Що відомо про Caracal: ЗСУ першими у світі отримали на озброєння німецькі десантно-штурмові машини

На початку 2025 року німецький концерн Rheinmetall розпочав серійне виробництво тактичних позашляховиків Caracal. Першими можливість випробувати нову розробку європейського оборонпрому отримали ЗСУ. Розповідаємо, які особливості мають десантно-штурмові машини Caracal та скільки їх наразі Германія вже передала Україні.

Що таке Caracal і скільки їх отримає Україна

У листопаді 2023 року Rheinmetall оприлюднив пресреліз, в якому повідомлялося про плани надати Україні п’ять новітніх десантних машин Caracal наприкінці 2023 та на початку 2024 року. В лютому поточного року проєкт German Aid to Ukraine інформував, що «загальна кількість переданих ЗСУ Caracal досягла 20, і ще п’ять машин буде поставлено в найближчому майбутньому». А 23 травня 2025 року одна з них з’явилася на фото полку Сил спеціальних операцій «Рейнджер».

Caracal — нова легка десантно-штурмова машина, яка з 2025 року стане основним транспортним засобом німецьких та нідерландських аеромобільних формувань. Очікується, що виробник поставить до 3058 аеромобільних платформ Caracal, включаючи 2054 для німецької армії та 1004 для нідерландської армії, згідно з багаторічним рамковим контрактом на суму 1,9 млрд євро.

Автомобіль базується на доступному на ринку шасі G-класу від Mercedes-Benz, що має забезпечити простоту ремонту та легку закупівлю запчастин впродовж 20-річного терміну служби. Він забезпечує широкий спектр можливостей починаючи від простого перевезення військ, рятувальних та санітарних робіт і закінчуючи бойовими завданнями. Але в першу чергу призначений для повітряно-десантних місій та підрозділів спеціального призначення.

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В Rheinmetall зазначають, що компактність, маневровість і швидкість надають бойовим машинам Caracal високу мобільність, а низька сигнатура в купі з масштабованим захистом і можливістю встановлення різних варіантів зброї дозволяють домінувати на полі бою.

Особливості десантно-штурмових машин Caracal

Сімейство легких десантно-штурмових машин Caracal побудоване на новому повнопривідному шасі серії G-Class 464. Автомобіль оснащений шестициліндровим дизельним двигуном потужністю 249 к. с. з крутним моментом 600 Нм і може розвивати швидкість до 140 км/год. При вазі 2900 кг він здатен перевозити до 2000 кг вантажу. Але попри свою потужність залишається одним з найкомпактніших у своєму класі, його розміри складають лише 4,73 м завдовжки, 1,81 м завширшки та 1,85 м заввишки.

Завдяки повному приводу та дев’ятиступеневій автоматичній коробці передач нового покоління Caracal має гарні позашляхові характеристики, які дозволяють йому долати схили до 60%, траншеї шириною 0,5 метра та водойми глибиною до 0,7 м. Перевагою платформи також є можливість використання шасі 4×4 або 6×6 у різних варіантах зі здатністю буксирувати причіп вагою до 2 тонн.

Caracal має конструкцію з відкритим дахом і може розмістити до п’яти військовослужбовців. У верхній частині машини розташоване універсальне кріплення для зброї, на яке можна встановити 12,7 мм кулемет M2 Browning, автоматичний гранатомет або кулемет меншого калібру. Задня частина машини служить вантажним відсіком.

Одною з головних фішок німецької «кішки» є модульність надбудови, що дозволяє розміщувати різноманітне обладнання для широкого кола завдань. Пасажирську кабіну легко переобладнати в вантажну платформу, пристосувати її для перевезення поранених чи навіть перетворити на пускову установку ударних дронів Hero-120, як на фото вище.

Стандартною частиною комплектації військового позашляховика є система створення димового захисту Rosy, яка надає захист від раптових нападів та засідок. На відміну від звичайних димових систем Rosy може протягом однієї секунди створювати динамічні завіси, які забезпечують 360° захист і екранують машину в оптичному та інфрачервоному спектрах.

Легка конструкція робить Caracal придатним для повітряного транспортування у вантажному відсіку літаків або на зовнішній підвісці гелікоптерів. Для забезпечення безпеки екіпажу машина може бути оснащена модульними захисними елементами у дверцятах та під підлогою, що дозволяє досягти рівня 1 балістичного захисту відповідно до стандарту STANAG 4569.

Технічні характеристики десантної машини Caracal