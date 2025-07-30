ТОП 10 вентиляторів для спекотного літа

Одним з простих інструментів для боротьби з літньою спекою є вентилятори. Проте сучасні моделі вже не ті, що колись гуділи на підлозі біля ліжка: тепер це повноцінні гаджети з таймерами, пультами, акумуляторами, з можливістю широкої осциляції (до 180°) і вертикального регулювання кута нахилу і підключенням до смартфона. Ми зібрали десять найкращих вентиляторів літа 2025 року — на будь-який бюджет, смак і рівень відчаю від спеки. Обирайте, порівнюйте і не забувайте пити воду!

Критерії вибору

Тип вентилятора

Сьогодні ви можете обрати серед кількох форматів:Підлогові моделі — універсальні й доволі потужні. Підходять для вітальні, спальні чи офісу.

Настільні вентилятори — компактні рішення для робочого місця, які не займуть багато простору.

Безлопатеві — естетика й безпека. Вони тихіші, але й суттєво дорожчі.

Смарт-моделі — підключаються до Wi‑Fi, вміють працювати за таймером або сценарієм, керуються зі смартфона.

Портативні вентилятори на акумуляторах або USB — ідеальні в дорогу, для намету чи офісу без кондиціонера.

З обігрівом або очищенням повітря — гібриди для міжсезоння, які актуальні не тільки влітку.

Іноді є сенс мати не один універсальний вентилятор, а кілька під конкретні задачі: один — у спальню, інший — у рюкзак.

Продуктивність і потужність повітряного потоку

На відміну від кондиціонерів, вентилятори не знижують температуру, а створюють відчуття прохолоди коштом циркуляції повітря. Тут важлива не лише потужність двигуна, а й продуктивність — об’єм повітря, який пристрій проганяє за годину (вимірюється в м³/год). Для кімнати 20–25 м² підійде підлоговий вентилятор потужністю від 45–60 Вт із продуктивністю щонайменше 1000–1500 м³/год, кількома швидкостями та можливістю осциляції.

Для невеликих приміщень або індивідуального використання достатньо моделі з потужністю 20–35 Вт і продуктивністю близько 300–800 м³/год. Але якщо у вас тепла квартира з вікнами на південь, краще мати невеликий запас — і по потужності, і по об’єму повітря, що прокачується.

Рівень шуму

Якщо ви збираєтесь використовувати вентилятор у спальні або під час роботи, рівень шуму критично важливий. Ідеально — до 35 дБ на мінімальній швидкості. Бюджетні моделі часто гудуть на 50+ дБ — «ідеально», щоб не заснути та почати цінувати тишу.

Безлопатеві й деякі розумні вентилятори можуть бути дуже тихими, особливо у нічному режимі. Але навіть найдорожчий вентилятор не допоможе, якщо він звучить як реактивний двигун чи ігровий ноутбук, на якому вже котру годину грають у DOOM: The Dark Ages.

Режими, керування та додаткові функції

Мінімум, який сьогодні вважається нормою: кілька швидкостей, режим повороту (осциляції), таймер і нічний режим. Смарт-моделі додають керування зі смартфона, голосове управління (Google Assistant, Alexa), автоматичну зміну режимів за температурою в кімнаті.

Деякі вентилятори вміють працювати як очищувачі повітря, інші — мають інфрачервоне нагрівання для міжсезоння. У деяких безлопатевих моделей є фільтри (іноді HEPA), але це переважно характерно для преміум-сегменту.

Також зверніть увагу на можливість віддаленого керування пультом або хоча б наявність механічного вимикача. Бо якщо вам ліньки підвестися з дивана, щоби натиснути кнопку (а це, як не дивно, цілком нормально), то дистанційне керування — ваш найкращий друг. Адже, зрештою, лінощі — це двигун прогресу, і саме завдяки їм ми маємо смарт-розетки, голосових асистентів і вентилятори, які «слухаються» з одного кліку чи команди.

Живлення: від мережі, USB чи акумулятора

Для стаціонарного використання підходять класичні мережеві моделі, бо вони потужніші. Для портативного сценарію шукайте вентилятори з вбудованим акумулятором, що працюють 4–8 годин, або з USB-живленням, які можна підключити до ноутбука чи павербанка.

Габарити й дизайн

Є компактні, лаконічні варіанти для мінімалістичних кімнат, є футуристичні безлопатеві або стильні ретро-вентилятори з металевими гратками.

Якщо плануєте переносити пристрій, то звертайте увагу на вагу, висоту (у складеному вигляді) та наявність ручки. У настільних вентиляторів це критично важливо.

Ціна й гарантія

Ціновий діапазон — від 300 грн за прості олдскульні пропелери до 25–30 тис. грн за преміальні Dyson, які ще й фільтрують повітря.

Звертайте увагу на гарантію (від 1 року) і наявність сервісу — це особливо важливо для електроніки з акумуляторами чи Wi‑Fi.

Класика бюджетного сегмента, яка навіть у 2025 році не втратила актуальності. Grunhelm GFS-4010 — простий, надійний і достатньо потужний підлоговий вентилятор, який справляється із завданням охолодження приміщень до 20 м². В оснащенні — мотор потужністю 45 Вт, три швидкості і функція автоповороту, що допомагає рівномірно розподіляти повітряний потік.

За ціну від 679 до 1 345 гривень користувач отримує базовий, але збалансований набір функцій. Вентилятор Grunhelm GFS-4010 видає шум приблизно 43–45 дБ на максимальній швидкості — достатньо гучно, щоб не розслаблятись у спальні, але прийнятно для вітальні чи кухні. Таймера та дистанційного керування немає, тож доведеться керувати вручну.

Корпус Grunhelm GFS-4010 зроблений з недорогого, але міцного пластику. Дизайн скромний і простий — модель пасуватиме практично будь-якому інтер’єру, хоча й не стане його прикрасою. Вага і габарити дозволяють переміщати вентилятор без зайвих проблем.

Якщо хочете максимально бюджетне рішення, яке просто і без зайвих заморочок зробить свою роботу — Grunhelm GFS-4010 цілком заслуговує на увагу. Але якщо плануєте використовувати пристрій у спальні або дитячій, варто подивитись на моделі тихіші, хоч і дорожчі.

Philips CX1520 — класика підлогових вентиляторів середнього цінового сегмента, яка пропонує гармонійне поєднання якості, функціоналу та дизайну. Потужність 47 Вт, три швидкості обдуву і поворотна функція забезпечують комфортне охолодження кімнат площею до 25 м².

Особливо приємно, що виробник не забув про таймер, який допоможе автоматично вимкнути пристрій через заданий час. Зручно, якщо забули вимкнути перед сном.

Рівень шуму Philips CX1520 близько 43 дБ на максимальній швидкості — цілком прийнятно для вітальні або офісу. Пульт дистанційного керування додає зручності, особливо в спекотні дні, коли не хочеться вставати з дивану або робочого місця. Корпус зроблений з якісного пластику, виглядає стильно, пасує до сучасних інтер’єрів.

До мінусів Philips CX1520 можна віднести трохи гучніший режим максимального обдуву і дещо вищу ціну — від 2 604 до 3 482 гривень, але за цю суму отримуєте надійний і зручний пристрій. Підійде тим, хто шукає потужний, але не надто дорогий вентилятор із базовими додатковими функціями для квартири чи офісу.

Rotex RAT02-E — мінімум пафосу та максимум користі. Вентилятор виглядає, як класичний представник офісного чи домашнього настільного типу: проста кругла решітка, скромна підставка, три лопаті, механічне управління.

Жодного сліду «смарту», сенсорів чи підключення до Wi-Fi — лише базова, але перевірена роками функціональність. Іноді цього цілком достатньо, аби не зваритися у липні/серпні за робочим столом.

У Rotex RAT02-E три швидкості. Вентилятор може обертатись із боків, тобто працює в режимі осциляції, а кут нахилу можна регулювати вручну. Все просто, інтуїтивно й без інструкцій.

Діаметр лопатей — 30 см, що робить Rotex RAT02-E дещо більшим за типового «настільника». З одного боку, це плюс — можна охопити більшу площу, з іншого — варто пам’ятати, що на вузький підвіконник або завантажений стіл він поміститься з труднощами. Але завдяки ширшому охопленню Rotex RAT02-E підходить і як напівпідлоговий варіант для невеликих кімнат.

Що трохи псує картину — це рівень шуму. На першій швидкості вентилятор ще поводиться стримано, але на другій-третій починає нагадувати невеликий літак, що готується до зльоту. Спати під нього не вийде, але для денних робочих справ — згодиться.

Енергоспоживання Rotex RAT02-E — класичні 35-40 Вт, а це означає, що навіть при безперервній роботі вентилятор не з’їсть помітної частини рахунку за електрику.

Rotex RAT02-E — максимально простий, механічний і гучний, зате міцний, надійний і доступний. За ціною від 678 до 1 286 гривень.

Xiaomi Smart Tower Fan 2 — смарт-вентилятор баштового типу, який робить ставку на компактність, тишу та інтеграцію в розумний дім. Він має вузький вертикальний корпус (висота 101 см, вага трохи понад 3 кг), не займає багато місця й добре підходить для міських квартир. Завдяки конструкції з внутрішнім нагнітачем повітря подається рівномірним потоком, охоплюючи до 10 метрів у глибину приміщення. Максимальна продуктивність заявлена на рівні 494 м³/год.

У Xiaomi Smart Tower Fan 2 передбачено три режими: прямий потік, імітація природного бризу й нічний. Деталізація налаштувань — на рівні до 100 ступенів швидкості, доступних через застосунок Mi Home або голосових помічників Google Assistant і Alexa. У нічному режимі шум не перевищує 29 дБ, тож вентилятор можна використовувати під час сну. Водночас у максимальному режимі рівень шуму сягає 60–63 дБ.

Серед Xiaomi Smart Tower Fan 2 недоліків — поодинокі скарги на збої в осциляції або автоматичному вимкненні пристрою. Також трапляються труднощі з підключенням до Google Home чи Alexa. Голосове керування в таких випадках може працювати нестабільно.

Енергоспоживання залежить від інтенсивності використання: при низьких налаштуваннях Xiaomi обіцяє до 1 кВт·год за 90 днів (за умови 8 год роботи щодня), проте на максимальній потужності споживання становить близько 24 Вт.

Вартість Xiaomi Smart Tower Fan 2 у межах від 4 414 до 4 424 гривень ставить цю модель у верхній середній ціновий сегмент. Вона буде цікавою тим, хто шукає безпечне, малошумне рішення з підтримкою смарт-функцій, але не очікує від пристрою ідеальної стабільності в кожному сценарії.

Beurer LV 50 — майже ідеальний мінівентилятор для персонального охолодження, який легко вміщується у рюкзак чи валізу. Його головна фішка — це гібридність і німецький підхід до деталей. Пристрій працює від USB або від вбудованого акумулятора, що робить його зручним для використання на ходу: вдома, на роботі, в авто чи під час подорожей.

Дизайн Beurer LV 50 — акуратний. Сам вентилятор має захисну решітку і подвійний тип роботи: стандартний повітряний потік або зволоження.

У пристрої два режими швидкості, і навіть на максимальній Beurer LV 50 не гуде, як старий кондиціонер. Водночас продуктивність не надзвичайна — це персональний вентилятор, який не охолодить кімнату, але створить комфортну зону на робочому столі.

З мінусів Beurer LV 50: резервуар для води дуже малий (до 250 мл), тож зволоження короткочасне, і губку треба мити, інакше запах дасть про себе знати. Автономність — до 4 годин. Але головне — компактність, універсальність і тиха робота в класному формфакторі.

Beurer LV 50 — не іграшка з AliExpress, а серйозний брендований пристрій, і він ідеально підходить для тих, хто хоче мати власний мініклімат під рукою, без зайвих дротів, шуму і танців із бубнами. Його вартість від 2 107 до 2 999 гривень.

Philips CX5535 — компактний сірий циліндр на широкій основі без видимих лопатей. Така конструкція робить пристрій безпечнішим для дітей і домашніх тварин, а також значно спрощує очищення. Головне — вентилятор працює дуже тихо: до 46 Дб на максимальних швидкостях.

З технічного боку Philips CX5535 генерує повітряний потік 2230 м³/год. У нього є три режими потужності, автоколивання (до 60°), таймер до 8 годин і LED-індикатори режимів. За відчуттями — це справжній «спокійний вітер», без турбулентних ривків, які часто бувають у традиційних моделей. Є навіть дистанційний пульт — простий, але зручний.

Приємним бонусом є модуль для ароматерапії. У спеціальний відсік можна додавати ароматичні олії, перетворюючи пристрій на аромадифузор. Є також функція блокування від дітей, що буде актуально для родин із малечею.

З мінусів Philips CX5535 — не всім може вистачити потужності у спеку: це не «турбонадув», а скоріше преміум-бриз. Відчуття охолодження залежить від вологості повітря й розміру кімнати. А конструкція хоч і футуристична, але досить масивна по ширині, тому не факт, що впишеться у вузький простір між диваном і стіною.

Philips CX5535 — чудовий вибір для тих, хто шукає тишу і стиль за цінник від 4 279 до 5 209 гривень.

Dyson AM09 — без перебільшення, еталонний вентилятор з обігрівом. Звісно, це не потрібно влітку, але точно знадобиться, коли вже буде холодно, але опалення ще не працюватиме. В усьому іншому це гарний вентилятор, який підходить для боротьби зі спекою.

У режимі нагріву він швидко підвищує температуру в кімнаті завдяки технології Jet Focus, що дозволяє сконцентрувати потік тепла в одній точці або рівномірно розсіювати його по приміщенню. У спеку ж Dyson перетворюється на ефективний вентилятор з приємним охолоджувальним потоком, що не дме прямо в обличчя.

Пристрій не має лопатей — замість цього використовується фірмова технологія Air Multiplier, яка буквально «витягує» повітря з корпусу і створює потужний, але м’який потік. Це не лише виглядає футуристично, а й робить пристрій безпечнішим для дітей і тварин, а також значно знижує шум. Крім того, AM09 має точну цифрову терморегуляцію, автоматичне відключення, таймер.

Dyson AM09 можна поставити як на підлогу, так і на стіл — модель доволі компактна (розміри — 59.5×20.4×15.3 см), а дизайн настільки нейтральний і продуманий, що пасує до будь-якого інтер’єру — від хай-теку до скандинавського мінімалізму. І, звісно, це один із небагатьох обігрівачів, який не псуватиме візуально житловий простір.

Серед переваг Dyson AM09 — безпечна конструкція, тиха робота, універсальність (2-в-1), стильний вигляд, зручне керування, ефективне зональне нагрівання або охолодження. Недоліки? Висока ціна — AM09 від Dyson досі залишається пристроєм класу «преміум». Та й пил може накопичуватись у повітряних каналах — раз на кілька місяців бажано очищати.

Але якщо ви шукаєте найкраще рішення для «вентилятор узимку та влітку», яке працює не лише ефективно, а ще й красиво — Dyson AM09 досі поза конкуренцією за ціною від 13 019 до 24 549 гривень.

Honeywell HTF400E — радіальний вентилятор з акцентом на тишу, тому він справді може сподобатися тим, хто шукає варіант для комфортного сну. Його конструкція досить компактна — висота близько 19 см, а сам він легкий і зручний для розміщення на тумбочці або полиці біля ліжка. Зовнішній вигляд хоч і не футуристичний, зате стриманий і пасує до спальні.

Honeywell HTF400E має три швидкості. Перші дві тихі (приблизно 35–42 дБ), і це дозволяє залишати вентилятор увімкненим на ніч без відчутного дискомфорту. Є таймер на 1, 2, 4 або 8 годин — корисна дрібниця, яка зменшує споживання енергії та позбавляє потреби вставати, щоб вимкнути пристрій.

Також передбачено зручний USB-порт, що дозволяє заряджати смартфон прямо з вентилятора.

Ще одна цікава функція — рожевий шум. Він поєднує високі і низькі частоти, оптимізовані для зняття тривоги, релаксації та глибокого сну. Це схоже на природні звуки: дощ, хвилі океану або шелест листя. Honeywell HTF400E створює постійний заспокійливий рожевий шум, який допомагає заглушити сторонні звуки та сприяє кращому відновленню сил і енергії вночі.

Потік повітря хоч і не дуже сильний, але достатній для невеликої кімнати або локального охолодження під час сну. Панель керування сенсорна, підсвічування приглушене, тому вночі не дратує. Пульта немає, зате й ціна відповідна — Honeywell HTF400E коштує менше, ніж більшість безлопатевих аналогів.

Honeywell HTF400E — не універсал для спеки у великому залі, але ідеально підходить для нічного використання в спальні. Ціна на нього варіюється від 5 000 до 7 780 гривень.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — пристрій для очищення повітря з вбудованим вентилятором, який забезпечує циркуляцію чистого повітря в середніх за площею кімнатах. Хоча він має вентилятор, його основне завдання — фільтрувати повітря, а не створювати охолоджувальний потік для користувача.

Пристрій працює у кількох режимах — від тихого нічного (приблизно 30 дБ) до максимального (60 дБ), що дає можливість обирати баланс між продуктивністю і комфортом. Очищення відбувається завдяки HEPA-фільтру та вугільному фільтру, які ефективно затримують пил, алергени, запахи та інші забруднення.

Управління Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite реалізоване через додаток Mi Home, де можна регулювати швидкість вентилятора, змінювати режими роботи та стежити за якістю повітря в реальному часі. Пристрій також підтримує голосове керування через Google Assistant та Alexa.

До мінусів Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite належать необхідність регулярної заміни фільтрів і відчутний шум на максимальних швидкостях, що може бути незручним для дуже чутливих користувачів.

Загалом, Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite — збалансоване рішення для тих, хто шукає компактний очищувач повітря з функцією вентиляції за ціною від 5 160 до 9 999 гривень.

Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool — три пристрої в одному: очищувач повітря, охолоджувач і обігрівач.

У нічному режимі Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool працює досить тихо (від 40 дБ), не дратує гулом і не миготить яскравими індикаторами. А ще він очищує повітря завдяки HEPA-фільтру та вугільному елементу, які затримують дрібний пил, пилок і деякі алергени.

За потреби пристрій вмикає очищення автоматично, реагуючи на рівень забруднення — зручно, якщо не хочеться постійно контролювати його вручну.

Функція обігріву Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool не замінює повноцінний радіатор, але для прохолодних ночей або міжсезоння — саме те. Потік тепла м’який, без пересушування повітря. Керування можливе через пульт або вручну.

Dyson HP10 Gen1 Purifier Hot+Cool — елемент комфорту для тих, хто хоче максимум функцій в одному пристрої. Так, він дорогий: від 17 299 до 30 990 гривень. Так, фільтри коштують недешево. Але за сумарну тишу, фільтрацію й делікатне охолодження вночі він майже не має конкурентів.