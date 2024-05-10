Softserve, Luxoft та Infopulse. З’явився рейтинг найбільших платників податків серед IT-компаній

За 2023 рік IT-компанії сплатили сплатили в державний бюджет 20,8 мільярда гривень податків.

Це 7,4% більше, ніж у 2022-му році, повідомляє AIN.UA.

Податки від резидентів «Дія.City»

Топ-10 компаній-резидентів «Дія.City», які за даними YouControl перерахували в бюджет найбільше податків, очолила Fintech Band, яка володіє monobank.

Сумарно компанія перерахувала 705,1 мільйона гривень. 22 квітня 2024 року власник Олег Гороховський повідомив, що компанія заплатила 806 мільйонів гривень — різниця припадає на юридичні особи, які не є резидентами «Дія.City» (ТОВ «КОТО ДЕВЕЛОПМЕНТ», «Терабайт», «ШЕЙК ТУ ПЕЙ» і «Кілобайт1024»).

Податки від IT-компаній

У другій таблиці наведені IT-компанії, які перерахували найбільшу суму до державного бюджету.

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Є компанії, які потрапили в обидва списки, однак під час аналізу OSINT-спільнота брала до уваги юридичних осіб.

Також зазначимо, що ІТ-спеціалісти з початку повномасштабного вторгнення збільшили нарахування податків в бюджет України на 45%. За 2021 рік нараховано 16 млрд, а за 2023 — 23,9 млрд.

Зросла і загальна доля IT в структурі податкових надходжень: 1,14% в 2022 році проти 1,46 % в 2023 році.