Українські PR-агенції сьогодні — це не лише посередники між брендом і споживачем. Це стратегічні партнери, що допомагають бізнесу будувати довіру, а соціальним ініціативам — впроваджувати реальні зміни. У світі, де важко пробитися крізь інформаційний шум, фахівці з комунікацій стають незамінними. І PR-агенції України вже довели, що вміють говорити голосно, доречно і з результатом.

Averina agency

Комунікаційну агенцію Averina agency заснували у 2018 році в Києві. Команда працює з PR, influence-маркетингом, SMM, digital art, консалтингом, продакшеном та КВС проєктами, допомагаючи брендам будувати впізнавану комунікацію. Один з КСВ проєктів агенції — благодійне спортивно-розважальне змагання для дітей «Хто перший», реалізоване спільно з Run Ukraine. Метою проєкту була популяризація активного способу життя серед дітей. У ньому взяли участь олімпійський чемпіон Жан Беленюк, музиканти SHADU та PARFENIUK, блогерка і стилістка Чара Хорив, а також тіктокерка Сімбочка.

Averina agency активно працює з молоддю. У січні 2025 року студенти КНУ імені Тараса Шевченка проходили в агенції практику: знайомилися зі сферою комунікацій і працювали з реальними проєктними завданнями.

Ad-hoc

Агенція стратегічних і медійних рішень Ad-hoc була заснована у 2007 році. Вона входить до складу групи компаній IQ-GROUP, є членом Європейської Бізнес Асоціації та Всеукраїнської рекламної коаліції. Ad-hoc надає послуги з розробки стратегії та креативного розвитку, а також займається медіабаїнгом. Команда працює з повним спектром каналів комунікації — соціальними мережами, вебсайтами, онлайн-медіа, телебаченням, радіо, пресою та зовнішньою рекламою.

Компанія реалізувала понад 1000 проєктів. Серед клієнтів — Hipp, Atlant, IdeaBank, Asus, Joom та інші. Наприклад, у маркетинг-кампанії для Hipp команда Ad-hoc мала зміцнити позицію бренду та стимулювати продаж акційних товарів. Щоб досягти мети, вона запустила digital-кампанію з високим рівнем таргетування на цільову аудиторію та залученням конверсійних інструментів: Programmatic, Google Ads, Google search, Facebook, Instagram. Результат кампанії: +49% кліків, +25% цільового охоплення, +60% показів реклами.

adLOVE

adLOVE займається плануванням та розміщенням онлайн-реклами. Серед форматів: спецпроєкти (нативна реклама), банерна, медійна, тизерна, таргетована й контекстна реклама, а також SEO-просування. Серед спецпроєктів: лідогенерація (CPA), проєкти з корпоративно-соціальної відповідальностість (КСВ), та проєкти для підвищення охоплень.

Один з кейсів adLOVE — проєкт з KLM Royal Dutch Airlines, який був запущений для збору електронних пошт користувачів. Його результатом стала база з понад 4 тис. емейлів, що в кілька разів перевищило першочергову ціль.

З adLOVE також працювали ДТЕК, Data Group, Спеціалізований мамологічний центр, L’Oréal, «Укрпиво» та інші.

Admixer

Admixer — медіапредставник глобальних паблішерів і платформ, який понад 10 років працює на українському ринку. Компанія допомагає брендам розміщувати рекламу на популярних сайтах і в застосунках — від Rakuten Viber та Opera до Megogo. Команда Admixer займається купівлею, продажем та налаштуванням інтерактивної реклами. Серед інструментів — мобільна, банерна й відеореклама, рекламна мережа Smartoo (для Smart TV та зовнішніх пристроїв), Digital Audio, Wi-Fi-реклама та інші формати.

Мережа Admixer охоплює понад 1 тис. сайтів, на яких щомісяця розміщують рекламу близько 2 тис. брендів. Загальне місячне охоплення в Україні становить приблизно 21 млн користувачів.

Один із реалізованих проєктів — кейс із Netpeak, спрямований на зростання конверсій рекламних кампаній. Для точнішого таргетування використали дані Київстар в Admixer.DMP, виокремивши чотири ключові сегменти аудиторії: IT, Top Managers, Family та Banks. У результаті кампанія охопила 3,1 млн користувачів і принесла 1882 цільові дії, зокрема відкриття депозитів, інсталяції застосунків і відправлення форм.

All Motion

Маркетингова агенція All Motion фокусується на digital-, івент- та трейд-маркетингу для міжнародних брендів. Компанія працює на українському ринку вже 21 рік і за цей час реалізувала понад 4 тис. проєктів. Серед клієнтів — WIX, Vodafone, Nestlé, HP, Bayer, Martini та Coca-Cola. All Motion має нагороди Effie Awards, Kyiv International Advertising Festival, WOW Done Awards, Ukrainian Event Awards.

All Motion працює з бренд-активаціями, продуктовими запусками й корпоративними подіями, реалізує цифрові кампанії та створює контент для соціальних мереж. Агенція реалізувала різдвяну бренд-зону Coca-Cola в Lavina Mall, фестиваль їжі, напоїв і музики MartiniFoodLove, Hair Party з Redken та інші масштабні проєкти.

Окремі напрями роботи — розробка довгострокових стратегій взаємодії з інфлюенсерами, національні промокампанії, які стимулюють зростання продажів і рівня лояльності, а також мерчандайзинг і послуга «таємний покупець».

Be—it Agency

Одна з найвідоміших агенцій України, що входить до групи One Philosophy та має офіси у Києві та Копенгагені. Спеціалізується на репутаційному менеджменті, креативних кампаніях та соціальному впливі. Серед кейсів — екологічна кампанія для McDonald’s «Планета в захваті від тебе!», що суттєво змінила сприйняття бренду як ековідповідального. У 2024 році Be—it Agency здобула звання «Агенція року» в регіоні EMEA від PROI Worldwide, а також виграла міжнародний відеофестиваль PROI Film Festival. Серед клієнтів: Mastercard, Glovo, OLX, PrivatBank, McDonald’s та інші.

Brandcom

Піар агенція із 17-річним досвідом у PR для бізнесу, держави та соціального сектору. У портфоліо – понад 325 проєктів. З 2019 року Brandcom підтримує програму FinancEast (EU4Business) — інструмент відновлення Донеччини та Луганщини. Працює з JYSK, Bayer, Philips, Samsung, «Моршинською».

Carat Ukraine

Carat Ukraine — медійна агенція повного циклу, що працює на українському ринку з 1992 року. У 2003 вона стала офіційним партнером міжнародної рекламної мережі Carat в Україні. Також Carat Ukraine входить до складу комунікаційної групи dentsu Ukraine. Серед клієнтів агенції — «Фокстрот», Pernod Ricard, Philips та інші.

Команда Carat Ukraine працює з медіастратегіями та медіаплануванням, дослідженням споживачів, аналітикою й маркетинговим консалтингом. До переліку послуг також входять закупівля реклами в медіа, інтегровані комунікації, робота з соціальними мережами, мобільний маркетинг і digital-активації.

Один із реалізованих кейсів агенції — тримісячна edutainment-кампанія «Ранок здорової усмішки» для Philips. У межах проєкту команда залучила провідних стоматологів і інтегрувала освітній контент у ранкові телешоу.

Кампанія була спрямована на пояснення переваг звукової технології Philips Sonicare та зміцнення позиції бренду як вибору №1 серед лікарів. Результат — брендовані пошукові запити зросли на 58%.

Агенція, що працює з B2B та технологічними компаніями по всьому світу. Спеціалізується на публікаціях у топових світових медіа, організації публічних виступів, побудові особистого бренду засновників компаній, стратегічному комплексному супроводжені. Забезпечують виходи в ТОП‑медіа, на подкастах та конференціях на кшталт New York Tech Week, Web Summit, European Economic Congress.

Агенція Creators працює зі складними технологічними нішами, серед яких deep tech, web3, AI, кібербезпека, виробництво, а також Saas, фінтехом, логістикою, інвестиціями, венчуром та роздрібною торгівлею.

За попередній рік агенція організувала для клієнтів 463 виходи в медіа у 29 країнах із загальним охопленням видань – 3,4 мільярда, серед яких Forbes, Wired, Business Journal, Le Figaro, Fortune, The Washington Times та інші.

Фаундер — Віра Ворон яка також заснувала видання MC.today та побудувала найбільшу в Україні медіагрупу по темі технологій, до якої входили ITC.ua та Highload. У портфоліо — проєкти у 30+ країнах, включно зі США, Британією, Францією та ОАЕ.

ddd.do

Креативна комунікаційна агенція, заснована у 2020 році. Спеціалізується на підвищенні довіри до брендів — через PR, репутацію, digital development та створення контенту. Також команда організовує PR-події. Працювали з брендами, що прагнуть втілювати інноваційні рішення та сталий розвиток.

Серед клієнтів — відомі компанії та амбітні стартапи: Stanford Ignite Ukraine, EFE, Agrobudservice, Ukrainian Catholic University Foundation, ONUR Group, RIVNE FLEX.

FRESHPR

Компанія з понад 13-річним досвідом, що пропонує стратегічне управління комунікаціями, кризовий PR, побудову репутації. Спеціалізуються на репутації, продуктовому PR та аналітиці. Вже реалізували більше пів тисячі кампаній для 240 клієнтів. Один з фокусів останніх років — підтримка Укртелекому: вони реалізують великі медійні та регіональні кампанії. Серед клієнтів — Нова пошта, Philip Morris, «Галичина», Sniezka.

g.agency

Команда digital-агенції g.agency має понад 12-річний досвід у маркетингу. Вона працює з бізнесами будь-якого масштабу — від стартапів до великих компаній — і реалізує проєкти в різних галузях — від IT до агросектора.

Агенція займається створенням та розвитком брендів, розробкою маркетингових стратегій, реалізацією комплексних ATL- і BTL-кампаній. Серед напрямів роботи також — контент-маркетинг, відеопродакшн, SEO та PPC-реклама. Окремий фокус g.agency — маркетинговий консалтинг і оптимізація бізнес-процесів для підвищення ефективності команд клієнтів.

g.agency реалізувала понад 100 проєктів для локальних і міжнародних брендів. Один із кейсів — створення бренду для спортсмена-тхеквондиста, який готується до Олімпійських ігор. Замість класичного підходу з айдентикою команда розробила сучасного маскота — персонажа-талісмана, що транслює стиль життя та цінності спортсмена.

Gres Todorchuk

Креативна PR‑агенція з фокусом на соціальні, освітні та культурні проєкти. Вона реалізувала понад 110 кампаній із загальним охопленням понад 14 млрд, та входить у топ‑3 найбільш ефективних незалежних агенцій у світі за версією Effie Index 2023. Відомі завдяки проєктам «Парк корупції» (EU Anti-Corruption Initiative), Ukraine WOW (Укрзалізниця) та мультимедійній виставці «Чорнобиль. Подорож». Їхня CEO Ярослава Гресь координувала United24 — платформу, яка отримала глобальне визнання в рейтингах Effie та SABRE.

Агенція Gres Todorchuk координувала платформу із квітня 2022 до серпня 2024, запустивши понад 100 проєктів: від браслетів «Азовсталь» до кампаній на підтримку лікарень і заручників. Серед клієнтів — Visa, USAID, INTERTOP, Rozetka, DTEK, Сільпо тощо.

Havas PR

PR-агенція повного циклу, частина глобальної мережі Havas, що працює у понад 100 країнах. В Україні Havas PR відповідає за комплексні комунікації: від ТВ- та digital-реклами до бренд стратегії та соціальних проєктів.

Яскравий кейс — путівник «Дороги гурманів. 100 крафтових місць України», випущений до 30‑річчя Незалежності. Книга опинилася в топах продажів і розійшлася накладом 15 000 примірників протягом двох місяців. Клієнти: Adidas, Visa, McDonald’s, L’Oréal, Lego, ПУМБ та інші.

Hoshva PR & DGTL

Поєднує діджитал та класичні PR-підходи, однією з найпотужніших ініціатив 2023 року стала онлайн-офлайн кампанія #HelpUkraineSong (спільно з британською Aurora), приурочена до Євробачення. Проєкт підтримував UNITED24 і збирав кошти на інкубатори для новонароджених, отримавши широке охоплення в соцмережах. Сайт агенції.

KSN Communications

Повний цикл комунікацій з фокусом на державний сектор, бізнес і персональні бренди. У 2023 році реалізували проєкт на підтримку цивільних заручників спільно з Фундацією Катерини Осадчої, Офісом генпрокурора та МЗС — контент виходив у провідних українських і європейських ЗМІ. Сайт агенції.

linza agency

Агенція, що спеціалізується на соціальних, громадських та NGO-проєктах. За 5 років зробили понад 90 кампаній. Один із ключових кейсів — «Відбудуймо країну доступною для кожного» (ГО Доступно.UA) за участю Alyona Alyona, який охопив понад 8,5 млн контактів.

Magonova & Partners LLC

Magonova & Partners LLC — міжнародне бюро стратегічних комунікацій, засноване у 2016 році, з офісами в Києві та Вашингтоні. Компанія працює з клієнтами з різних країн, зокрема з Європейського Союзу та США.

Команда спеціалізується на розробці та реалізації PR- і GR-кампаній для урядових, міжнародних і приватних організацій. У фокусі роботи — стратегічні комунікації, взаємодія з медіа, аналітика, формування наративів і підтримка загальнонаціональних та регіональних ініціатив. Агенція також надає послуги з медіамоніторингу та соціальних досліджень, працюючи як із проєктними кампаніями, так і з довгостроковим комунікаційним супроводом.

Окремий напрям діяльності Magonova & Partners — взаємодія з органами влади та регуляторними інституціями. Послуги агенції охоплюють весь спектр законодавчої діяльності, від початкової розробки концепції до створення та контролю за державними проектами. Також бюро залучене до розвитку партнерств — від підбору стратегічних партнерів до підтримки спільних ініціатив і роботи з державним та приватним фінансуванням.

M&P Communications

PR-агенція з понад 14-річним досвідом, близько половини клієнтів — зі сфер IT, енергетики, медицини й фінансів. У 2023‑му вивели GlobalLogic на медіаорбіту: майже 600 публікацій та охоплення 16 млн. У 2021‑му їхня кампанія для PlayStation отримала Best Launch на European Excellence Awards.

MAINSTREAM

Незалежна PR-агенція з досвідом понад 20 років, реалізувала понад 2 500 проєктів в Україні, Європі та США. Серед знакових кейсів — EU TALENT.Space (для Представництва ЄС) — платформа з безкоштовними відеоуроками для дітей, що здобула Davos Communications Awards 2022 і кілька Sabre Awards EMEA.

Media Kit

Рекламна агенція Media Kit була заснована у 2001 році. Компанія позиціонує себе як аутсорсинговий відділ реклами та маркетингу. За час роботи команда Media Kit реалізувала понад 10 тис. рекламних кампаній.

Агенція супроводжує проєкти на всіх етапах: від аналізу конкурентного середовища та визначення цільової аудиторії до розробки стратегій просування, медіапланування, баїнгу, розміщення реклами та аналізу результатів кампаній. У роботі Media Kit поєднує аналітику та дослідження з інструментами онлайн- та офлайн-реклами — зокрема на телебаченні, у транспорті та друкованих медіа.

За послугами Media Kit зверталися Укрпошта, Укргазбанк, Bosch, Colin’s, Idea Bank, Motul, Suzuki та інші компанії.

Media maker

Спеціалізована агенція, що стартувала у 2003 як рекламна в друкованих медіа і до 2021‑го перетворилася на digital PR-хаб. Партнер dentsu Ukraine, яка під час війни запустила програму адаптації ветеранів у комунікаційну індустрію. Серед клієнтів — Samsung, Нова пошта, Mastercard, ПриватБанк.

Медіа Регіон

Рекламна агенція «Медіа Регіон» працює на українському ринку понад 20 років. Вона займається розміщенням рекламних і PR-матеріалів у друкованих та онлайн-медіа.

Агенція працює з національними й регіональними ЗМІ, формує медіаплани під різні задачі бізнесу та реалізує спецпроєкти з використанням комбінованих форматів — від публікацій у пресі й інтернеті до конференцій і круглих столів. Партнерська мережа «Медіа Регіон» охоплює понад 2 тис. медіа.

За час роботи агенція співпрацювала приблизно з 400 брендами. Серед них — EVA, «Фармак», мережа аптек «Подорожник», «Епіцентр К», «Три ведмеді» та інші компанії.

MEX

Комунікаційна агенція MEX працює на українському ринку понад 23 роки. Вона є членом міжнародних комунікаційних мереж Havas Media та Internet Expert. Агенція працює у сфері маркетингових комунікацій, охоплюючи розробку креативних стратегій, брендинг, digital-рішення, PR і нестандартний маркетинг.

Поряд із роботою для бізнесу, MEX залучена до реалізації соціально значимих проєктів. Один з них — проєкт «Невидимий батальйон», реалізований для Українського Жіночого Фонду.

Кампанія була спрямована на привернення уваги до ролі жінок у військових конфліктах і проблеми гендерної нерівності в ЗСУ. У межах проєкту команда провела дослідження, під час якого взяла інтерв’ю у жінок-військових і організувала фотосесію для створення календаря «Невидимий батальйон». Його наклад склав 3 тис. примірників, які передали військовим, а також українським і закордонним медіа.

Серед клієнтів MEX — Vodafone, Нова Пошта, Anadolu Medical Center, HP, Фармак, Schneider Electric, UKRSIBBANK BNP Paribas Group та інші бренди.

Newsfront Communications

PR-агенція, яка працює з 2005 року: має в портфоліо понад 780 проєктів для 250+ клієнтів, включно з Microsoft, Lenovo, Viber Rakuten, GlobalLogic, Qatar Airways, Emirates. Спеціалізуються на організації подій, соцмедіа, роботі зі ЗМІ.

NEW SIDE

NEW SIDE працює на українському ринку з 2020 року та за цей час реалізувала понад 120 проєктів для більш ніж 100 клієнтів з України й інших країн. У 2023 році агенція отримала відзнаку Ukrainian Business Award у номінації «Кращі агенції повного циклу маркетингу».

Команда NEW SIDE надає повний спектр рекламних і маркетингових послуг, зокрема працює з SMM, digital-маркетингом, проводить маркетингові дослідження, аналізує ринок і поведінку споживачів та розробляє стратегії просування. Агенція також реалізує рекламні кампанії в Google Ads, займається брендингом і створенням айдентики — від логотипів і фірмового стилю до візуальних матеріалів для комунікацій, зокрема банерів і друкованої продукції.

Noblet Media

Компанія у сфері зв’язків з громадськістю, комунікацій і маркетингу Noblet Media була заснована в Україні у 2004 році. Сьогодні вона працює на семи ринках — в Україні, Грузії, Вірменії, Молдові, Азербайджані, Узбекистані та Казахстані. Noblet Media надає послуги зі взаємодії зі ЗМІ, працює з кризовими комунікаціями, займається організацією онлайн- та офлайн-подій.

За понад 20 років роботи компанія реалізувала близько 1,2 тис. проєктів, організувала понад 2 тис. подій і вибудувала партнерську мережу з 326 організацій у різних країнах. Серед клієнтів — Visa, Adidas, Spotify, Nike, EUAM Ukraine та інші міжнародні організації й бренди.

Окремий напрям роботи Noblet Media — підтримка соціальних ініціатив, зокрема тих, що спрямовані на розвиток жінок. Компанія долучалася до реалізації програми She’s Next, Empowered by Visa у країнах Східного партнерства та Центральної Азії. Ініціатива передбачала навчальні програми, наставництво та доступ до ресурсів для підтримки жінок-підприємниць.

OMD Optimum Media

OMD Optimum Media Ukraine — медійна агенція повного циклу та частина міжнародної мережі OMD. Команда працює з розробкою й реалізацією комплексних рекламних кампаній, аналітикою даних, прогнозуванням ринкових тенденцій, ухваленням стратегічних рішень на основі інсайтів, а також SMM. Серед клієнтів — Lacalut, «Сільпо», OLX, McDonald’s та інші бренди.

Окремий напрям діяльності агенції — соціальні ініціативи. Зокрема, OMD Optimum Media Ukraine реалізує проєкт POGLYAD, спрямований на підтримку ветеранів і українок, які повертаються додому після війни або вимушеної міграції. У самій агенції описують POGLYAD як проєкт про повернення — з війни, з-за кордону та до себе. Ініціатива зосереджена на відновленні соціальних зв’язків і формуванні спільнот підтримки, що допомагають адаптації та інтеграції після повернення.

o2pr

Комунікаційна агенція o2pr працює на перетині стратегії, аналітики та креативу. Команда будує комунікаційні рішення на основі аналізу бізнесу й контексту, поєднуючи дані, цінності та практичні інструменти для зміцнення репутації брендів і публічних лідерів.

Агенція працює з аналітикою й розробкою комунікаційних стратегій, управлінням репутацією, створенням контенту та зв’язками з громадськістю. O2PR формує PR- і кризові стратегії, допомагає запобігати репутаційним ризикам і супроводжує комунікації в складних ситуаціях, забезпечуючи виважену реакцію брендів.

У межах комунікаційних проєктів команда створює контент для традиційних медіа, цифрових платформ, а також для офлайн-форматів, адаптуючи ідеї під конкретні аудиторії.

PBN Hill+Knowlton Strategies

PBN Hill+Knowlton Strategies — міжнародна агенція у сфері PR та інтегрованих комунікацій. Компанія з’явилась у січні 2012 року в результаті злиття The PBN Company та Hill+Knowlton Strategies — провідної глобальної фірми з мережею понад 80 офісів у більш ніж 40 країнах. Обидві компанії є членами найбільшого у світі комунікаційного холдингу WPP.

Агенція працює з широким спектром комунікаційних завдань, включно зі стратегічними комунікаціями, роботою зі ЗМІ й цифровими платформами, взаємодією з інфлюенсерами та партнерами. PBN Hill+Knowlton Strategies також працює з внутрішніми комунікаціями, допомагаючи компаніям узгоджувати бренд і корпоративну культуру. Команда підтримує бізнеси в періоди змін — зростання, трансформацій або інтеграцій — і працює з підвищенням залученості співробітників, формуючи спільне розуміння цілей і напрямів розвитку.

Серед клієнтів агенції в Україні — Google, Henkel, Nestlé, Unilever, Universal Bank, Visa, Wizz Air та інші компанії.

Perfect PR Agency

Perfect PR Agency – агенція з 13+ років у ніші PR, співпрацюють з бізнесом, держсектором, публічними постатями. Один із важливих кейсів — міжнародна виставка дитячих малюнків «Мамо, я бачу війну», реалізована більше ніж у 60 країнах. Серед клієнтів — OKKO, «Галичина», Ukrainian Startup Fund.

PLEON Talan

PLEON Talan – PR-агенція повного циклу, частина групи agama з 20‑річним досвідом. Один із крайніх кейсів — комунікація програм для Запорізької області («Плекаємо ваше майбутнє»), яка охопила понад 1,7 млн жителів. Працюють з USAID, UNICEF, Adidas, Київстар.

Pointer Agency

Pointer Agency – працюють з 2012-го у сфері PR-стратегій, репутаційного аудиту, кризових комунікацій. Реалізували понад 100 кампаній, серед клієнтів — Versace, Subaru, Samsung, Avon, а також Мінсоцполітики.

PR Batteries

PR Batteries – PR-агенція, яка працює з 2006 року на українському ринку. Фокусуються на персональному PR, культурі й кіно. Наприклад, супровід фільму «Будинок “Слово”: Нескінчений роман». Клієнти – Артем Пивоваров, Pianoбой, Skai, New Balance, Hugo Boss.

PR-Service Agency

PR-Service Agency – агенція повного циклу для бізнесу й державних інституцій. Працює з 2003 року. Один з флагманів — проєкт «Смартфон для батьків» з Kyivstar, охопив 25 млн контактів, отримав Excellence, Effie, X‑Ray та Sabre Awards EMEA.

PRoector

PRoector – агенція, що розробляє PR-стратегії, посилює репутацію клієнтів у національному інфопросторі, розробляє візуальну ідентичність, будує ESG-стратегії для бізнесу. Відомий кейс Metal for life для AB Metal Group – трансформація металобаз у шелтери та лікарні, з медіаохопленням понад 15 млн у 25 ЗМІ. Серед клієнтів PRoector: INTERPIPE, SHEMAX, Expolight, Balivka development та перша українська альпіністка, що двічі піднялась на Еверест – Антоніна Самойлова.

RADNYK PR

Комунікаційна агенція RADNYK PR понад 20 років працює з українськими та міжнародними компаніями й організаціями. Вона реалізує проєкти з PR, реклами, GR і брендингу.

У роботі команда спирається на аналіз цільових аудиторій, формування зрозумілих і водночас емоційно релевантних повідомлень, а також вибір ефективних каналів комунікації. Окремий напрям — кризові комунікації та управління репутаційними ризиками. У GR-напрямку RADNYK PR допомагає компаніям вибудовувати системну взаємодію з органами влади та формувати довгострокові партнерські відносини.

Серед кейсів агенції — проєкт для ПриватБанк, у межах якого команда RADNYK PR переосмислила внутрішні корпоративні правила у форматі ситкому. Короткий серіал, побудований на гуморі та впізнаваних офісних ситуаціях, пояснював політики банку через життєві сценарії.

Контент вийшов на внутрішніх платформах і охопив близько 17 тис. співробітників, зібравши 153 тис. переглядів за три сезони. За результатами внутрішнього опитування, 94% працівників відзначили, що в такому форматі інформація засвоюється краще.

Серед клієнтів RADNYK PR — ПриватБанк, Coca-Cola, РАСТ, Design Cube Ink. та інші компанії.

RAZOM GROUP

RAZOM GROUP — це рекламно-комунікаційний холдинг, який працює понад 26 років. До його складу входять медіаагенції Initiative, UM Ukraine, Havas Media Ukraine, Cameo, IT-хаб MadLab, агенція performance-маркетингу MORE і AI-агенція для рекламних кампаній AICON.

Група фокусується на створенні комунікаційних стратегій і медійних рішень, що поєднують медійне та стратегічне планування, рекламні кампанії, маркетинг на основі даних, digital і performance-інструменти, креативні концепції, інноваційні технології та AI. RAZOM GROUP реалізує понад 100 кампаній щороку та охоплює понад 50 медіа-каналів у портфоліо.

Один з відомих кейсів — кампанія з METRO до 18-річчя бренду. Агенція Initiative використала співзвучність назви бренду з київським метрополітеном і запустила кампанію «Жовта гілка МЕТRО». Кульмінацією проєкту стала поява «жовтої гілки» — спорткарів з особистими водіями, які доставляли покупців до магазинів METRO і назад. Кампанія охопила місто лише 12 бордами, але забезпечила виражений вірусний ефект.

RAZOM GROUP має понад 80 клієнтів. Серед них національні та міжнародні бренди — Uklon Puma Philips Unilever, «Сніжна Панда», «Люксоптика» та інші.

SEVEN Communications

Агенція маркетингових комунікацій SEVEN Communications займається розробкою стратегій, креативом і дизайном, PR-супроводом, організацією подій, BTL-активностями, медіарозміщенням і веброзробкою.

Команда SEVEN Communications має досвід роботи як з боку агенції, так і з боку клієнтів, що дозволяє глибше розуміти бізнес-завдання, формувати релевантні рішення та знаходити додаткові точки зростання для клієнтів. Агенція працює у форматі повного супроводу та може закривати маркетингові потреби клієнта комплексно, виконуючи функції зовнішнього комунікаційного відділу.

Shots agency

Shots agency — це команда, яка комплексно працює з відомими брендами, забезпечуючи дослідження ринку та поведінки споживача. Працюють з креативними рішеннями, відомі як відеопродакшн. Серед клієнтів великі компанії: OLX 2.0, Київстар, Morshynska, Megogo та інші. Отримали нагороди на ADC*UA Awards за промоційні кампанії з фандрейзинговою метою.

SLOVA Tech PR

Відома агенція Tech PR, має 10 років на ринку та понад 30 000 публікацій для 250+ клієнтів у IT, стартапах, венчурному секторі в Україні й світі. Публікуються у Forbes, Bloomberg, Mashable, DOU, AIN тощо. Працюють в Україні, США, Європі. Надають послуги з пітчингу, кризового PR, контент-маркетингу, аналітики.

Solve Marketing

Команда маркетингової агенції Solve Marketing займається розробкою маркетингових стратегій, дослідженням ринку та конкурентів, а також відповідає за візуальне оформлення брендів — від брендбуку й сайту до презентацій і каталогів. Серед послуг Solve Marketing також маркетинг для стартапів, комплексна лідогенерація та послуга таємний покупець.

Агенція працює з клієнтами з України, Польщі та США. За даними Solve Marketing, їхні проєкти за рік генерують понад 15 тис. продажів щомісяця.

Один із кейсів агенції — робота з SaaS-проєктом у сфері IPTV, де команда побудувала маркетинговий відділ, запустила SMM та аналітику, email-розсилки, Facebook і Google Ads, рекламні креативи й тексти. У результаті показники продажів зріс із 500 до 12 тис. на місяць.

SPN Agency

Комунікаційна агенція SPN Agency пройшла кілька етапів розвитку: від SPN Ogilvy PR до SPN Communications Ukraine, а після ребрендингу на початку 2020 року працює під нинішньою назвою — SPN Agency.

Агенція працює з PR, креативом і дизайном, івентами та BTL-активностями, доповнюючи ці напрями аналітикою й медіамоніторингом. Команда створює інформаційні приводи, реалізує антикризові медіакампанії, розробляє айдентику брендів і працює з КСВ-проєктами.

Серед кейсів SPN Agency — соціальний проєкт, реалізований спільно з ПУМБ у межах кампанії «Україна для вас». Банк передав «Фонду Брайля» принтер для друку книг шрифтом Брайля, щоб привернути увагу до проблеми доступності літератури для людей з порушеннями зору. Подія з інтерактивними зонами, на якій продемонстрували роботу принтера, пройшла в Києві, SPN Agency забезпечила повний PR-супровід. У результаті проєкт отримав 100% цільове охоплення в медіа, понад 25 органічних публікацій.

Trembita PR

Trembita PR – PR-агенція, яка має за плечима 10 років роботи та понад 800 проєктів. Міжнародна присутність (Україна, Казахстан, Британія, США, ОАЕ, Азербайджан, країни Балтії). Один із флагманів — флешмоб до Дня серця 2023 року «Переодягнись у червоне», що отримав понад 7 млн охоплення за підтримки МОЗ і зірок (Настя Каменських, Kazka тощо). Клієнти: VARUS, WOG, BOSCH, Megogo.

United PR Communication

UNITED PR Communications — агенція повного циклу, яка працює з 2013 року. Понад 11 років формує міцний репутаційний фундамент для українського та міжнародного бізнесу. Забезпечує повний супровід — від глибокого стратегічного занурення до реалізації креативних кампаній будь-якого масштабу. Спеціалізація: управління репутацією, digital-комунікації, відеопродакшн, вихід на міжнародні ринки.

UNITED PR працює з медіа та лідерами думок у понад 20 країнах світу, серед клієнтів відомі бренди: Samsung, Nemiroff, President, Groupe Lactalis, Freedom Finance, Volia, Аптека Доброго Дня, Loko Moko та інші.

U Agency

U Agency – агенція стратегічних комунікацій. Запрацювала у 2020 як частина UFuture, з 2024‑го працюють із зовнішніми клієнтами: брендинг, антикризові комунікації, digital і відео. Серед кейсів – підтримка Gen.Ukrainian, KOMF, Bolt, UNIT.City, U Tomorrow Summit, Global Teacher Prize.

UK Communications

Українська PR-агенція UK Communications працює з B2B- та B2C-комунікаціями. Команда також займається консалтингом у сфері зв’язків з громадськістю та юридичним консалтингом. Агенція співпрацює як з громадськими організаціями, так і з великими компаніями.

UK Communications допомагає клієнтам формувати й реалізовувати PR-стратегії з урахуванням специфіки їхньої діяльності, місії та цільових аудиторій. Команда працює над позиціюванням організацій, визначенням їхньої унікальної історії та побудовою репутації через комунікації.

Окремий напрям роботи агенції — підтримка бізнесів на старті. PR-фахівці супроводжують компанії у вибудовуванні внутрішніх і зовнішніх комунікацій, тоді як юридична команда консультує з питань створення та організації бізнесу. Агенція також допомагає клієнтам сформувати оптимальний пакет послуг і бюджет, коригуючи стратегію відповідно до завдань і можливостей компанії.

WARTO

WARTO («ВАРТО») – українська агенція маркетингових комунікацій, що надає послуги у сфері PR, маркетингу, реклами, розробки SMM-стратегій, організації промо та PR-акцій. З 2005-го на ринку, у портфоліо – понад 1 200 проєктів. Один із найцікавіших — AI чат-бот для власників домашніх тварин від BRIT, побудований на ChatGPT‑4. Проєкт отримав понад 1 млн охоплення в ЗМІ. Клієнти: Carlsberg, Tetra Pak, USAID, АТБ.

YULA

Креативний хаб, який з 2014 року трансформує українську музичну індустрію та шоубізнес. Пройшла шлях від PR-бюро до мультифункціонального центру зі стратегії, продюсування та медійного просування. З 2021 року компанія офіційно працює у форматі продюсерської платформи повного циклу, забезпечуючи створення унікального бренду артиста, медіакампанії, партнерства, стратегію публічного іміджу. Серед клієнтів: DARISHA, Фільм «Довженко» (медійне просування документального кіно), LOBODA, Артем Пивоваров, Cinema for Victory, Сергій Бабкін, MONATIK. Сайт агенції.

Zeleni.Agency

PR-агенція, яка спеціалізуються на кампаніях із просування брендів і позиціювання в соцмережах. Працює з 2012 року. Клієнти: Canon, LG, Kernel, Peugeot, Citroën, «Добродія» та інші.

42DM

Маркетингова агенція 42DM була заснована у 2016 році. Компанія працює як повноцінний маркетинговий партнер для бізнесів на різних стадіях розвитку — від раннього зростання до масштабних міжнародних запусків. Головний фокус 42DM — B2B-маркетинг для SaaS, fintech, IT-аутсорсингу, мобільних застосунків, ігор, блокчейну, криптовалют, онлайн-освіти та інших технологічних секторів.

Агенція має команду з понад 50 фахівців у кількох країнах (США, Португалія та Україна) та реалізувала понад 250 проєктів для клієнтів на міжнародних ринках. Її підхід поєднує маркетингові стратегії на основі даних, сучасні технології (MarTech і AI), performance-маркетинг та масштабовані комунікації. Вона розробляє стратегії просування, займається контент-маркетингом, SEO та ASO, PPC і email-маркетингом, SMM, надає послуги з вебдизайну і вебаналітики.

42DM працює з клієнтами по всьому світу — у США, Європі й Азії. Серед її клієнтів такі бренди як Payoneer, Reface, Zeeto та інші. Компанія позиціонує себе як агентство, що допомагає технологічним бізнесам посилювати присутність на ринку через ефективні, даними підкріплені маркетингові рішення.

Znamy Agency

Znamy — комунікаційне агентство, засноване в червні 2023 року. Працює у форматі digital PR, фокусуються на консалтингу в комунікаціях і бренд-наративах, роботі з соцмережами, онлайн-платформами, побудові персонального бренду та журналістських зв’язків.

У портфоліо агенції: Київська школа економіки (KSE), INTERTOP, SKELAR, I AM IDEA, Turbo.ua.