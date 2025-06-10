Тест-драйв Hyundai Kona Hybrid 2025: приховані таланти

Поки інші представники бренду змагаються за дизайнерські нагороди, менший SUV Hyundai Kona Hybrid 2025 йде своїм шляхом, пропонуючи як найбільше практичності та зручності в користуванні.

Мені б дуже хотілось опинитись за лаштунками дизайнерського відділу, коли вони приймали рішення по кінцевих скетчах нової Kona. Хоча в скетчах цей кросовер виглядає досить пристойно та зухвало, а ось в якості готового зразка він викликає дуже суперечливі емоції. Якщо Ionic 5 наче вийшов з «Зоряних війн», то цей компакт – з «Робокопа».

Хоча мені він більше нагадує злого покемона з дивним виглядом і прихованими талантами. А приховує Hyundai Kona Hybrid 2025 не менш суперечливі здібності. І в другому поколінні в її скарбничку докинули нових можливостей.

Новий стиль

Світ побачив наступну генерацію кросовера В-сегменту у 2024 році. Hyundai Kona Hybrid 2025 побудований на свіжій платформі К3 та ділить її з братом Kia Niro. Зросли габарити в усіх пропорціях: довжина збільшилась на 175 мм (4 355 мм), висота (1575 мм) та ширина (1825 мм) — близько 20 мм, а колісна база на 60 мм (2 660 мм). Змінилась і зовнішність відповідно. Здається, що Kona наче надули, але це ніяк не нашкодило, скоріше навпаки.

Тепер фари головного світла мають іншу форму більш трикутну та LED-оптику всюди навіть в базі, а крайніх двох комплектаціях буде адаптивне дальнє світло. Поки що не матричне.

Зовнішність Kona продовжує тенденцію Hyundai видавати найексцентричніші дизайни, хоча цього разу пояснень йому важко знайти та загалом такий стиль на любителя. В будь-якому випадку він вражає продуманістю, цілісністю та увагою до дрібниць. Не втомлююсь аплодувати команді дизайнерського відділу на чолі з СангЮпом Лі, яка не зупиняється в створенні сміливих рішень.

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Складні кузовні виштамповки насправді виконують свою функцію, як і задній спойлер з інтегрованим стоп-сигналом. Коефіцієнт аеродинаміки може і не дивовижний, але складає приємні 0,27, що вписується в рамки найкращих. Оптика навіть на незвичному місці працює відмінно не поступаючись жодному представнику бренду, а панелі камер та радарів настільки гармонійно вписались в цей складний дизайн, що їх навіть не помітиш. Тепер габаритні смужки поєднані між собою єдиною смугою, яка світиться вночі, те ж саме і позаду. Виглядає точно сучасно та трохи футуристично.

До нас Kona добралась зараз в найтоповішій версії N-Line. Ні, не спортивний N, а лише стилізація, це наче Red Bull, без кофеїну. До топової комплектації додано чорні спідниці спереду та ззаду в більш агресивному стилі, чорна решітка радіатора, чорні дзеркала, колісні арки в колір кузова, диски 18 дюймів та вихлопні подвійні патрубки в спортивній стилістиці.

Увага до дрібниць

Як на мене, то Kona ніколи не зазіхала на корону королеви краси, а брала саме практичністю, яку всіляко намагались зберегти та виділити у свіжій генерації. Як і в випадку з Ionic тут конструкція збиралась заново навколо саме електричної версії, а значить і навколо салону. Тож в інтерʼєрі ще більше змін і це одразу впадає в очі.

Якщо стара Kona — це маленька кімната в гуртожитку, то Hyundai Kona Hybrid 2025 — вже open space із MacBook’ом: два екрани, підсвітка, простір. І все пахне новим життям.

Загальна архітектура Hyundai Kona Hybrid 2025 все ж таки залишилась класичною, але організація простору унікальна і розрахована на максимум простора для зберігання та комфорту. Попри ледь помітний наліт старомодної школи та простоту деяких пластиків, атмосфера досить якісна. Дизайн не надто вигадливий, тому відволікаючих факторів мало.

Попри великі фірмові з’єднані планшети по 12,3 дюйма більшість функцій мають кнопки під монітором та на центральній консолі. Таке відсилання до класики дуже приємне, бо під час керування не так зручно клацати по монітору. Хоча жодних скарг на інтерфейс ви від мене не дочекаєтесь. Все лаконічно, зрозуміло та на відстані трьох кліків — правило «юзер-френдлі» дизайну.

Мені подобається новий стиль Hyundai Kona Hybrid 2025. Важіль коробки перенесено під кермо, як в останніх моделях бренду, в середині замість стандартних підсклянників зробили велику нішу для дрібниць, а тримачі стаканів просто висуваються за потребою. Під підлокітником дві ємності для зберігання, а бездротова зарядка досить зручна та міцно тримає смартфон, хоча він там трохи і перегрівається. Нове торпедо пропонує додаткову нішу над бардачком, а дефлектори повітря наче зливаються з загальною стилістикою.

Окрема вдячність за збереження панелі клімату, який тут двозонний і має три рівні автоматичного режиму. Окрема кнопка перемикання лише на спрямування клімату на водія — цікава фішка. Плюс в топовій комплектації будуть підігрів для всіх сидінь, а для передніх ще й вентиляція.

В комплектації N-line салон виглядає наче геймерська кімната з чорно-червоною стилістикою, спортивними ковшами-кріслами, металевими накладками на педалі, мʼякими багатими матеріалами та оббивкою сидінь екоалькантарою, яка на 65% складається з переробленого пластику.

Зарядки для смартфонів Type-C мають окрему кнопку вмикання, або перемикання з заряджання на зʼєднання з системою. Такі плюшки пропонує лише Hyundai. Цікаво, що позаду ще два виходи для підключення гаджетів, цікаво інтегровані в нішу для дрібниць. Є кишені в спинках крісел та пластикові накладки, щоб діти не бруднили. Плюс є доступ до багажного відділення, якщо скласти середню частину заднього дивана.

Приладова панель пропонує один загальний вид та змінну інформацію від систем автівки та бортового комп’ютера. Керування змінами відбувається на кермі справа, а зліва можна вмикати адаптивний круїз.

Якщо хтось жалівся на нестачу місця в попередньому кросовері, то тепер ситуація геть інша. І збільшення розмірів зіграли на користь заднім пасажирам, додавши їм місця для ніг та для голови. Зручно можна влаштуватись навіть в середині дивану. Додали простору і в багажне відділення, а радує те, що навіть в електромобілі простір не зʼїдається.

Багажник Hyundai Kona Hybrid 2025 має обʼєм в 466 літрів та пропонує максимум місця навіть порівняно з конкурентами, як Ford Puma (456 л) або Peugeot 2008 (434 л). Тут два рівні підлоги, де знизу ховається ремкомплект замість докатки, а також можна буде сховати інструменти. Сам багажний простір не має бортику, що з одного боку зручно, а з іншого — якщо щось розсиплеться, то буде випадати.

Оманлива агресія

Ми звикли до того, що гібриди пропонують подвійну потужність та динаміку електромобілів в парі з ДВЗ, але і тут у Hyundai Kona Hybrid своя думка на цей рахунок. Цей компактний кросовер для тих, хто хоче виглядати, як гонщик, але їздить наче бухгалтер з Прилук. Тут всього загальних 141 к.с. та 147 Нм крутного моменту і те на 4 000 обертів, наче задавили все, що можна.

І це насправді виправдано в нашому варіанті, адже екологія ставить свої рамки та заганяє в них виробників. Hyundai, взявши напрямок на швидку інтеграцію в екологічність розподілили задачі між широким модельним рядом. І саме Kona випала карта практичності та комфорту. так вже склалось з моменту її появи, що вона показує себе навіть краще ніж від неї всі очікують. Слава йшла попереду неї, склавши не погану репутацію.

Тож це покоління тільки посилило відчуття. Головною перевагою Hyundai Kona Hybrid є не стільки екологічність, скільки корисність та економічність. Гібридна система не змінилась і має невелику батарею, електродвигун та може рухатись невеликі дистанції лише на електриці, але навіть на швидкості, коли рухаєшся накатом. Однак зазвичай такі системи втрачали свою продуктивність та економію пального під час руху трасою.

З Hyundai Kona Hybrid 2025 все навпаки: навіть під час роботи 1,6-літрового бензинового турбованого двигуна в рамках 90-110 км/год він знижує витрату пального. На моїх міських показниках було 5,0-5,7 літрів витрати, а під час руху трасою вдалось опуститись до 4,2 літра, а іноді навіть до 3,2 літра, що взагалі рекордний показник для гібридів. Навіть Honda ZR-V з їх сучасною гібридною трансмісією не може хвалитись такими цифрами, не кажучи вже про представників Toyota чи Lexus.

Тільки ось керувати такою «каретою» не дуже весело, адже динаміка вʼяла, а на швидкості прискорення може навіть підставити під час обгону. Коробка 6DCT з двома зчепленнями трохи губиться на високих обертах і не дуже охоче скидає передачі. І ці секундні затримки можуть навіть налякати. Так, і двигун не охоче крутиться і не знаходить достатньо потужності, що не дивно.

Кермо хоч і має достатньо пружності не балує чіткістю та відгуком. Тільки режими їзди можуть трохи допомогти, але суттєво не змінюють ситуацію з динамікою навіть у режимі Sport. Правда, яку користь в моноприводі приносить режим Snow я так і не з’ясувала, можливо системи допомоги починають діяти трохи активніше.

І тільки підвіску можна похвалити за пружність та відпрацювання негараздів. тут багаторичажка по колу і гарантує досить стримані коливання для пасажирів. Вона непогано поглинає дрібні вибоїни та трохи жорстко відпрацьовує на більших, однак не критично та без пробоїв.

Але найголовніше про що важливо згадати — це доопрацьована гібридна система та деталі агрегатів, які мали деякі вади у попередника тепер виправлено і все досить просте та міцне. Всі автівки, які вважають тими, що не ламаються засновані саме на ремонтопридатності та легкому доступу до основних деталей двигуна, генератора, ходової частини та інших. І зараз у Kona все відповідає статусу надійності.

Безпека в перевагах

Окрім економічності на перший план в Hyundai Kona виходить саме безпека, адже тут повний набір Hyundai Smart Sense останнього покоління. Це не просто адаптивний круїз — це набір систем, які працюють на відстежування навколишньої ситуації. Система використовує датчики та радари для забезпечення безпечного руху, а також для автоматичного регулювання швидкості. Разом з нею працює система Highway Driving Assist, яка відстежує ще дані з карти для забезпечення безпечного руху, а також для автоматичного регулювання швидкості.

Допомагають під час руху сповіщення про обʼєкти в сліпих зонах і навіть буде заважати вам змінити смугу руху, якщо там буде автівка. Це доволі агресивно та наполегливо, тож треба бути уважним. Іноді вона не розуміє, що вас вже пропускають. Так само відбувається і з утриманням в смузі руху, якщо ви обʼїжджаєте ями.

Ну і звичайно топові комплектації пропонують неперевершену систему камер в дзеркалах, які передають зображення прямо в колодязі на приладовій панелі під час вмикання поворотника. Широкий кут дозволяє чітко бачити сліпі зони та наявність там інших учасників дорожнього руху. Непогано допомагають вони й під час їзди вузькими вуличками або у дворах. Загалом камери 360 тут відмінні та пропонують будь-який кут огляду і його можна обрати.

І вперше в Hyundai Kona дебютує розумна навігація Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), а також присутня функція Hyundai Digital Key 2 Touch, яка дозволяє відчиняти автівку через смартфон або Apple Watch1. Також автівка реагує на наближення ключа і може навіть самостійно відчинити багажник, коли ви до нього наближаєтесь.

На додаток максимально інтегровані всі системи від хмарного оновлення до керування автівкою за допомогою додатку Bluelink. В більшості він працює саме для електричної версії, але може надавати деякі функції й для звичайних авто. Дозволяє закрити чи відкрити автівку віддалено, зберігає маршрут та дані про стан авто.

Висновки та позиціювання

В Європі Hyundai Kona пропонує найширшу гаму силових агрегатів, але ми поки що отримали лише гібридну версію і мабуть, найцікавішу з усіх, як в плані економії, так безпеки та комфорту. Судячи з підрахунку якостей Hyundai Kona однозначно можна сказати, що це один з найтехнологічніших кросоверів в класі, з акцентами на безпеці та економічності.

Протиставити йому можна лише Toyota Yaris Cross, який теж має високий рівень безпеки та економічності. Але він кращий в керуванні, хоча втрачає в просторі салону. Corolla Cross взагалі випаде з конкурентів оскільки не може запропонувати сучасності та технологічності, але має багато простору в салоні.

На високому рівні конкуренції буде триматись і Peugeot 2008, тільки він не має гібридного приводу, а лише електричний аналог. Тож у Kona є всі шанси отримати свого споживача, який буде готовий викласти від 31 до 36 тис. доларів за компактний кросовер такого рівня.

ПЛЮСИ: економічність, безпека, практичність, технології, комфорт в салоні, простір.

МІНУСИ: провальна потужність, іноді надокучливі системи допомоги.