плані дизайну ASUS ExpertBook Ultra значно стриманіший, до того ж тактильно відчувається різниця в поверхнях.





Якщо ви багато подорожуєте, то вам стане в пригоді формат роботи з сенсорним екраном. Враховуючи “дитячі хвороби” шарніра в тестовій моделі, робити це буде не так зручно, як хотілося б.

Провідні та безпровідні інтерфейси

В ASUS ExpertBook Ultra провідні інтерфейси реалізовані у звичному форматі, враховуючи габарити пристрою. На правій грані розміщені USB 3.2 Gen2 Type-A та Thunderbolt 4 Type-C.

З лівої сторони нас чекає класичний джентльменський набір:





Thunderbolt 4 Type-C;

HDMI 2.1 TMDS;

USB 3.2 Gen2 Type-A;

Комбінований аудіороз’єм.

З одного боку тут є все найнеобхідніше для більшості цільової аудиторії, так би мовити — базовий комплект. Але без додаткових перехідників та хабів для специфічних сценаріїв, майбутнім власникам доведеться ще раз зазирнути у свій гаманець.

За безпровідний зв’язок відповідають Wi-Fi 7 BE211 та Bluetooth 6. Додаткового модема для мобільного 5G інтернету не передбачено. З чутливістю Wi-Fi все стабільно та без сюрпризів.





Клавіатура та тачпад

ASUS ExpertBook Ultra може похвалитися дуже якісною в тактильному плані та тихою клавіатурою. З нею, без перебільшення, дуже зручно працювати, якщо ви маєте справу з великими об’ємами тексту. З особливостей — приємна матова текстура, прогнозований та чіткий хід кнопок.

Хід самих клавіш становить 1,5 мм. Як мінімум, клавіатура на одному рівні з найкращими представниками бізнес-ноутбуків.

В правому верхньому куті (біля клавіші Delete) розташований сканер відбитка пальців, за сумісництвом — кнопка увімкнення. Якщо ви випадково натиснули її при роботі з текстом, ноутбук не вимкнеться. То ж за це можна не хвилюватися.





В нижньому ряді, вже класично, знаходимо клавішу Copilot, яка замінила звичний правий Control. Ступенева підсвітка білого кольору не така яскрава, як очікуєш. В освітленому приміщенні її можна й не помітити, а ось в темноті вона відпрацьовує на відмінно.

Трекпад розміром 130 на 85 мм з хаптичним відгуком імітує класичне механічне натиснення, фіксуючи інформацію від шести датчиків тиску. Загалом він дуже стійкий до забруднення та зручний в роботі. Не обійшлось і без додаткових фішок, таких як регулювання яскравості та гучності.





Поціновувачі “альтернативного режиму” оцінять наявність сенсорного екрана. Хоча якби ноутбук розгортався у формат 180 градусів — це було б значно зручніше.

Дисплей ASUS ExpertBook Ultra

Матовий OLED-дисплей такого рівня без перебільшення — унікальний гість в лептопах. Зазвичай виробники обмежуються напівглянцевими поверхнями та антибликовим покриттям.

В ASUS ExpertBook Ultra використовується якісна OLED матриця з роздільною здатністю 2880 х 1800 пікселів та Gorilla Glass. Частота оновлення становить 120 Гц, чого цілком достатньо для абсолютної більшості сценаріїв використання.





Матове покриття в парі з солідною яскравістю дозволяє комфортно працювати в будь-якому (навіть дуже освітленому) приміщенні. Це й не дивно, адже 600 кд/м² в SDR — дуже солідний результат. Для HDR цей показник доходить до пікових 1400 кд/м².

Стандартні заміри за допомогою тестового колориметра SpyderX Elite підтверджують 100% охоплення sRGB. DCI-P3 зафіксовано на рівні 96%. Відповідність кольорів також на висоті, з середнім значенням — 0,62, та максимальним — 1,47.





До того ж ASUS ExpertBook Ultra вміє автоматично регулювати яскравість, орієнтуючись на ступінь освітлення. Картинка при цьому виглядає дуже насичено, але без крайнощів. Враховуючи солідну щільність пікселів (DPI — 243), працювати з текстом чи зображеннями саме задоволення.

Що вже і казати про мультимедійні сценарії, в яких ноутбук скидає своє корпоративне обличчя та перетворюється на справжній мультимедійний центр з глибоким чорним та ефектним HDR режимом.

Бонусом отримуємо чудову контрастність, еталонну колірну гамму та хорошу рівномірність білого поля. Під кутом зображення не втрачає своїх властивостей.

Камера та звук

ASUS ExpertBook Ultra комплектується вебкамерою на 2 Мп. Це базовий мінімум, що знадобиться для майбутніх відеоконференцій. При достатньому освітленні вона видає непогану картинку зі схильністю до “шарпенінгу”. В сутінках ситуація прогнозовано погіршується та з’являються шуми.

Для роботи цього вистачає, але нерідко в наших редакційних оглядах зустрічалися й значно вдаліші рішення серед конкурентних рішень. З усім тим, вбудовані фільтри можуть трішки покращити ситуацію, хоча й несуттєво.

Мікрофони в парі з ШІ-фільтруванням та заготовленими пресетами відпрацьовують дуже вдало. “Покращувачі” дозволяють приглушити зайві звуки та шуми, щоб під час мітів окрім вашого голосу в поле чутності не потрапляло нічого зайвого.

Ось чого не очікуєш від корпоративного ноутбука, так це якісної акустики. ASUS ExpertBook Ultra справді зміг здивувати. В наявності дуже якісна аудіосистема, яка складається з шести динаміків (2 здвоєні низькочастотні, та 2 високочастотні твітери).

Завдяки цьому звук справді об’ємний та насичений. Без перебільшення — це одна з найкращих вбудованих аудіосистем у лептопах, серед тих, що потрапляли на редакційні огляди. Тому зайвий раз навіть не виникало бажання вмикати навушники, чи додаткову акустичну систему.

Фірмове програмне забезпечення

Ноутбук оснащено фірмовим програмним забезпеченням — MyASUS, яке зібрало під одним дахом усі ключові налаштування. Тут можна обрати колірну схему, відкалібрувати трекпад, активувати режим збереження акумулятора, провести діагностику й оновлення системи, вибрати режим роботи вентиляторів, скористатися функціями штучного інтелекту та багато іншого.

Загалом інтерфейс програми зрозумілий навіть для початківців. А якщо виникнуть запитання — завжди під рукою детальні пояснення та вбудована вступна довідка.

Також на базі персонального асистента доступні типові ШІ-інструменти. Вони допомагатимуть в написанні текстів, покращуватимуть онлайн-зустрічі та автоматизовуватимуть обробку документів, пришвидшуючи типові робочі процеси.

Продуктивність та тести ASUS ExpertBook Ultra

ASUS ExpertBook Ultra побудований на базі процесора Intel Core Ultra X7 358H у парі з вбудованою графікою Intel Arc B390. Він містить 4 високопродуктивні P-ядра (4.8 ГГц), а також 8 енергоефективних ядер (3.5 ГГц) і 4 ядра Low Power Efficient (3.3 ГГц). В сукупності маємо 16 потоків та 18 Мб кешу L3.

Тест Продуктивний (Режим роботи від акумулятора) Продуктивний (Режим роботи від блока живлення) CPU-Z (Single, Multi) 749 8 561 724 8956 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 114 710 848 769 110 965 829 791 WebXPRT 4 209 balance 367 359 Speedometer 35.6 31.7 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 799 15 243 2 662 15 548 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 56 544 OpenCL – 65 013 3DMark CPU Profile Max Rhreads — 9 91 Steel Nomad Light — 6 131 Time Spy Extreme — 4 114 CPU Profile Max Rhreads — 9 355 Steel Nomad Light — 5 330 Time Spy Extreme — 3216 Blender 1 134 1 052 AIDA64, Memory test Read — 107 190 Write — 117 650 Copy — 114 280 Latency — 91,6 Read — 109 610 Write — 117 370 Copy — 117 330 Latency — 91.3 Crystal Disk Mark (Read, Write) 13 901 8 149 13 934 7 794 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 914 8 740 1 830 13 239 D5 Render 18 хв. 16 сек. 19 хв. 13 сек.

У CPU-Z ноутбук демонструє 749 балів в одноядерному та 8 561 у багатоядерному режимі при роботі від акумулятора. Підключення блока живлення дає несуттєвий приріст. В корпоративному форматі цих можливостей навіть більше, ніж потрібно. Хоча, продуктивність зайвою не буває, якщо від цього не “страждають” межі енерголімітів.

Обмежений компактною системою охолодження процесор традиційно не може утримувати довго максимальні тактові частоти. Тому CPU вимушений скидати їх, коли температурні позначки наближаються до лімітних.

GeekBench 6 фіксує 2 799 в одноядерному тесті та 15 243 у багатопотоці від акумулятора та 2 662 / 15 548 від мережі. Знову ж таки, багатоядерна продуктивність від блока живлення вища, тоді як одноядерна трішки поступається. Система в такому випадку агресивніше залучає всі ядра при наявності зовнішнього джерела.

AIDA64 демонструє стабільно високі показники підсистеми пам’яті: читання — 107–109 ГБ/с, запис — близько 117 ГБ/с, копіювання — 114–117 ГБ/с, затримка на рівні ~91 нс в обох режимах.

CrystalDiskMark підтверджує флагманський рівень 2-терабайтного NVMe-накопичувача від Samsung. Швидкість читання становить 13 900 МБ/с, а запису — 7 800 МБ/с. Тести проводились в момент, коли SSD був заповнений на 70%.

Особливо здивував результат в D5 Render у порівнянні з вбудованою графікою попереднього покоління. Intel Core Ultra X7 358H та iGPU Arc B390 завершує задачу за 18 хв. 16 сек., тоді як Intel Arc 140V для цього потребувалося цілих 37 хвилин!

Це робить лептопи на базі Panther Lake не просто офісною “друкарською машинкою”, а рішенням, що наздоганяє бюджетні дискретні відеокарти попередніх поколінь.

2880 х 1800, Low, XeSS – Performance Продуктивний (Режим роботи від акумулятора) Продуктивний (Режим роботи від блока живлення) S.T.A.L.K.E.R. 2 45 49 Avowed 41 46 The Elder Scrolls IV: Oblivion 43 46 Clair Obscur: Expedition 33 59 64 Doom: The Dark Ages (medium) 55 58 Remnant 2 64 68 Cyberpunk 2077 53 59 Indiana Jones and the Great Circle 46 51

В GeekBench 6 OpenCL Intel Arc B390 набирає 65 513 бали від блока живлення. У автономному режимі цей результат зменшується на 13%.

У нативній роздільній здатності з мінімальними налаштуваннями та XeSS у режимі Performance більшість ресурсомістких ігор тримаються в діапазоні 38–68 fps від акумулятора та 46–68 fps від мережі.

Вперше я зміг повноцінно пограти на вбудованому iGPU навіть у Remnant 2 та Clair Obscur: Expedition 33. Якщо згадати Intel Arc 140V, то прогрес без перебільшення — феноменальний, у розрізі до енергоспоживання.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl можна пограти у роздільній здатності 2880×1800 при 44-50 FPS, навіть у найскладніших локаціях. Звісно ж, не обійтись без апскейлерів XeSS. На такій діагоналі картинка виглядає набагато краще, ніж це було в “картопляному режимі” на Intel Arc 140V.

1920 х 1080, Middle, XeSS – Performance + FG Продуктивний (Режим роботи від акумулятора) Продуктивний (Режим роботи від блока живлення) S.T.A.L.K.E.R. 2 58 65 Avowed 66 73 The Elder Scrolls IV: Oblivion 60 68 Clair Obscur: Expedition 33 63 69 Doom: The Dark Ages (medium) 55 61 Remnant 2 88 103 Cyberpunk 2077 70 77 Indiana Jones and the Great Circle 56 61

Якщо обрати роздільну здатність 1920×1080, під’єднавши зовнішній монітор, то можна розраховувати навіть на Middle-пресет з XeSS Performance та генерацією кадрів!

Remnant 2 тоді впевнено долає позначку 100 FPS від блока живлення, а Cyberpunk 2077 демонструє 70+ кадрів на секунду. Навіть вимогливий S.T.A.L.K.E.R. 2 підіймається до 60 FPS. Це вже цілком комфортний рівень для повсякденного геймінгу на ультрабуку.

Я вирішив піти ще далі та перевірити ASUS ExpertBook Ultra у вимогливій Resident Evil Requiem, яка попри гнучкість у налаштуваннях, все ж здатна поставити на коліна навіть дестктопну RTX 5080. Intel Arc B390 з легкістю впоралась з цим квестом з результатом 60+ к/с.

Автономність температури та шум

Компакті габарити традиційно накладають свій відбиток навіть за наявності якісної системи охолодження. В перші секунди максимального навантаження енергоспоживання Intel Core Ultra X7 358H доходить до 62 Вт.

Згодом процесор скидає частоти й разом з ними падають температури. Тому пікові значення градусів за Цельсієм, що ви бачите у таблиці — короткочасні. Зазвичай при тривалому навантаженні вони менш як 80 °C.

ASUS ExpertBook Ultra ECO Balanced (БЖ) Продуктивний (БЖ) Температура CPU max, °C 2.82 ГГц – 81 2.62 ГГц – 80 3.59 ГГц – 92 Енергоспоживання CPU (max, Вт) 32 26 3.59 ГГц – 53 2.84 ГГц – 32 Шум в навантаженні, max ДБа 35 36 36

Загалом в автономному режимі без допомоги комплектного блоку живлення температури значно нижчі, при цьому продуктивність падає несуттєво.

Автономність в ASUS ExpertBook Ultra — на висоті. Завдяки LP-ядрам енергоспоживання в нескладних задачах та у простої нерідко наближається до своїх ARM конкурентів. При цьому ми отримуємо повноцінну “робочу машину” з повним стеком підтримки традиційної архітектури.

Приблизно за пів години з комплектним блоком живлення можна поновити половину ємності акумулятора (70 Вт*год). Приблизно за 95-100 хвилин можна зарядити його на всі 100%.

В робочих процесах ноутбука вистачає на повний робочий день з запасом на вечірні мультимедійні розваги. В режимі перегляду YouTube ASUS ExpertBook Ultra протримався 12 годин.

Досвід використання ASUS ExpertBook Ultra

Ще з моменту анонсу Core Ultra Series 3 (Panther Lake) на CES 2026, я з нетерпінням чекав на перші зразки. Тому ASUS ExpertBook Ultra був цікавий для мене в першу чергу, як демонстрація нових можливостей платформи.

Я розумію, що основне призначення лептопа — суто корпоративне, але під час користування мене не покидало стійке враження, що переді мною майже еталонний мультимедійний зразок. І тільки матовий екран та утилітарний дизайн нагадували, що це не мультимедійний пристрій.

На це є свої причини. В першу чергу, нарешті, iGPU стоїть не “для галочки”, а примудряється складати справжню конкуренцію навіть дискретній графіці. Звісно ж, свою лепту вносить і високошвидкісна пам’ять. Але бачити майже повноцінний геймінг при споживанні 30 Вт в S.T.A.L.K.E.R. 2 чи Resident Evil Requiem — дорого вартує.

Серед десктоп геймерів вже давно кепкують, що вся ігрова продуктивність сучасних лептопів зникає разом зі струмом з розетки. І це якоюсь мірою — правда, особливо для потужних RTX 5080-5090 laptop. Найцікавіше те, що Intel Arc B390 здатний навіть перегнати RTX 5090 laptop суто в режимі з акумулятором. Це справді вражає.

Також хочеться ще раз згадати звук в ASUS ExpertBook Ultra. Зазвичай у бізнес-лептопах можна зустріти доволі посередню акустику, але тільки не в цьому випадку. В парі з якісним екраном і потужним Intel Arc B390 можна влаштувати бадьоре мультимедійне дозвілля та забути про корпоративну буденність. Цього явно бракує основним конкурентам.

Ціна та конкуренти

ASUS ExpertBook Ultra на нашому огляді — зразок, якого ще не має в продажі, тому конкурентів можна окреслити хіба що ілюстративно. До того ж найближчим часом буде представлено нові моделі на новій платформі. А поки що згадаємо вже номінально “застарілих” опонентів, на заміну яким прийдуть “бадьорі” новачки.

Lenovo ThinkPad X9-14 Gen 1 є представником старої школи. Переконати фанатів “сінкпадів” змінити свого улюбленця майже нереально. Покоління Lunar Lake (Series 2) все ще нікуди не зникло і в достатності на торгових майданчиках.

Воно пропонує чудове співвідношення продуктивності та енергоефективності, хоча без перебільшення “на голову нижче” в плані графічної швидкодії.

Якщо ж Windows-лептопи — не ваш шлях і ви стали на бік екосистеми з Купертіно, то Apple MacBook Pro 14 стане вашим помічником на довгий час, хоча вага “емейзінгу” становить цілих 1.6 кг. Я ж не бачу доцільності порівнювати різні підходи до організації робочих процесів на базі протилежних архітектур.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9.5 12 годин YouTube, майже два робочих дні офісної роботи. Продуктивність (БЖ) 9.5 Чудова продуктивність платформи Panther Lake з оглядом на TDP, потужний iGPU — Intel Arc B390. Продуктивність (АКБ) 9.5 Можливо пограти навіть без розетки з нативною роздільною здатністю. Екран 9 Яскравий матовий екран з чудовим колірним охопленням. Дизайн, ергономіка 7.5 Утилітарний дизайн, нестійкий шарнір у тестовому зразку. Якість збирання, матеріали 9 Авіаційний магнієво-алюмінієвий сплав, шасі з нанокерамічним покриттям та твердістю 9H. Енергоефективність, шум 9 36 ДБа навіть при максимальному навантаженні. Ціна 6 Орієнтовна ціна викликає когнітивний дисонанс. Звук 10 Одна з кращих вбудованих акустик серед лептопів.