В Україні запустять хакатон Precision для підвищення точності операцій ЗСУ

Учасники кластеру Brave1 запускають хакатон Precision для пошуку «точних» рішень для ураження ворога.

Про це повідомив віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. «Потрібна технологічна розробка, яка дозволить Силам оборони проводити операції проти ворога з підвищеною точністю, ефективністю та мінімальними втратами. Саме тому запускаємо хакатон Precision», — написав Федоров. Основними напрямами хакатону будуть: удосконалені системи наведення;

об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі;

розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті;

симулятори та навчальне програмне забезпечення;

автономні й напівавтономні системи ураження;

мережецентричні засоби ведення війни. Участь у хакатоні можуть взяти як українські, так і закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи. Хакатон пройде в три етапи та серед іншого передбачає тестування на полігоні. онлайн-сесія, в рамках якої учасники зможуть відвідати семінари та лекції, сформувати команду та запропонувати конкретне рішення;

офлайн-сесія, під час якої учасники зможуть пропрацювати рішення з менторами;

тестування рішень на полігоні та нагородження переможців. Зареєструватись можна до 8 червня.

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