Перший тест-драйв Skoda Elroq: технологічність на службі затишку

Коли вперше сідаєш у Skoda Elroq, є відчуття, ніби машина не продає тобі майбутнє, а просто тихо підсовує його на практичному, добре знайомому чеському сервізі. В ньому немає театральності, зате є те, за що європейці вже встигли полюбити цю модель: доросла посадка, продумана ергономіка, дуже пристойна тиша на ходу і салон, в якому хочеться не лише їхати, а й жити.





Так склалося, що в межах тест-драйву історичних автомобілів Skoda мені випала нагода ближче познайомитися з найсучаснішим кросовером бренду. І саме він став для мене дуже промовистим символом того шляху, який автомобільний світ пройшов за 20-те й початок 21-го століття: від механічної простоти до високотехнологічної, майже ювелірно продуманої електромобільності.

Мене щиро вразило, наскільки індивідуально, уважно й без шаблонності створено цей електрокросовер. І особливо тішить новина про те, що “Єврокар” обіцяє привезти його в Україну вже наприкінці року. Тож настав час поділитися з вами своїми враженнями та розповісти про найцікавіші особливості цієї новинки.

Elroq – компактний електрокросовер на платформі MEB, який став електричним наступником Karoq і першим серійним Skoda з фірмовою філософією Modern Solid. Саме тому він виглядає не як “ще один електромобіль”, а як новий етап для марки: з характерним чорним Tech-Deck Face, світловою смугою, чіткими пропорціями та стриманою, майже архітектурною зовнішністю.





І тут одразу хочеться поставити її поруч зі старшим Skoda Enyaq. Бо саме в цій парі найкраще видно характер Elroq. Enyaq більший, солідніший, дорожчий на вигляд і відчуття, з більшим запасом простору та більш представницькою подачею. Elroq же компактніший, легший у сприйнятті, трохи простіший за амбіціями, але від цього не менш вдалий. Він ніби зняв з Enyaq усе зайве для щоденного міського і міжміського життя, залишивши головне: комфорт, практичність, добру електричну техніку та дуже зрілу логіку салону. І саме тому він може стати для багатьох покупців навіть привабливішим. Бо не кожному потрібен більший кузов, якщо в Elroq і так достатньо місця для родини, речей і нормального життя.

Дизайн, що задає рівень

Skoda Elroq одразу читається як молодший, але дуже впевнений брат Enyaq: його фірмове обличчя Tech-Deck Face замінило класичну решітку радіатора, а вся передня частина виглядає чисто, сучасно й трохи футуристично. За габаритами це цілком дорослий кросовер: довжина – 4488 мм, ширина – 1884 мм, висота – 1625 мм, колісна база – 2765 мм, тож Elroq не виглядає компактним міським малюком, а радше акуратним сімейним SUV із дуже правильними пропорціями.

Стиль Modern Solid задає Elroq той новий, дуже впевнений вигляд, який, здається, ще не раз побачимо на майбутніх моделях Skoda. Машина виглядає сильно, сучасно і дорого, але без зайвої агресії: чорні глянцеві акценти, нова графіка світла та мінімалістичний передок роблять її не просто впізнаваною, а ще й такою, що ніби підказує, куди взагалі рухатиметься дизайн бренду далі.

Цікаво, що Elroq навіть в базі виглядає доволі щедро, а старші версії додають йому ще більше характеру та візуальної “спортивності”. Наприклад, у виконанні 60 можна отримати 19-дюймові колеса Proteus, двозонний клімат-контроль, камеру заднього виду та 13-дюймовий екран, а в 60 Sportline, пропонує вже 20-дюймові диски Vega, пофарбовані в чорний колір, і темні зовнішні акценти, які роблять кросовер більш зібраним і ефектним.

За кольорами Skoda Elroq не нудний: у палітрі є дев’ять відтінків кузова, зокрема фірмовий Timiano Green, який став ексклюзивним саме для цієї моделі, а ще бренд підкреслює окремі декоративні елементи в кольорі Unique Dark Chrome.

Тобто візуально Elroq можна зібрати і як стриманий сімейний електрокросовер, і як більш модний і контрастний автомобіль – все залежить від того, чи хочеться тобі більше елегантності, чи трохи більше характеру. Версія RS додає ще один яскравий колір Mamba Green та глянцеві чорні вставки по кузову, а також особливі чорні диски та шильдики, а також більш спортивні крісла.

Ми поки не знаємо які саме версії приїдуть в Україну, але сподіваємось тільки, що нам також нададуть можливості побалувати себе яскравими кольорами.

Технічна база Skoda Elroq

Лінійка Elroq побудована на задньопривідних версіях з одним мотором: Elroq 50, 60 і 85, відповідно до батарей на 55, 63, 82 кВтгод і запасом ходу від 350 до 580 км залежно від версії. Для тих, кому мало спокою, є й спортивніша RS-версія з повним приводом 85х, яка дісталась мені на тест-драйві. Цей RS-варіант стоїть окремо вгорі лінійки і має батарею на 84 кВтгод та потужність у 250 кВт, що дає розгін до 100 км/год за 5,4 секунди. Запасу ходу вистачить на 523-556 км (WLTP) за показниками виробника.

Тут два електродвигуни на кожній вісі та занижена підвіска на 15 мм попереду і на 10 мм позаду, що працює на покращення керованості та контрольованості автівки. Однак максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Заряджання можливе як від звичайної розетки, так і від потужної станції DC. Причому Elroq здатний завантажувати від 145 до 185 кВт і підживити акумулятор від 10% до 80% за 24-26 хвилин залежно від версії батареї.





Зразкова поведінка

Мені подобається, що Skoda Elroq не намагається здатися швидшим чи агресивнішим, ніж є насправді. Він рухається дуже плавно, впевнено і без нервів. Рульове керування не викликає бажання шукати гострішу реакцію, зате дає відчуття передбачуваності. А це, між іншим, одна з найцінніших якостей у реальному житті, особливо коли ти не просто тестуєш машину, а живеш із нею кілька днів.

Версія RS додає перцю в цю збалансованість, а відчуття керма гостріше і провокативніше, а спортивні ковши-крісла налаштовують тебе на драйв вже з перших секунд. Головне не захоплюватись, бо запас ходу при їзді в агресивному режимі буде зникати на очах.

В місті Elroq дуже приємний. Він достатньо компактний для маневрів, не лякає габаритами і не втомлює. Він тримається зібрано без зайвих рухів кузова, а електрична тиша додає відчуття дорогого спокою. Підвіска багатоважільна у всіх версіях і добре відпрацьовує на європейських дорогах, а топова RS пропонує ще й адаптивні амортизатори DCC. На міських вулицях Elroq здається саме тим типом автомобіля, який не свариться з ямами, не метушиться на світлофорах і не змушує водійку щохвилини коригувати траєкторію, бо відгукується легко, майже чемно.

Кліренс Skoda Elroq коливається від 185 мм до 170 мм (в спортивному RS), що в принципі дозволяє почуватись спокійно навіть у їзді по грунтовці, але загалом це не машина для підкорення бездоріжжя і навіть близько не зрівняється з можливостями того ж Karoq. Але в наших реаліях та на поганих дорогах це дозволить справитись з більшістю задач, які можуть з’явитись в повсякденні.





На трасі він спокійний, зібраний, із відчуттям, що запасу тяги вистачає для впевнених обгонів і нормального ритму подорожі. Ізоляція салону та загальний комфорт ходу у нього такі, що після кількох годин за кермом не виходиш з машини розбитою. Тут подвійне скло, добре ізольований шум від дороги та естетична загальна атмосфера. Чого тільки вартий проєкційний дисплей з 3D графікою.

На додаток нам були доступні всі функції адаптивного круїзу та систем допомоги водію, окрім базової пасивної безпеки. І відпрацьовують вони чітко, зрозуміло, вчасно. Авто дозволяє тобі відпочити за кермом і не напружуватись, нагадуючи тобі про уважність. Та й в загальному сенсі Elroq відчувається як дуже “дорослий”, але не холодний. Він не змушує тебе постійно пам’ятати, що це електромобіль, а просто виконує свою роботу тихо і акуратно. Головне, що затрати енергії можуть бути стриманими, якщо не давати своїм емоціям волі, і дозволити з легкістю долати суттєві дистанції без втоми або зупинок на довгі підзарядки.

Чесний комфорт

Саме всередині Skoda Elroq починає найбільше подобатися тим, хто не любить картинні електромобілі. У нього хороша посадка водія, логічне розташування органів керування, зручне крісло й дуже грамотна передня частина салону. Skoda, на щастя, не пішла шляхом тотальної сенсорної жертви: тут збереглися нормальні кнопки для важливих функцій, окремі фізичні елементи керування та зрозуміла ергономіка.





Сенсорний монітор попереду пропонує добре налаштовану мультимедіа з вже знайомим інтерфейсом по Skoda Enyaq, а також бездротову зарядку та підключення смартфона. Плюс є доступ до застосунку, який дозволяє керувати доступом, зарядкою авто та кліматом віддалено.

Салон RS відрізняється особливим шиком від комбінації штучної шкіри та якісної мікрофібри Suedia з лаймо-зеленою стрічкою. Доповнює особливість дизайну декор під карбон, спортивні ковши, кермо з перфорованою шкірою та шильдики RS.

Гальорка у Skoda Elroq справді хороша для свого класу. Завдяки плоскій підлозі й електричній архітектурі він дає дуже гідний простір для ніг і плечей, а три пасажири ззаду можуть сидіти поруч без відчуття покарання за спільну поїздку.





Багажник у моделі пристойний, але не рекордний для класу: від 470 літрів до 1580 літрів при складених спинках заднього ряду. Тут деякі конкуренти виглядають переконливіше, наприклад bZ4X Touring, яка більше навіть універсал ніж кросовер. Водночас Skoda традиційно бере не обсягом цифр, а тим, що простір використано розумно: без зайвих виступів, із правильною формою та практичними дрібницями. Плюс багато додаткових ніш, кишень по салону для дрібниць, а також всі доповненні від Simpley Cleaver. І це дуже по-шкодівськи: не найбільше на папері, а найрозумніше в реальності.

Поруч із конкурентами

У класі Elroq має дуже серйозне товариство. І саме тут він мені подобається ще більше, бо не намагається перемогти всіх яскравими рисами або гучними технологіями. Він виграє сумою маленьких правильних рішень.

Так на фоні Volkswagen ID.4 Elroq виглядає більш людяним. Німець, по-перше, не офіційний, а по-друге, сприймається як технічно грамотний, але трохи холодніший і беземоційний електрокросовер. У Skoda ж більше тепла в інтер’єрі, більше практичних дрібниць і менше враження, що ти купуєш лише платформу з колесами. Elroq побудований на знайомій електричній архітектурі концерну, але подається значно дружніше і з великою долею вкладу саме чехів.





Якщо дивитися на Toyota bZ4X, який приїде цього року до нас вже офіційно, то тут Elroq здається набагато переконливішим не тільки як сімейний продукт, а ще й захопить молодіжну аудиторію. Toyota, звісно, бере власною репутацією надійності, але її електрокросовер у багатьох сприймається як специфічний у дизайні, з менш інтуїтивною подачею атмосфери і не такою вдалою загальною “обжитістю” салону. Хоча як раз Toyota більше буде пропонувати обʼємів і простору. В Skoda ж усе значно природніше і суттєво багатше: сів, закрив двері і вже через кілька хвилин почуваєшся у ньому, як у знайомій люксовій квартирі, де все стоїть саме там, де й має бути.

Порівняно з Kia EV3 Skoda Elroq теж має свої козирі. Kia грає на сміливому дизайні, свіжості й дуже сучасному образі, а Skoda – на стриманості та зрілості. EV3 може сподобатися тим, хто хоче щось модне, нестандартне і трохи футуристичне. Elroq же бере тих, кому важливіша не демонстрація стилю, а відчуття, що машина не розчарує через рік-два. У ньому менше шоу, зате більше впевненості. Elroq краще читається як “автомобіль без сюрпризів”: він не дивує, а підлаштовується під життя. І, чесно кажучи, для багатьох це куди цінніше.

Що це означає для України

Для українського ринку Skoda Elroq виглядає дуже логічною майбутньою появою, особливо з огляду на те, що модель вже має сильну європейську історію й отримала добрий прийом і навіть оновлення, які принесли ще більш сучасний інтерфейс. Якщо кросовер справді прийде до нас наприкінці 2026 року, він може влучити в дуже правильний момент: коли покупці вже почнуть сприймати електричний компактний SUV не як експеримент, а як нормальний сімейний транспорт. І тут Skoda має козирі, які в Україні цінують особливо: практичність, ясну логіку, пристойний запас ходу, зрозумілу техніку та бренд без надмірного пафосу.





На мою думку, Skoda Elroq – електрокросовер, який найкраще розуміє, що майбутнє автомобіля не обов’язково має бути гучним. Воно може бути спокійним, логічним, теплим і дуже зручним. На фоні Enyaq він виглядає молодшим, але не слабшим. На фоні конкурентів – не найяскравішим, але дуже переконливим. І саме в цьому його сила. Є автомобілі, які закохують тебе цифрами. А є такі, які закохують побутом і Elroq саме з другої категорії. В ньому зручно сидіти, зручно зберігати речі, зручно жити щодня.

ПЛЮСИ: стильний дизайн, комфортний салон, організація простору, динаміка, керованість, запас ходу.





МІНУСИ: більшість приємних функцій в топових комплектаціях, в Європі вартість стартує від 33 тис євро.

Технічні характеристики Skoda Elroq RS