Що відомо про ракети APKWS, які США пообіцяли Україні, але відправили на Близький Схід

В інтерв’ю телеканалу ABC News Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США перенаправили 20 тисяч обіцяних Україні зенітних ракет APKWS на Близький Схід. На тлі занепокоєння наслідками, які цей крок матиме для української обороноздатності, ми вирішили розібратися, що собою являють ракети APKWS і чому вони стали критично важливим компонентом системи протидії дронам.

APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) — комплект лазерного наведення від компанії BAE Systems, який перетворює звичайні некеровані ракети калібру 70 мм, такі як Hydra 70 Mk 66 та інші, на високоточні керовані боєприпаси. Назва також застосовується для оснащених комплектом APKWS ракет Hydra 70 загалом.

Особливість системи APKWS в її універсальності та ефективності при досить низькій ціні. Модернізація здійснюється в найпростіший спосіб. Секція наведення та керування WGU-59/B просто вкручується між знімним бойовим модулем «Гідри» та ракетним двигуном. Вона є автономним приладом, який має всю необхідну електроніку та чотири крила, що розгортаються в польоті та несуть на собі оптичні датчики лазерної системи наведення.

Після встановлення секції керування довжина ракети збільшується з 1,06 до 1,87 метра при тому ж діаметрі, а вага зростає приблизно на чотири кілограми. APKWS зберігає твердопаливний двигун Hydra 70, який дозволяє їй розвивати швидкість до 1000 м/с, та бойову частину некерованої ракети вагою від 4 до 7 кг, яка може бути осколково-фугасною, касетною, кумулятивною, запалювальною та таке інше.

Позаяк діаметр корпусу ракети під час апгрейду не змінюється, система сумісна з будь-якими пусковими установками калібру 70 мм, в тому числі авіаційними блоками для «Гідри». Водночас для наземних платформ був розроблений новий транспортно-пусковий контейнер (ТПК) на чотири ракети. Разом з апаратурою націлювання та керування вогнем він може монтуватися на різних шасі з достатньо просторою вантажною платформою.

Початково APKWS була створена для застосування з літальних апаратів, але наразі також використовується в режимах «земля-земля» та «земля-повітря». Це робить її універсальною ракетною системою малої дальності, здатною на дальності 4-5 км вражати широкий спектр цілей від броньованої техніки, легких укріплень та скупчень живої сили супротивника до безпілотників і низьколетючих крилатих ракет.

При цьому залучення деталей широко розповсюджених ракет Hydra 70 дозволяє отримати нижчу ціну ($22-40 тис.), ніж в інших видів високоточного озброєння. Для порівняння: ціна протитанкової ракети TOW складає від $55 тисяч, а снаряду M982 Excalibur — понад $130 тисяч. У ніші зенітних ракет для APKWS взагалі важко знайти конкурентів. Навіть ракета для ПЗРК Stinger коштує понад $120 тисяч, а ціни ракет для більш потужних комплексів вимірюються мільйонами.

Загалом система APKWS поєднує в собі якості, що наочно демонструють її важливість на озброєнні ЗСУ. Це дешева ракета, яка може бути розміщена на будь-яких мобільних платформах, готова для запуску через мінімальний час після зупинки, за умови підсвітки з БПЛА може вражати наземні цілі поза зоною прямої видимості та забезпечує якісний захист від дронів і інших відносно малошвидкісних повітряних цілей.

На щастя для нас європейський виробник ракет компанія Thales Belgium має свою технологію перетворення некерованих ракет калібру 70 мм на високоточну зброю. Її фахівці створили ракету FZ275 LGR, яку можна вважати бельгійським аналогом APKWS з невеликими відмінностями. Зокрема блок наведення тут розташований у головній частині ракети, а бойова частина відповідно у середній.

Ракети FZ275 LGR сумісні з пусковими установками для APKWS і також надійшли на озброєння ЗСУ. Ба більше: у листопаді 2024 року Thales підписала з Україною Меморандум, згідно з яким буде розгорнуте спільне виробництво FZ275 LGR на українських оборонних підприємствах.

Цікаво, що в лютому цього року Thales Belgium вперше провела пробний пуск 70 мм ракети FZ275 LGR з грецького дрона SARISA II. На дальності 1,7 км ракета уразила ціль із відхиленням 20 см, що підтверджує її високу точність. Виробник також заявляє, що FZ275 LGR здатна уражати цілі на відстані до 5 км і продемонструвала високу стійкість у повітрі.

Для враження наземних цілей та безпілотних літальних апаратів американська аерокосмічна компанія L3Harris створила модульну ракетну систему VAMPIRE (Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment). Це портативний комплекс для запуску ракет APKWS чи інших сумісних боєприпасів з лазерним наведенням. Система є самостійною та може встановлюватися на будь-які відповідні платформи, як то комерційні позашляховики чи військові автомобілі Humvee, за декілька годин.

Центральним елементом системи є багатоканальний датчик прицілювання WESCAM MX-10 RSTA, який зазвичай встановлюється на високій підіймальній щоглі та може забезпечувати широке поле зору для виконання прихованих місій на великі відстані.

Інформація з нього потрапляє на модуль керування з цифровим дисплеєм, де оператор обирає ціль та дає команду на її підсвічування лазерним цілевказівником, сигнал якого приймають датчики ракет APKWS. Самі ракети розміщуються у транспортно-пусковому контейнері LAND-GR4 від компанії Arnold Defense.

У січні 2023 року компанія L3Harris отримала контракт від Міністерства оборони США на постачання 14 систем VAMPIRE українським силам безпеки. Головним їхнім завданням стала боротьба з безпілотниками Shahed 136, якими росіяни масовано тероризують українські міста.

Наприкінці 2022 року в черговому пакеті допомоги Німеччина пообіцяла нам 20 пікапів для запуску 70 мм керованих ракет, в документах вони були зазначені під назвою Raketenwerfer 70 mm auf Pick-up trucks mit Raketen. Згодом стало відомо, що контракт отримала Rheinmetall Waffe Munition, яка інтегрує пускову установку ракети FZ275 і відповідне прицільне обладнання для розміщення на пікапі.

У листопаді 2022 року BAE Systems провела випробувальні стрільби ракет APKWS. П’ять ракет успішно збили безпілотники «другого класу», тобто дрони з вагою до 25 кг та швидкістю польоту до 200 км/год, до яких можна віднести рашистські «Орлан-10» та «Ланцет».

