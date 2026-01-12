Огляд ноутбука Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10: утилітарний та амбіційний трансформер

В пантеоні легендарних ноутбуків серія ThinkPad вже багато десятків років займає особливе положення. Все завдяки своїй практичності та надійності, які зробили їх вибором не тільки окремих офісних користувачів, але цілих корпорацій, що закуповують ці лептопи в промислових масштабах за будь-якою вартістю. Сьогодні на редакційний огляд до нас потрапив ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 — лептоп-трансформер, який попри традиційні офісні сценарії пропонує додаткові зручності завдяки своєму формату 360. Про це й поговоримо.

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Від 127 801 грн. Плюси: якісний OLED-дисплей; чудова автономність; зручний планшетний режим; відмінна клавіатура; процесор Intel Core Ultra 7 258V; компактність; якісна збірка; швидка оперативна пам'ять LPDDR5x-8533; накопичувач PCIe Gen5; 8 Мп камера з IR та механічною шторкою; сканер відбитків пальця; продуктивна вбудована графіка; стандарт MIL-STD-810H. Купити в Shop.lenovo Мінуси: висока ціна; посередня стійкість на поверхні; процесор швидко скидає частоти, щоб запобігти перегріву. Купити в Shop.lenovo 8.4 /10 Оцінка

Технічні характеристики

Екран 14″ OLED (2880×1800, 16:10), яскравість — 500 ніт, 120 Hz, HDR, Dolby Vision Процесор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), Оперативна пам’ять 32 ГБ LPDDR5x-8533 (максимальний об’єм) Накопичувачі 1 ТБ M.2 PCIe Gen5 SSD (Samsung) Відеокарта Intel Arc 140V (інтегрована) Охолодження 2 вентилятори Безпровідні інтерфейси Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 8 Мп IR-камера з фізичною шторкою, ToF-датчик Аудіосистема 2× 2 Вт динаміки Провідні інтерфейси 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0) 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 1x 3,5 мм комбінований аудіороз’єм Блок живлення 65 Вт; 20 В, 3.25 А Акумулятор 57 Вт·год Вага 1.3 кг Розміри 312.8 x 216.75 x 16-18 мм Інше Розгортання в планшетний режим, MIL-STD-810H, DisplayHDR 500 True Black, TPM 2.0; сканер відбитків пальців; замок Kensington Гарантія 3 роки

Комплектація та пакування ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Ноутбук прибув на редакційний огляд у звичайній еко-френдлі коробці, де на червоному фоні з краю виділяється напис Lenovo. Тож, з вигляду не скажеш, що знаходиться всередині.

Розпакувавши її, в окремому пластиковому боксі нас чекає герой нашого огляду — ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 (21NVS0LJ00). Поруч з ним в суміжному боксі знаходиться невеличкий блок живлення на 65 Вт, вага якого складає всього 100 грамів. Також є окремий паперовий конвертик зі супутньою фірмовою документацією.

В цій модифікації ноутбука виробник не забув про додатковий адаптер USB Type-C to Ethernet, який може знадобитися майбутнім власникам. “Меседж” зрозумілий і резонує з правилом системного адміна: “на Wi-Fi сподівайся, але тягни виту пару”.

В інших модифікаціях, що описуються західними виданнями, можна зустріти також перехідник з USB Type-C (HDMI to VGA), а також стилус. В моїй версії його не було.

Дизайн, ергономіка та матеріали

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 є логічним продовженням попередньої моделі, тому ззовні вони схожі, як дві краплі води. Саме за це і цінують ThinkPad, адже найголовніше ховається всередині.

Сірий колір кардинально відрізняє його від утилітарного чорного стилю, до якого звикли власники класичних лептопів виробника. Відкинувши особисті естетичні вподобання, варто відзначити, що таке виконання значно практичніше для щоденного використання. На ньому зовсім непомітно пилюки та слідів відбитків пальців.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 X1 — доволі компактний пристрій товщиною близько 16 мм. Його габарити складають 313×218×16 мм, а вага — 1,3 кг. Блок живлення також мініатюрний, тому в кишенях рюкзака чи сумки ви його навіть не відчуєте.

Корпоративний преміум-сегмент не потребує додаткових дизайнерських “вибриків”. Тут в пріоритеті лаконічність та утилітарність.

Шасі лептопа виготовлено з алюмінію. З надписів бачимо логотип ThinkPad X1 на зовнішній стороні дисплея. В лівому куті є стандартна наліпка “Intel Core Ultra 7”, а справа на топкейсі вигравійовано назву лінійки. Крім того, в нижньому куті екрана знаходиться напис “2 in 1”.

Перше, що зробить майбутній користувач — звісно відкриє свій лептоп. І тут нас чекає перший сюрприз. При спробі зробити це одним пальцем (так званий “MacBook тест”), без додаткової підтримки, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 починає ковзати по столу.

Цьому є пояснення — перед нами не звичайний лептоп, а справжній трансформер, який може розгорнутися на 360 градусів. Механізми петель тут інакші, ніж у звичайних ноутбуках (з кутом розкриття до 180 градусів).

Стійкість на поверхні забезпечують дві маленькі ніжки та цільна прогумована смуга. Як на мене, було б тільки плюсом, якби друга суцільна смуга замінила собою ніжки. Це б додало кращої стабільності при позиціюванні доволі легкого ноутбука.

Якщо ви вперше користуєтеся лінійкою ноутбуків X1 2-in-1, то для вас спочатку буде незвичним розміщення кнопки Power, яка заховалась з правого боку лептопа біля провідних інтерфейсних роз’ємів. Це зроблено для того, щоб доступ до неї зберігався як у звичному режимі користування лептопом, так і в планшетному.

Два невеличкі вентиляційні отвори з декоративними решітками для втягування повітря розміщені знизу ноутбука. Їх легко заблокувати, якщо ви вирішили попрацювати поставивши його на коліна чи диван.

Якість збірки ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 на найвищому рівні: не відчувається ніяких скрипів чи люфтів, все підігнано ідеально. Клавіатурний блок також не викликає додаткових питань, не прогинаючись навіть при додатковому зусиллі. Жорсткість екрана “на вигинання” також гідна.

Головною фішкою лептопа є можливість працювати у форматі планшета, розгорнувши його на 360 градусів. Це дуже зручно для багатьох сценаріїв експлуатації.

Під час тривалих робочих процесів без додаткових фізичної клавіатури та мишки навряд чи обійдешся. В кріслі, на дивані, чи в транспорті під час поїздок для мультимедійного формату та браузингу комфортніше використовувати “планшетний режим”, завдяки якісному сенсорному екрану.

Провідні та безпровідні інтерфейси

На правій панелі, поруч з кнопкою живлення, нас чекає 3,5 мм комбінований аудіороз’єм, USB Type-C 3.2 Gen1 (5 Gbps) і HDMI 2.1. Для безпеки, встановлено замок Kensington.

Ліворуч розміщений ще другий USB Type-A 3.2 Gen1, а також два USB4 Type-C, що підтримують Thunderbolt 4 (40 Gbps), DisplayPort 2.1 та технологію Power Delivery 3.0. Не вистачає додаткового USB-порту, адже під’єднавши зарядку та Ethernet адаптер, залишиться всього два USB Type-A.

За стабільний безпровідний зв’язок відповідають Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth версії 5.4 та модем, за допомогою якого можна під’єднатися до мобільного 5G інтернету з підтримкою eSIM. Сигнал Wi-Fi ловиться стабільно навіть через декілька цегляних стін.

Клавіатура та тачпад

Якісна клавіатура — одна з тих фішок, що позитивно відрізняли серію ноутбуків ThinkPad від конкурентів. Хоча й з часом ця різниця поступово розмивається між виробниками.

Клавіатура ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 все ще одна з найкращих. Вона вирізняється матовою текстурою та чітким ходом кнопок з приємним відгуком. Праворуч від клавіші Copilot маскується під звичайну кнопку біометрична ідентифікація за відбитком пальця. В наявності ступенева біла підсвітка.

Звісно ж, не забули й про славнозвісний “фетиш” справжніх фанатів ThinkPad — маленький червоний trackpoint. Це одна з тих ностальгійних речей, яка не змінюється з часом.

Якщо вам потрібно взаємодіяти зі своїм ноутбуком в рукавицях або у складних умовах, то тачпад з сенсорним екраном не допоможуть. Хоча багато хто навчився користуватись trackpoint у повсякденних задачах.

Тачпад доволі зручний та може похвалитися тактильною віддачею завдяки вбудованому вібромотору, який імітує фізичне натиснення. Його інтенсивність можна налаштувати у Windows.

Що стосується сенсорної взаємодії з екраном у режимі планшета, то тут ноутбук демонструє себе з найкращої сторони. Перегляд відео, браузинг, читання – все це надзвичайно зручно.

Дисплей ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Ця модифікація Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 комплектується якісним OLED-дисплеєм з антибликовим покриттям та роздільною здатністю 2880×1800 пікселів з часом відгуку 4 мс. Він підтримує HDR 500 TrueBlack та яскравість 500 кд/м² в SDR режимі.

Частоти 120 Гц вистачає для робочих, корпоративних і мультимедійних сценаріїв. Інтерфейс гортається плавно, кольори насичені, можливо працювати навіть у яскраво освітленому приміщенні.

Стандартні заміри колірного охоплення продемонстрували наступні результати.

100% sRGB;

90% Adobe RGB;

97% DCI-P3

88% NTSC.

Гама налаштована в межах еталонного значення — 2,2. При 100% яскравості екрана колірна температура складає майже еталонних 6500К. Замір яскравості виявився оптимістичнішим за офіційні заяви виробника — 536 кд/м², а контрастність — 34180:1.

Найкращі показники рівномірності колірної температури спостерігалися при яскравості 50%. Максимальне ΔE = 2,6 відзначено у правій центральній стороні дисплея.

Рівномірність білого поля традиційно хороша для OLED з малою діагоналлю. При 100% яскравості максимальне відхилення не перевищувало 3%. Це показники, які недоступні класичним IPS-матрицям з LED-підсвіткою.

Відповідність кольорів також на висоті. Середня ΔE = 1,55, з максимальним значенням — 2,25. Таку розбіжність не здатно вловити людське око.

Все ці характеристики в тандемі з високою щільністю пікселів (243 ppi) забезпечують чудовий користувацький досвід не тільки для класичних корпоративних завдань, але й для творчості, чи насолоди від високоякісного контенту.

Камера та звук

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 оснащений інфрачервоною камерою з підтримкою Windows Hello. Розпізнавання обличчя спрацьовує чітко та передбачувано. На відміну від звичайних камер, вона швидко ідентифікує користувача навіть за умов недостатності освітлення.

Для заощадження електроенергії можна ввімкнути функцію, за допомогою якої камера слідкуватиме, чи не відійшов власник від ноутбука. В такому випадку вона затемнить або вимкне екран та клавіатурну підсвітку.

В ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 встановлена якісна веб-камера на 8 Мп. Також не забули про механічний перемикач шторки — надійне та перевірене роками рішення.

Загалом камера забезпечує приємну картинку для типових корпоративних конференцій, та мітів. Можна накласти на своє зображення додаткові ефекти за допомогою функцій ШІ, або під час розмови прибирати зайві шуми та звуки з вбудованого мікрофона.

Аудіо підсистема з хорошою гучністю, гарною деталізацією високих та середніх частот в цілому забезпечує доволі непоганий (як для корпоративного лептопа) звук.

Фірмове програмне забезпечення

Lenovo Vantage все ще залишається основним елементом керування в ThinkPad. Тут ми можемо знайти більшість необхідних функцій: провести діагностику ноутбука, побачити основну інформацію про компоненти, оновити систему, очистити свій пристрій, налаштувати звук, перевірити стан акумулятора (задавши діапазон циклу заряджання) та багато іншого.

Якщо ви звикли працювати з лептопами серії ThinkPad, все буде знайомо, як вдома. На ноутбуці встановлена ліцензійна версія Windows 11 Pro — чіткий знак для цільової аудиторії.

Продуктивність та тести ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Одна з приємних рис, за що поважають ThinkPad – це доцільний баланс в начинні. Виробник не намагається переобтяжуватись зайвим, але водночас гармонійно узгоджує всі компоненти, до яких не буде запитань щодо продуктивності.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 побудований на базі процесора Intel Core Ultra 7 258V. Він містить в собі 4 продуктивних та 4 енергоефективних ядер (4P+4E).

P-ядра можуть розганятися до 4,8 Гц, хоча й на короткий час. Завдяки 3-нанометровому енергоефективному CPU сімейства Lunar Lake, ноутбук може претендувати на хорошу продуктивність і тривалу роботу без розетки.

В короткі проміжки енергоспоживання Intel Core Ultra 7 258V може сягати 40 Вт, але при тривалих навантаженнях опускається до 18 Вт. Швидкодія ноутбука в режимі БЖ (підключення від розетки) та АКБ (автономний режим) майже не відрізняються. Ба більше, продуктивність графічної підсистеми навіть збільшується, коли лептоп працює тільки від акумулятора.

Річ у тому, що в такому випадку CPU дещо обмежується по енергопакету. Потужність перерозподіляється таким чином, що вбудований GPU отримує “друге дихання”.

Тест Balanced (АКБ) Продуктивний (БЖ) CPU-Z (Single, Multi) 756 4 932 751 5 000 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 112 581 484 662 113 409 476 935 WebXPRT 4 305 353 Speedometer 32.2 32.1 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 715 10 796 2 761 10 804 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 29 732 OpenCL – 30 515 Blender 578 517 AIDA64, Memory test Read — 87 662 Write — 115 120 Copy — 106 070 Latency — 101,6 Read — 88 378 Write — 115 130 Copy — 106 520 Latency — 98.4 Crystal Disk Mark (Read, Write) 13 767 10 794 14 142 10 594 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 914 8 740 1 895 7 301 D5 Render 37 хв. 48 сек. 37 хв. 26 сек.

В компактному корпусі ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 ховається справжня десктопна швидкодія, що підтверджують стандартні браузерні тести Web XPRT, Speedometer та Google Octane.

Продуктивність CPU у Geekbench 6 складає 2869 балів в одноядерному режимі та 10881 бал в багатоядерному. Для складної роботи на кшталт рендерингу чи ШІ обробки зображень не вистачатиме дискретної відеокарти, але цей ноутбук і не проєктувався для таких сценаріїв. В корпоративному форматі його можливостей цілком вистачає.

Єдиний мінус полягає в тому, що процесор не може утримувати довго максимальні тактові частоти. Що й не дивно, адже на систему охолодження накладаються габаритні обмеження. Як наслідок — після суттєвого нагріву, CPU вимушений скидати частоти. Про це детальніше поговоримо в наступному розділі.

Сучасні ШІ тенденції не оминули ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Він підтримує технологію Intel AI Boost та набір драйверів, який дозволяє процесору Intel Core Ultra 7 258V, ефективно використовувати вбудований нейронний процесор (47 TOPS) для прискорення задач штучного інтелекту, знижуючи навантаження на CPU та GPU.

На ньому можна запускати навіть нескладні локальні ШІ моделі. Хоча їх обробка, звісно ж, буде тривати довше, ніж на девайсах з дискретною відеокартою.

Результати AIDA64 Cache and Memory Benchmark підтверджують високу продуктивність оперативної пам’яті. Швидкість читання становить приблизно 88 GBs, запису — 115 GBs та копіювання — 106 GBs, латентність — 98 нс. Вбудоване відеоядро дуже полюбляє високочастотний двоканальний режим, тому це обов’язково позначиться на ігрових тестах.

Результати високошвидкісного накопичувача PCI-Express 5.0 від Samsung також тішать: 14 GBs на читання та 10,5 GBs на запис.

Вбудованому відеоядру Intel Arc 140V GPU доступно 16 ГБ пам’яті, яка позичається в RAM за мірою необхідності. GFX Core працює на частоті 550 МГц та містить 64 виконавчих блоки й 6 XE ядер.

У випадку з Intel Arc 140 V закрадається обережний оптимізм, що пограти все-таки вдасться, хоча й на мінімальних налаштуваннях.

Тестувати ігрові проєкти 15-річної давності не хотілося. А ось питання: чи зможе вбудована графіка хоч щось нам продемонструвати при 2880×1800 – звучить як справжній виклик. І ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 його прийняв.

Переходимо у так званий режим “картоплі”, знижуючи усі налаштування на Low. Також, де можливо, додаємо допомогу технологій масштабування — XeSS та генерації кадрів.

GTA 5 вже встигла відсвяткувати своє десятиріччя. На вбудованій графіці в неї можна пограти з частотою кадрів понад 80 FPS (навіть у найбільш завантажених частинах міста).

Ситуація з “The Witcher 3” вже трішки складніша. Частота кадрів наближається до консольних значень.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl у роздільній здатності 1920×1200 та при низьких налаштуваннях графіки виглядає гірше, ніж його пращур з 2000-х років. З усім тим, пограти в нього можна. Оверлей демонструє понад 50 FPS на відкритих локаціях і близько 60 FPS в закритих приміщеннях.

Рейди в “Ремнант 2” на межі комфорту. Традиційно трапляються статери, хоча й частота кадрів тримається в діапазоні 55-65 FPS.

Clair Obscur: Expedition 33 також наближається до консольних значень. Тому якщо вам мало загальної складності, а таймінги в покрокових боях занадто суворі, то з таким фреймрейтом буде “не солодко”.

Зате з кібердисциплінами ніяких проблем не спостерігалось, адже високі налаштування не потрібні справжнім ентузіастам. В Counter-Strike 2 можете розраховувати на 120+ FPS при FullHD. Трапляються короткочасні падіння до 78 кадрів на секунду. Приємно, що хоч якісь мінімальні геймерські можливості доступні майбутнім користувачам.

Автономність температури та шум

Портативність і товщина корпусу накладає свій відбиток на температурний режим. Як я згадував раніше, процесор не здатний тримати максимальну частоту довгий час, адже нагрівається при цьому до 96 °C.

В турборежимі маленькі вентилятори системи охолодження розганяються до 7800 обертів на хвилину. Далі процесор скидає частоти нижче 3 ГГц і температури нормалізуються на позначці 77 °C та менше. В збалансованому пресеті ≈ 66 градусів за Цельсієм, навіть за тривалого навантаження.

Характеристики ECO Balanced (БЖ) Turbo (БЖ) Температура CPU max, °C 60 66 2.95 ГГц – 72 3.9 ГГц – 95 Енергоспоживання CPU (max, Вт) 11 15 38 Шум в навантаженні, max ДБа 33 36 40

При цьому енергоспоживання процесора не виходить за рамки 15 Вт. В режимі ЕКО температура CPU не перевищує 60 °C, а його TDP падає до 11 Вт. Ноутбук при цьому стає тихим.

Максимальна температура топкейсу при тривалому навантаженні становить приблизно 40 градусів за Цельсієм.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 може похвалитися чудовою автономністю. Перегляд відео на YouTube в 1080p (60 fps) з середньою яскравістю екрана від акумулятора триває 10 годин безперервної роботи.

Також можемо розраховувати на два восьмигодинні дні при офісній роботі! Це вже справжня конкуренція ноутбукам на базі ARM процесорів. При цьому зберігається повноцінна сумісність з програмним забезпеченням х86 та старою периферією.

Досвід використання ThinkPad X1

Я є давнім поціновувачем ноутбуків серії ThinkPad і завжди цінував їх за свою “традиційність” та неймовірну надійність. Тому порівнювати їх з іншими лептопами, орієнтуючись тільки на характеристики заліза — не зовсім коректно.

Мій колишній Lenovo ThinkPad X220 попри свій поважний 15-річний вік все ще продовжує працювати. Причому з трьома операційними системами одночасно, починаючи від Windows XP і закінчуючи Windows 10. Він використовується для діагностики вантажних автомобілів.

Звісно, сучасні ThinkPad все більше намагаються орієнтуватися на загальні тенденції, хоча й враховуючи забаганки утилітарної корпоративної культури. Загалом Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 мені сподобався, особливо в планшетному форматі. Якби переді мною став вибір реальної купівлі між Carbon Gen13 та X1 Gen10 2-in-1, я б, звісно, обрав героя нашого огляду.

Попри чмсельні плюси комбінація заліза до споживчих характеристик тут не є ідеальною. В інших редакційних оглядах вже були ноутбуки, які базуються на Intel Core Ultra 7 258V. В деяких з них ми зустрічали значно ефективнішу систему охолодження та кращі шумові характеристики.

Як давньому пошановувачу старих ThinkPad мені не вистачає кастомізації, простоти (згадую швидкознімні SSD збоку), окремої стрічки з індикацією, можливо, навіть якоїсь офіційної модульності деяких компонентів.

Серед фанатів ThinkPad дотепер існує ціла культура по модернізації своїх девайсів сторонніми рішеннями. Вони встановлюють матриці з більшою роздільною здатністю для старших моделей, чи сучасніші безпровідні інтерфейси.

Ціна та конкуренти

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 можна придбати за ціною від 127 801 гривень. Виробник орієнтується на корпоративний сегмент, а він радше довірятиме перевіреним та надійним рішенням. Тому тут у нього не так багато конкурентів.

Dell Latitude 14 9440 2-in-1 також коштує недешево. В ньому звичайна IPS матриця з частотою всього 60 Гц та меншою роздільною здатністю (2560×1600). Швидкість пам’яті та вбудованого відеоядра також програє герою нашого огляду.

Asus Zenbook DUO 2025 UX8406CA пропонує якісний OLED екран та процесор Core Ultra 9 285H з більшим TDP. В наявності акумулятор на 65 Вт та накопичувач на 2 Тб, що робить його цікавою альтернативою.

HP EliteBook X Flip G1i 14 економить на дисплеї, встановивши IPS матрицю, хоча комусь це навпаки в плюс. Супутнє начиння нагадує Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10, а вартість демократичніша.

