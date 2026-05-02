Новини Авто 02.05.2026

До 4 тис. грн на місяць: нардеп заговорив про новий податок на електромобілі

Вадим Карпусь

Податок на електромобілі: нардеп пропонує стягувати до 4 тис. грн щомісяця

В Україні можуть змінити підхід до оподаткування електромобілів. Замість разових платежів хочуть запровадити регулярний щомісячний податок, який залежатиме від вартості машини та її умовного “класу”. Ідею озвучив народний депутат Дмитро Нагорняк (“Слуга народу”).


Депутат переймається, що власники електромобілів сплачують менше податків, ніж водії авто з ДВЗ. Дмитро Нагорняк вважає, що електрокари фактично субсидуються державою через пільгові тарифи на електроенергію для заряджання.

“Держава вже їх тричі просубсидіювала. Вперше, коли завезли машини без ввізного мита та ПДВ — це двічі. І третій раз ми їх регулярно субсидуємо за рахунок “Енергоатома” та “Укргідроенерго”. Вони всі регулярно заряджають свої автомобілі, коли вони вдома, за тарифом 4,32 грн або 2,16 грн в нічний час”, — пояснив нардеп.

Запровадивши додатковий збір з електромобілів, він сподівається вирівняти податкове навантаження з власниками авто на пальному. Тому нардеп пропонує стягувати з власників електричних авто податок, який залежатиме від вартості автомобіля та умовно його “класу”, з фіксованою щомісячною ставкою.

Суть пропозиції полягає в тому, що чим дорожчий автомобіль, тим більший щомісячний платіж. За словами депутата, планують зробити кілька категорій авто з різними ставками. Це дозволить розділити транспорт за рівнем вартості та, відповідно, податкового навантаження.


Для прикладу, якщо автомобіль коштує близько $30 тис., власнику доведеться платити приблизно 4 тис. грн на місяць. Це орієнтовна цифра, яка показує логіку підходу, а не фінальну ставку.

Ініціатори пояснюють, що такий формат може вирівняти умови для власників різних типів авто — зокрема електромобілів і машин із двигунами внутрішнього згоряння. Зараз ці категорії мають різне податкове навантаження, і нова модель може зробити його більш рівномірним.

“Це буде якась градація для категорій авто… Для автомобіля вартістю близько 30 тисяч доларів це орієнтовно 4 тисячі гривень на місяць. Ми рахували, що сьогодні ця сума все одно вдвічі-втричі менша, ніж сплачує через бензин та дизель власник автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння”, — сказав депутат.

Водночас сам автор ідеї визнає, що пропозиція ще “сира”. Потрібно чітко визначити категорії автомобілів, розрахувати ставки та оцінити вплив на власників. Без цього запуск такої системи може викликати більше запитань, ніж відповідей.

Поки що це лише концепція без конкретного законопроєкту чи термінів впровадження. Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі написав, що наразі профільний комітет подібний законопроєкт не розглядає. Але сам факт обговорення означає, що підхід до оподаткування авто в Україні можуть переглянути.

BMW i7 2027: до 720 км запасу ходу, до 680 к.с. потужності і ціна близько €100 тис.

Джерело: unian

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
