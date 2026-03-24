Тест-драйв Volvo EX30 Cross Country: коли додали мужності

Маленький електричний кросовер Volvo EX30 Cross Country раптом виявляється “справжнім” Volvo, тільки у форматі міського швейцарського ножа. Зі сторони він виглядає як стильний гаджет, але чим довше з ним живеш, тим більше розумієш, що це дуже цілісний технічний продукт з чіткою філософією, а не просто ще один модний EV.





Якщо звичайний Volvo EX30 – це акуратний скандинавський кросовер, то версія Cross Country виглядає так, ніби її одразу готували до фотосесії на льодовику. Чорні накладки на арки, матові чорні пластини, рейлінги й характерні Cross Country-деталі наближають образ до стилю all-road навіть попри те, що кліренс збільшили всього на 19 мм, а диски зменшили в розмірі. Візуально це працює краще, ніж здається з цифр: машина виглядає ширшою, впевненішою, і вже з парковки натякає, що їй мало лише асфальту.

Більш того легкі зміни дозволяють встановити в арки позашляхові шини All Terrain, що значно підвищить шанси доїхати на дільні ділянки та не пасувати поряд зі справжніми “овер-кросами”. Однак, як би мені не хотілось захопитись і випробувати маленький кросовер з великими амбіціями на справжньому бруді, я стрималась – бо розумію, що це не його стихія. Він скоріше джентльмен у відпустці на трекінгу в Альпах з легким рюкзачком за спиною і з елегантною тростиною. Наявність опційного багажника на даху лише підкреслює його стилізацію, а не амбіції.

Гарячий малюк

Хоча за цифрами цей малюк точно готовий на більше ніж здається. Версія Cross Country йде тільки як Twin Motor Performance, тобто ніякої економії на техніці, тут одразу повний привід і максимальна віддача. Два електромотори сумарно видають близько 315 кВт (428 к.с.) і 543 Нм, а розгін до 100 км/год займає приблизно 3,7 с – це вже територія гарячих хетчбеків, тільки у форматі компактного електрокросовера. Максимальна швидкість традиційно для Volvo обмежена на рівні 180 км/год і це свідомий вибір бренду на користь безпеки, а не цифр у техпаспорті.





Ємність батареї – близько 69 кВтгод, з яких використовується приблизно 64–65 кВтгод, і саме ця конфігурація дає орієнтовний запас ходу (WLTP) на рівні 435 км у Cross Country, з урахуванням більш “важкого” обвісу і ширшої гуми. Реальні мої заміри говорять про те, що на трасі й при низьких температурах варто орієнтуватися на приблизно на 350 км залежно від стилю їзди та умов – машина не рекордсмен ефективності, але тримається на рівні інших потужних компактних EV.

Міський омелюх

Перші поїздки по місту залишають лише відчуття тиші. Жодного шуму не проривається крізь корпус Volvo EX30 Cross Country, тільки шини трохи шелестять. Тут немає агресії, скоріше розміреність та впевненість в кожному русі. Компактність дозволяє відчувати себе впевнено навіть у вузьких провулках Печерська.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Volvo EX30 Cross Country справді маленький. Довжина трохи за чотири метри легко влаштовується в центрі Києва, де місця завжди в дефіциті. Я відчула це одразу: паркування біля улюбленої кав’ярні – без проблем. Там де завжди тісно – достатньо увімкнути автоматичну допомогу в паркуванні і ось ти вже стоїш ідеально. Без жодного стресу.

Цей малюк маневрує як гольф-кар, радіус розвороту ідеальний, камери показують все чітко. У світі, де всі женуться за великими SUV, це свідомий вибір. Менше металу на виробництві, менше ваги (а тут приблизно тонна сімсот кілограмів) і менше енергії на рух. Тобі простіше знайти місце на паркінгу, а планеті легше від такого авто, якщо ще врахувати всі нюанси виробництва цього найменшого Volvo.

Прискорюється він плавно, але якщо вдарити по педалі, тебе вдавлює в сидіння – і це вже не дивує в наш час електромобілів. Обгін на трасі – справа секунди. А ось підвіска м’яка для такого компактного кросовера, поглинає київські ухаби, не бовтає, не відгукується в голові гулом, а ями об’їжджати легко завдяки точному керму та чіткому відгуку. А ще тут прогресивна рейка, а налаштування зусилля на кермі можна змінювати в налаштуваннях.

На трасі Volvo EX30 Cross Country тримається лінії, як на рейках завдяки чіткій та постійній роботі системи автопілота, яка ніколи не втомлюється, а лише обережно страхує не відбираючи у тебе ініціативу. Стабільність на високій швидкості відмінна, вітер не несе, корму не гойдає і тільки вітер буде посвистувати в рейках багажника – це завжди відбувається, якщо любиш городити щось на даху.

Дикий норов

Volvo EX30 Cross Country на льоду й снігу відчувається більш живим і грайливим, ніж більшість Volvo, з якими я стикалась. У стандартному режимі машина дозволяє легкі контрольовані ковзання, але при цьому зберігає той самий фірмовий баланс між стабільністю та інформативністю керма – вона не нервова, просто чесно показує, де межа зчеплення.

Ти точно знаєш, що можеш легко дозволити собі більше. Спочатку асфальт, потім ґрунтовка після дощу, калюжі, колії, мокра трава. Кліренс вищий на двадцять міліметрів, ніж у звичайного EX30, захист днища є, плюс нічого не випирає знизу, а чорні захисні обвіси рятують від легких камінців. Шини навіть зимові тримають добре. Повний привід розподіляє момент миттєво, не буксує. Підвіска ковтає нерівності, салон не трясе. Вийшла, оглянула – бруд на накладках, але кузов майже чистий.

Глибше в ліс, де стежка звужується. Машина йде впевнено, електроніка допомагає: якщо одне колесо в повітрі, тяга йде на інші. Не як великий джип, але для такого компакта враження сильне. Я зупинилася, вийшла, послухала тишу. Птахи, шелест листя і ніякого дизельного гарчання. Сіла додала газу – і легке ковзання на повороті, контрольоване, веселе. Стабілізація відпускає, якщо треба, але тримає в межах. Повернулася додому брудна, але щаслива. Думала: оце і є свобода – виїхати в ліс на каву з видом, без жодного шуму, сумнівів та вагань.

Фен на максималках

Приїжджаєш додому на останніх 20 відсотках, вмикаєш машину в розетку і є час на відпочинок. Від звичайного змінного струму цей потужний малюк буде заряджатись близько 30 годин, споживає близько 2 кВт. Однак ночі достатньо, щоб отримати 250 км запасу ходу. Якщо ж встановити трьохфазну розетку, то завдяки вбудованому інвертору на 22 кВт машина встигне повністю зарядитись за 4-6 годин. Економія на бензині – відчутна, особливо коли ти щодня в русі. І батареї більше не треба, бо і заряджати її буде важче.

Я вважаю, що і подорожі теж не будуть обмежені, адже EX30 дозволяє завантажувати прямо в акумулятор потужний постійний струм в 153 кВт і зарядити основний акумулятор до 80% за 26 хвилин. В розрізі 300 км – це цілком прийнятно до наступної зупинки. Я їздила і на менш далекобійних електромобілях. І цей малюк мені прям дуже подобається своєю легкістю та простотою в спілкуванні – жодних нюансів, непорозумінь з ним не виникає.





Дотик чистоти

Салон Volvo EX30 Cross Country розташовує до себе з першого погляду. Основні асоціації: простір, мінімалізм, легкість. Здається шведи зуміли інтегрувати сюди свою філософію створення інтер’єрів зі скандинавською стриманістю. Тут як не старатись, ніколи не буде хаосу – все настільки логічно розташовано, а схованки прикривають дрібниці, які можуть створювати візуальний шум.

Коли ти відчиняєш двері, в голові автоматично запускається чек-лист: де тут пластик, де тканина, чи не здешевили все заради слова “оффроуд”. Але EX30 Cross Country в жодному випадку не втрачає свого стилю та доступних видів інтер’єру, як і всіх його екологічних переваг. Цей компакт не кричить про свою екологію, але робить це трохи інакше і так, що тобі просто приємно до всього торкатися.

Тут багато вторинних матеріалів, але не в стилі “екоексперименту”, а як нова версія преміальності. Фактурні поверхні, цікаві візерунки, м’які на дотик тканини – все це дає той самий відчутний вайб, до якого ти звикла в дорогих авто, тільки без надлишкової шкіри й деревини. Люкс тут не про те, щоб у салоні було як у приватному джеті, а про те, щоб ти не відчувала себе винною за кожен квадратний сантиметр. І в цьому сучасна філософія багатства.

Я люблю гарні речі. А Volvo наче дає тобі право бути вимогливою й усвідомленою одночасно.





У порівнянні з конкурентами за смислом, як Kona Electric або Jeep Avenger, які теж декларують екологічність, EX30 набагато чіткіше і прозоріше комунікує цю тему: для бренду це не просто аргумент у прес-релізі, а частина загальної стратегії переходу до повністю електричної лінійки. І у Cross Country ця історія звучить особливо цікаво: ти отримуєш образ off-road і пригод, який традиційно у світі авто асоціюється з дизелями та складною технікою, але в електричному, компактному, чистішому форматі.

Я не буду зупинятись на мультимедіа з Google сервісами, це незмінно в порівнянні зі звичайним EX30, про який ми вже розповідали. Але відмічу, що дуже приємно сидіти посеред лісу, пити каву з термоса та дивитись улюблений серіал від HBO прямо на великому екрані. В цьому є особливий настрій і в неділю не буде шансів пропустити перегони “Формули-1” через те, що сім’ї захотілось погуляти лісом.

Розширений простір

Volvo EX30 Cross Country не величезний сімейний кросовер, але ідеальний супутник для коротких втеч із міста. У ньому легко вмістяться двоє подруг або діти, улюблений песик, кілька кошиків із їжею, сумка з мангалом і пухкі пледи – все, що створює атмосферу затишного пікніка десь серед природи.





Попри компактність, багажник на 318 літрів дивує практичністю: після шопінгу без проблем поміщаються пакети, ноутбук, пара валіз і ще трохи місця залишається. Так, він не найбільший у класі, але спокійно “приймає” навіть дитячу коляску. А додатковий багажник на даху взагалі рятує у нього легко вписується все, що так хочеться взяти для мандрівки: спальники, намет, навіс, спортивні речі чи холодильник для пікніка. Головне – добре закріпити, і можна вирушати!

Спинки сидінь складаються у рівну підлогу, тому багажник стає ще просторішим і зручнішим. Під ним прихована ніша для інструментів, зарядних кабелів або ще й “жіночих дрібниць”, які завжди мають бути під рукою. А попереду – ще один сюрприз: невеликий додатковий відсік на 7 літрів, ідеальний для речей, які хочеться тримати в порядку.

Вибираючи найкраще

Назва Cross Country для Volvo – це щось на кшталт окремого світу. Раніше це був код: великий універсал, дизель, величезний багажник, сімейні поїздки, лижі, собака, діти, багато доріг і мало асфальту. Сьогодні EX30 Cross Country наче переписує цю історію. Замість довгого універсалу – компактний електрокрос. Замість дизеля – два електромотори й тиша в салоні. Але ідея залишилася: ти не прив’язана до міста. Підвищений кліренс, захисний обвіс, більш “зубасті” шини – це все не для того, щоб штурмувати болота, а щоб ти не обмежувала себе ні в чому.





Чесно, я трохи втомилась від машин, які гучно кричать про рятування планети. EX30 Cross Country подає це м’якше. Він не робить з тебе супергероїню тільки тому, що ти увімкнула автівку в розетку. І мені подобається, що машина не моралізує. Вона не змушує тебе відмовлятися від дороги в гори або в ліс – вона пропонує робити це з трохи меншим відчуттям вини. Ти все одно їдеш насолоджуватися краєвидами, але тепер твої пригоди не так сильно суперечать твоєму екосвітогляду або вишуканому стилю.

Це Cross Country нового типу: не про брутальність, а про свободу без зайвої агресії. Ти можеш бути в ніжному пальто, з манікюром і кавою to go, і при цьому спокійно їхати брудною ґрунтовкою до будиночка в лісі, не граючи роль “джиперки” на старому дизельному монстрі.

Якщо дивитися сухо, на ринку є машини, які їдуть довше на одному заряді, просторіші в салоні чи вигідніші за ціною. Hyundai Kona Electric – суперраціональний вибір: ефективна, практична, дуже логічна. Jeep Avenger – стильний міський герой з характером. Інші компактні електрокросовери теж мають свої сильні і не дуже сторони.





Але Volvo EX30 Cross Country наче грає в іншу гру. Він не намагається перемогти всіх в одній колонці Excel. Він більше схожий на свідомий вибір не заперечуючи поклик серця: саме так може виглядати авто для людини, яка любить подорожі, дизайн і техніку, відчуття свободи, але їй близька тема екології та розумного підходу до дизайну.

Це машина для тих, хто відчуває, що час швидких і модних авто потрохи минає. Ми вступаємо в епоху, де хочеться, щоб речі навколо мали сенс і глибоку філософію. І EX30 Cross Country якраз про це: маленький, стильний, швидкий, але з тією тихою внутрішньою чесністю, яка сьогодні цінується більше, ніж ще 50 кілометрів WLTP у брошурі.





ПЛЮСИ: комфорт, практичність, стиль, дизайн, технологічність, безпека, зручність в спілкуванні.

МІНУСИ: місткість.